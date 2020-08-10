«Рада, что у меня снова есть работа». Эжени Бушар примчалась в Европу спасать карьеру

В первом же матче на турнире в Праге канадская теннисная красотка впервые с 2018 года обыграла соперницу из топ-40.

На турнире в Праге канадка Эжени Бушар стала единственной неевропейской теннисисткой в основной сетке. Организаторы соревнования предоставили бывшей 5-й ракетке мира и финалистке Уимблдона-2014 уайлд-кард. И первый же матч показал, что Эжени не зря примчалась из Америки в Европу спасать карьеру.

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Самым успешным сезоном в карьере Бушар был 2014-й, когда она помимо финала Уимблдона ещё была в двух полуфиналах на «шлемах» — Australian Open и «Ролан Гаррос», выиграла свой единственный пока титул – в Нюрнберге, дошла до финала в Ухане и попала на Итоговый чемпионат WTA. Но после этого у канадки результаты пошли на спад. В настоящий момент Эжени оказалась на 330-м месте в рейтинге WTA.

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Весь карантин канадка провела в США. Пока нельзя было приступать к тренировкам, она стала искать себе другие не менее полезные занятия: «За это время я поняла, что люблю учиться. Прошла онлайн-курс в Гарварде, очень интересный, по нейронаукам. И не спрашивайте, почему я его выбрала. Начала играть на пианино. Также я стала учить испанский язык – я давно хотела это сделать». Кроме того, Эжени была участницей нескольких благотворительных акций. Так, например, канадская теннисная красотка выставила на аукцион возможность посмотреть матч из её ложи на одном турнире по выбору и сходить с победителем на совместный ужин. Начальная цена этого лота составляла 2,5 тыс. долларов, но в ходе торгов сумма подскочила до 85 тысяч. Кроме того, Эжени помогла своей фанатке бесплатно получить слуховой аппарат от фирмы-производителя.

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Как только карантинные меры ослабли и появилась возможность проводить выставочные теннисные матчи, Эжени тут же стала заявляться на различные показательные соревнования. В частности, она выступала на командном чемпионате в Чарльстоне, и вместе со своей сборной завоевала главный приз. Любопытно, что на церемонии награждения Бушар доверили открыть бутылку шампанского, однако это у неё получилось не сразу. «Играю я лучше, чем праздную. Кто-нибудь научите меня справляться с бутылками!» — написала канадка в «Инстаграме», комментирую забавное видео.

Отличную соревновательную практику Эжени Бушар получила и во время Лиги WTT (World Team Tennis), которая традиционно проводится в Америке летом на протяжении нескольких недель. Канадка играла за команду «Чикаго Смэш», которая дошла до финала. Сама Эжени провела лишь два одиночных поединка, зато много сыграла в паре и миксте. Любопытно, что ей даже пришлось на этом турнире выполнять функции болгёрл. «Чтобы сделать соревнования безопаснее, на этом турнире мячи подают игроки. Мне нравится это. Думаю, что WTT стоит внедрить это на постоянной основе. Как я справилась с этой ролью?» — написала Бушар в своём твиттере.

К удивлению многих, Эжени первым турниром после рестарта сезона выбрала не Лексингтон (штат Кентукки), а Прагу. Организаторы чешского турнира предоставили 330-й ракетке мира уайлд-кард, и канадка с радостью полетела через океан в Европу, не побоявшись резкого перехода с харда на грунт. По результатам жеребьёвки первой соперницей Бушар на турнире в Прага стала россиянка Вероника Кудерметова, посеянная под восьмым номером. За 1 час 16 минут канадка одержала верх – 6:0, 6:3. Это была её первая победа над теннисисткой топ-40 с турнира в Люксембурге-2018, когда она обыграла 24-ю ракетку мира Карлу Суарес-Наварро. «Я рада, что у меня снова есть работа. Вы начинаете больше ценить какие-то вещи, когда вы их лишаетесь», — сказала счастливая Бушар после матча.

Благодаря выходу во второй круг на турнире в Праге канадка разом поднялась в промежуточном рейтинге на 30 позиций вверх. Если Эжени продолжит набирать очки на грунте, то у неё появятся шансы попасть на «Ролан Гаррос», который пройдёт с 27 сентября по 10 октября.