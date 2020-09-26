Джокович и Димитров под ударом? С «Ролан Гаррос» снимают тех, кто переболел коронавирусом

На «Ролан Гаррос» набирает обороты скандал с ложноположительными тестами на коронавирус. Уже целая группа игроков обвиняет организаторов в том, что анализы, которые проводятся на турнире, не всегда дают корректный результат и главное – не учитывают разницу между только что подхватившим вирус теннисистом и тем, кто давно переболел. Под ударом находятся все те, кто успел выработать после болезни антитела. А это и Кей Нисикори, и Борна Чорич, и Анна Калинская, и Григор Димитров, и даже первая ракетка мира Новак Джокович. При положительном тесте их в любой момент могут снять с соревнований.

«Мы выиграем это дело! Они дорого заплатят». Теннисисты готовы судиться с «Ролан Гаррос» «Ролан Гаррос» не успел начаться, как там уже разгорелся скандал. Игроков снимают с турнира из-за ложноположительных тестов на коронавирус.

Неразбериха и хаос с тестированием на коронавирус начался, когда перед стартом квалификационных соревнований сразу несколько игроков мужской и женской сетки были дисквалифицированы либо из-за своего положительного теста, либо из-из тесного общения с тренером, чей анализ показал наличие вируса. Позже многие теннисисты отправились на родину и прошли повторные тесты, которые были уже отрицательные. Так произошло и с тренером Джумхура, и с испанским теннисистом Бернабе Сапата-Миральесом, и его наставником. Не был обнаружен вирус и при повторном анализе у польской теннисистки Катажины Кавы. Причём тренер Дамира Джумхура – Петар Попович рассказал, что ещё летом он переболел коронавирусом, и у него выработались антитела.

Перед самой жеребьёвкой из основного турнира по причине положительного теста выбыл испанец Фернандо Вердаско. Он, как и тренер Джумхура, тоже уже болел короновирусом летом, а его повторные тесты, которые он сделал по возвращении домой, оказались отрицательные. Однако апеллировать к организаторам – дело практически бесполезное. Главный врач турнира Бернар Монтальван подтвердил, что те анализы, которые делают на «Ролан Гаррос», не могут показать разницу между переболевшим и тем, кто только что заразился: «У тех, кто переболел коронавирусом, есть шанс сдать положительный тест. Дело в том, что нет доказательств того, что переболевшие люди не могут передавать вирус дальше или вновь заразиться. В любом случае, для нас важны только результаты теста. Это протокол. И все игроки его подписали». Но в таком случае на «Ролан Гаррос» под ударом оказываются все, кто уже переболел коронавирусом. А таких теннисистов на турнире собралось не так и мало. Игроки обязаны по прибытии в Париж сдать два анализа с разницей в 48 часов, и потом по ходу соревнования их должны тестировать ещё несколько раз. И значит, сдавая анализ, любой из переболевших – и Димитров, и Калинская, и даже Джокович рискуют получить сообщение о снятии с соревнования.

Некоторые игроки, переболевшие коронавирусом (по личным заявлениям или по сообщениям СМИ):

Новак Джокович (Сербия)

Кей Нисикори (Япония)

Григор Димитров (Болгария)

Борна Чорич (Хорватия)

Анна Калинская (Россия)

Бенуа Пэр (Франция)

Фрэнсис Тиафо (США)

Бруно Суарес (Бразилия)

Тьяго Уайлд (Бразилия)

Виктор Троицки (Сербия)

Розали ван дер Хук (Нидерланды)

Француз Бенуа Пэр, один из тех, кто недавно перенёс коронавирус, рассказал, что в Германии на турнире ATP500 в Гамбурге несколько его тестов оказались положительными. Однако это не помешало ему принять участие в турнире. Как такое может быть? Немецкий врач объяснил журналистам, что они берут тесты у всех, но не рассматривают анализ как «положительный», если человек может подтвердить, что он уже переболел. В Германии считают, что после карантина заболевший не может никого заразить, а положительный результат теста – это отголоски уже «мёртвого» вируса.

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Получается, что в разных странах и на разных турнирах используются разные медицинские протоколы. В США во время US Open, как и в Германии на турнире в Гамбурге, тоже практически не тестировали тех, кто переболел. Об этом говорил и тренер Джумхура, и Новак Джокович. «В Нью-Йорке меня проверили один раз – тест был отрицательный. Больше меня не тестировали, потому что такова там политика в отношении людей, которые уже переболели коронавирусом и имеют антитела. Ещё пару раз меня проверяли в Риме, потом перед отъездом в Париж, и наконец здесь, на «Ролан Гаррос», меня опять тестировали», — рассказал первый номер рейтинга ATP. Во Франции, как уже было сказано, совсем другой подход к этому вопросу. Именно поэтому Бенуа Пэр был так счастлив, когда его тест на коронавирус на «Ролан Гаррос» оказался отрицательным. «Первая победа», — написал француз в «сториз» своего «Инстаграма».

Руководители ATP не скрывают, что пока невозможно принять одинаковые протоколы тестирования на всех турнирах. «Разные протоколы на турнирах, конечно, вызывают у нас беспокойство. Как вы уже знаете, к сожалению, медицинский протокол на «Ролан Гаррос» отличается от того, который использовался на предыдущих турнирах ATP. В нём не учитывается история болезни игрока», — говорится в письме, разосланном теннисистам руководителем ATP Андреа Гауденци. В свою защиту теннисные чиновники отмечают, что после возобновления сезона и до 2021 года все турниры перестали быть обязательными. Никаких штрафных санкций за пропуск соревнований не предусмотрено, а рейтинговые очки нет необходимости защищать, поэтому каждый турнир, который сейчас проводится, надо рассматривать не иначе как бонус для тех, кто хочет немного заработать.