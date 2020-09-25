Наконец-то! «Ролан Гаррос» впервые свёл на корте теннисных красавиц Бушар и Калинскую

Кто эти теннисистки, и как они связаны с Ником Кирьосом, имеющим репутацию главного хулигана тура?

Состоявшаяся в Париже жеребьёвка «Ролан Гаррос» порадовала поклонников тенниса интересными сочетаниями игроков в поединках уже первого круга. Так в женском одиночном разряде на старте последнего в сезоне турнира «Большого шлема» состоится битва двух теннисных красавиц – россиянки Анны Калинской и канадки Эжени Бушар. До этого турнира соперницы никогда не встречались на корте, но наверняка очень хорошо наслышаны друг о друге, в том числе и от своего общего знакомого – известного теннисного хулигана, австралийца Ника Кирьоса.

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Разница в возрасте у теннисисток – 5 лет. 26-летняя Бушар восьмой сезон выступает в туре, и за это время канадка была в финале Уимблдона, полуфиналах Australian Open и «Ролан Гаррос», становилась пятой ракеткой мира. 21-летняя Калинская пока только пробивается в элиту мирового тенниса и ещё не может похватать крупными успехами. Россиянка лишь дважды добралась до второго круга US Open (2019, 2020), причём в 19-м году выбила из сетки бывшую чемпионку этого турнира Слоан Стивенс. В октябре 2019-го Анна поднялась на рекордное на данный момент для себя 96-е место в рейтинге WTA.

Если Калинская на данный момент 108-я ракетка мира, то Бушар в мировой табели о рангах отстаёт от россиянки на 60 позиций (168-е место). Канадка не попала бы с таким рейтингом в основную сетку «Ролан Гаррос», если бы не получила от организаторов уайлд-кард. Последние годы дела на корте у Эжени шли из рук вон плохо. Например, в 2019-м канадка практически весь сезон не могла пробиться дальше второго круга. Вполне возможно, на её результаты и психологическое состояние повлиял неприятный инцидент, произошедший на US Open-2015. После одного из матчей теннисистка отправилась в комнату для физиотерапии, чтобы принять ванну со льдом, но поскользнулась и ударилась головой о пол. У Бушар диагностировали сотрясение мозга, и оставшуюся часть сезона она практически не играла. Следующие несколько лет ушли у канадки на судебные тяжбы с организаторами турнира и работу с психологами. К счастью для теннисистки, суд удовлетворил все её требования.

Мыльная опера. Эжени Бушар пошла по скользкой дорожке Эжени Бушар выиграла суд у USTA, приняла участие в откровенной фотосессии и закрутила виртуальный роман.

И вот наконец в сезоне-2020 Бушар, похоже, удалось перезапустить свою карьеру. Во многом ей помогла знаменитая теннисная пара Андре Агасси – Штеффи Граф. Во время карантина канадка переехала в Лас-Вегас, где проживают многократные чемпионы турниров «Большого шлема». Они подобрали ей тренеров и разработали программу подготовки, и, к удивлению многих, Эжени стала показывать неплохие результаты.

Летом канадка сыграла много матчей в рамках американской лиги World Team Tennis (WTT), а как только сезон возобновился, одной из первых заокеанских теннисисток отправилась в Европу набираться игровой практики на грунте. На турнире в Праге Бушар, будучи обладательницей уайлд-кард, добралась до четвертьфинала, а в Стамбуле пробилась через квалификацию в основную сетку и дошла до финала. Причём по ходу соревнований от Эжени досталось и двум россиянкам – Веронике Кудерметовой и Светлане Кузнецовой.

«Рада, что у меня снова есть работа». Эжени Бушар примчалась в Европу спасать карьеру В первом же матче на турнире в Праге канадская теннисная красотка впервые с 2018 года обыграла соперницу из топ-40.

Предстоящий матч между Калинской и Бушар интересен ещё и тем, что на корте встречаются две теннисистки, входящие во всевозможные списки и рейтинги самых привлекательных и сексуальных спортсменок мира. Эжени даже несколько раз участвовала в съёмках для специального ежегодного пляжного выпуска американского издания Sports Illustrated.

У Анны пока такого опыта не было, однако фото в купальнике она тоже с удовольствием выкладывает в свой «Инстаграм». Кстати у россиянки уже 71,5 тыс. подписчиков. Хотя Бушар по этому показателю намного впереди – 2,1 млн.

Канадка довольно активно использует свои соцсети для общения с болельщиками. И однажды вполне безобидный твит, который она опубликовала в 2017 году, изменил её жизнь. Эжени проспорила фанату свидание, сходила с ним на Супербоул, а теперь по мотивам этой истории снимается голливудская мелодрама.

Как свидание Эжени Бушар с фанатом превращается в голливудскую мелодраму Канадская теннисистка Эжени Бушар – про съёмки фильма о себе и о том, почему перестала выкладывать фото в купальниках в соцсети.

Калинская в соцсетях по большей части общается с коллегами по цеху, причём не только с девушками, но и с представителями сильного пола. Благодаря этим записям поклонники тенниса и представители прессы отследили историю взаимоотношений россиянки с австралийцем Ником Кирьосом, имеющего репутацию главного хулигана теннисного тура. Долгое время Кирьос ставил лайки под каждым сообщением Калинской и писал свои комментарии. А на объединённом турнире в Вашингтоне-2019 Ника заметили в боксе команды Калинской. На том соревновании Анна несколько раз выполнила подачу с руки, что является фирменным стилем Кирьоса. На Открытом чемпионате США австралиец снова был в боксе Анны, а затем в «Инстаграме» назвал её своей любимой теннисисткой. Ещё через некоторое время Ник выложил ролик, на котором показал, как подкараулил теннисистку и напугал её.

Мужской и женский туры не так часто пересекаются на объединённых соревнованиях. Турнир в Акапулько – одна из редких возможностей, когда одновременно играют представители и ATP, и WTA. В феврале 2020 года Анна и Ник приняли участие в этом соревновании в Мексике, быстро проиграли, но, видимо, неплохо провели время. Организаторы сняли сладкую парочку со спины и поместили фотографию в турнирный «Инстаграм». Фанаты не долго гадали – кто изображён на этом снимке.

Однако наступил карантин. Анна провела его в основном во Флориде, а Кирьос вернулся домой в Австралию. Ещё до возобновления сезона стало известно, что молодые люди уже расстались. Вот так Калинская ответила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» на вопрос подписчика о Нике: «Мы расстались. Мы не друзья. Я понимаю, что здесь есть его фанаты, и это классно, но я не собираюсь разговаривать о нём. Проявите немного уважения и ко мне. Спасибо».

Если россиянка не хочет говорить о Кирьосе, то Бушар с ним поддерживает общение. В 2015 году они вместе играли в миксте на том самом US Open, где Эжени получила сотрясение мозга. Ник даже затем участвовал в судебной тяжбе, которую канадка вела против USTA, и давал свидетельские показания со стороны Бушар. Любопытно, что с Ником общалась не только Эжени, но и её сестра-близнец Беатрис. Сначала сёстры посетили ложу Ника на Уимблдоне-2019, а через месяц на «Мастерсе» в Монреале австралиец пригласил Беатрис на турнир. После встречи с Кирьосом канадка оставила загадочное фото в своём «Инстаграме».

Вот так жребий «Ролан Гаррос»-2020 свёл уже в первом круге одних из самых очаровательных теннисисток тура. В следующий раунд шагнёт либо Бушар, либо Калинская, но красота в любом случае победит.