Как свидание Эжени Бушар с фанатом превращается в голливудскую мелодраму

Канадская теннисистка Эжени Бушар – про съёмки фильма о себе и о том, почему перестала выкладывать фото в купальниках в соцсети.

Канадская теннисная красотка Эжени Бушар активно ведёт себя в соцсетях, постоянно радуя любителей тенниса свежими фото и видео. Но один твит, который она опубликовала в 2017 году, буквально изменил её жизнь. Сейчас история о том, как Эжени проспорила фанату свидание и поход на Супербоул, постепенно начинает превращаться в голливудскую мелодраму.

«Рада, что у меня снова есть работа». Эжени Бушар примчалась в Европу спасать карьеру В первом же матче на турнире в Праге канадская теннисная красотка впервые с 2018 года обыграла соперницу из топ-40.

«У нас уже есть сценарий! – сказала бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар. – На студии начался подбор актёров к фильму, проходят первые кастинги. Я не могу поверить, что это реально. Они хотят снять картину о том, что случилось со мной. Я просто в шоке». А всё началось во время финала Супербоула – главного матча во всём североамериканском спорте.

Без комплексов. Переодеть футболку в центре Парижа для Эжени Бушар не проблема Канадскую теннисистку любят поклонники по всему миру не только за эффектную внешность, но и за раскрепощённость.

Эжени при большом перевесе одной из команд предсказала её победу в своём твите. Простой фанат в комментарии предложил ей спор: при успехе второй команды Бушар должна пойти с ним на свидание – та согласилась. И надо же такому случиться – проигрывавшая команда в конце концов одержала волевую победу. Любопытно, что канадка своё слово сдержала. Она оплатили студенту из Миссури Джону Гёрке перелёт и проживание в отеле, а потом молодые люди сходили на баскетбольный матч в Бруклине.

Эжени Бушар придумала свою подпись в 9 лет. Теперь её автограф послужил доброму делу Благодаря сувениру с автографом Эжени Бушар теннисная фанатка может получить слуховой аппарат бесплатно.

История получила такой громкий отклик, что спустя год организаторы следующего Супербоула пригласили Бушар и Гёрке на главный матч сезона. «То, что нас пригласили, — это просто потрясающе. Мы посетили событие, с которого всё и началось. Уверена, что Джон не представлял себе, что один твит способен подарить ему столько ярких впечатлений. Это показывает, что всё возможно, если идти за своей мечтой», — сказала тогда Эжени.

По словам канадской теннисистки, она провела немало встреч с представителями киностудии в Лос-Анджелесе и готова дальше работать над фильмом в качестве консультанта: «Я была вовлечена в процесс подготовки сценария. Важно было сделать эту историю достоверной и интересной. Моя задача – объяснить все детали теннисного тура. Надеюсь, людям это понравится, и они заинтересуются спортом, которому я посвятила всю жизнь». Естественно, возникает вопрос: не собирается ли Эжени участвовать в съёмках картины в качестве актрисы? Не уготована ли ей в фильме роль самой себя? «О нет! Из меня бы получилась ужасная актриса. Так что я пока не готова пробовать себя в этом амплуа».

85 тысяч за ужин с Эжени Бушар. Как канадская теннисистка стала дорогим лотом на аукционе Фанаты были готовы платить за встречу с Бушар огромные деньги, но она их так и не получит. Почему?

Что касается отношений Бушар с Гёрке, то из приятельских в разряд романтических они не переросли. Но, как признаётся теннисистка, вся эта история серьёзно помешала ей и Джону строить отношения с другими людьми: «Все подруги Джона буквально ненавидят меня. Каждая девушка, с которой он когда-либо встречался, говорила: «Зачем ты тусуешься со мной? Ведь ты ходил на свидание с Эжени». Я просто разрушаю его личную жизнь. Это печально. Но я не угроза для этих девочек. Можете расслабиться».

С того свидания с фанатом прошло уже много времени. Эжени повзрослела и пересмотрела некоторые свои взгляды на жизнь. Например, она практически перестала выкладывать в соцсетях свои фото в купальниках. «Очевидно, что, если выкладываешь подобные фото, это означает, что в теннис ты не играешь. Может быть, я стала опытнее и решила: не буду выставлять фото со своей попой каждый день. Болельщики думают, что в социальных сетях реальное отображение твоего дня. Но это не так. Я могу бегать восемь часов, затем поужинать и разместить селфи, а они считают, что я просто ужинаю. Людям надо понять, что в соцсетях лишь то, что им хотят показать».