«А сколько раз Серене прощали скандалы?» Джоковича защищают после инцидента с судьёй

Сербский теннисист Новак Джокович попал мячом в судью и был дисквалифицирован с Открытого чемпионата США. Такое не происходило полтора десятка лет, и не факт, что когда-нибудь повторится. Лучшего теннисиста мира убрали с престижного турнира за то, что в обычной жизни можно было бы назвать казусом или мелкой неприятностью. На Новака тут же набросились моралисты из теннисного мира, но постепенно серб начал получать и поддержку, причём даже оттуда, откуда вряд ли мог ожидать.

Джокович чуть не убил судью! Его с позором дисквалифицировали с US Open Новак Джокович неудачно отбросил мяч после проигранного гейма и попал линейному судье в горло. Это дисквалификация! Однозначно.

«Это невероятно»

Но сначала начнём с ненавистников и критиков Джоковича. Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски порадовался дисквалификации серба, назвав это событие невероятным.

«То, что Джоковича дисквалифицировали, невероятно. Это было верное решение согласно правилам, и неважно, было действие Новака намеренным или нет. Новаку следовало остаться на пресс-конференции и извиниться. Мы должны нести ответственность за свои действия, какой бы сложной ни была ситуация».

«Они отправили его паковать вещи»

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в паре австралиец Тодд Вудбридж уверен, что дисквалификация Новака полностью изменит историю тенниса.

«Это сумасшествие. Было ли данное решение правильным? Абсолютно. У судей не было другого выбора. Они отправили его паковать вещи. Это изменит ход истории тенниса. Новак был на пути к очередному титулу на турнире «Большого шлема». Но после инцидента он даже не появился на пресс-конференции. Мне кажется, этот эпизод изменит теннис и внесёт изменения в споры о величайшем игроки всех времён».

«Судья корчилась, как будто её сбила машина»

Однако постепенно теннисный мир сменил гнев на милость по отношению к Джоковичу, и стали появляться всё больше слов поддержки теннисисту. Агент Александр Островский усомнился в том, что судье, в которую попал мяч, было действительно так больно, как она показала.

«Я не защищаю Новака, но судья корчилась, как будто её сбила машина. Почему они даже не посмотрели повтор? Было бы намного проще и понятнее. А теперь будет много домыслов и неверных толкований, которые не подходят для тенниса».

Не поверил в искренность эмоций судьи и российский теннисист Андрей Чесноков, который отметил, что жертва Джоковича могла бы сделать отличную карьеру в театре.

«Эту судью можно пригласить во МХАТ, чтобы она там сыграла какую-то роль. Я очень расстроился. Ну, это Америка. При выходе с центрального корта, небось, уже адвокаты стоят, чтобы помочь ей заявить иск против Джоковича. Может, было желание наказать Новака».

Джокович не первый раз попадает мячом в человека. Но раньше это были игровые эпизоды А вот британца Тима Хенмэна на Уимблдоне-1995 дисквалифицировали точно за такой же случай, что и Джоковича на US Open-2020.

«Очень большое невезение»

Хорватский теннисист Борна Чорич высказал мнение, что Джоковичу просто очень сильно не повезло в том моменте, и, конечно, ни о каком злом умысле тут не может быть и речи.

«Я не видел, что произошло, потому что в это время мне разминали плечо. Затем тренер вошёл в комнату и рассказал о случившемся. Я отправился в ложу, чтобы посмотреть на это. Конечно, это несчастный случай. Очень, очень большое невезение. Если бы Новак попал на пять сантиметров левее, то ничего бы не было. Мне его жаль».

«Сколько раз прощали скандалистку Серену?»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил полное несогласие с решением организаторов турнира дисквалифицировать сербского теннисиста и привёл в пример Серену Уильямс, которую постоянно прощают за не менее скандальные действия.

«Абсолютно неправильное решение супервайзеров. Джокович не видел, куда он отбрасывает мяч. Он был абсолютно в нормальном психическом состоянии. Он этого не хотел. Думаю, судьи приняли такое решение, потому что линейная судья так упала. Для меня ещё странно: неужели судья не видела этот мяч? Он же еле летел.

Тут можно рассуждать и о профнепригодности судей. На всех турнирах судьи возрастные. И здесь есть проблема, что судья на линии должен видеть всё, он должен реагировать, должна быть подготовка. А сколько раз прощали Серену, которая несколько раз скандалила? В общем, непонятно».

Ну тупые… Джоковича выгнали с US Open по ходу матча. За удар по мячу! С лучшим теннисистом планеты поступили как с простым перворазрядником. И теперь судья может подать на него в суд – это же Америка.

«Мир сошёл с ума»

Джоковича поддержал даже президент Польши Анджей Дуда, который лайкнул твит журналиста Раффала Фракевича об инциденте на US Open.

«Джоковича дисквалифицировали за то, что он совершенно случайно попал в какую-то тётку, которая театрально свернулась клубочком, как будто в неё попали из базуки. Сегодня я вряд ли увижу что-то глупее этого её поступка. Мир сошёл с ума».

«Штраф в 260 тысяч для Новака – это слишком»

Экс 40-я ракета мира Райан Харрисон считает, что огромный денежный штраф, который выписали Джоковичу, не соответствует совершенному «преступлению».

«Ситуация с Новаком ужасно неприятная, и я сочувствую всем, кто оказался в неё вовлечён. Но только мне кажется, что 260 тысяч штрафа – это слишком? Целые команды платят столько за договорняки и употребление стероидов. А он же случайно».

«Новак сделал это ненамеренно»

Что уж говорить, если главный судья соревнований Серен Фримель согласился с тем, что эпизод неоднозначен: он признал, что Джокович не имел злого умысла, поступив таким образом. Но современный мир таков, что все всё понимают, но действуют наоборот.

«Он указывал на то, что ударил ненамеренно. Сказал, что да, разозлился, ударил мячом, попал в судью, но намерения это сделать у него не было, поэтому дисквалифицировать нельзя. Мы согласились, что он это сделал ненамеренно. Но факт остаётся фактом: он попал в судью, и судья очевидно получила повреждение».