Дождь и ветер нипочём! Первой победительницей на «Ролан Гаррос» стала дебютантка из России

Как и прогнозировалось, матчи на «Ролан Гаррос» — 2020 начались в экстремальных условиях. Моросящий дождь, ветер и жуткий холод стали главными соперниками теннисистов на старте соревнования. Но юная дебютантка турниров «Большого шлема» Камилла Рахимова из Екатеринбурга не дрогнула – именно она одержала первую победу на нынешнем Открытом чемпионате Франции, раньше остальных, более старших и опытных соперниц.

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Сразу четыре россиянки – Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Маргарита Гаспарян и Камилла Рахимова – вышли в воскресенье на корты «Ролан Гаррос» первым запуском в утреннюю смену. Было видно, что теннисисткам очень холодно. То и дело они пытались согреть ладони дыханием или потирая руки друг о друга. Ракетка постоянно становилась влажной от моросящего дождя, а корт скользил и превращался в грязное месиво. В любой момент спортсмены могли упасть и получить травму. Опытная белоруска Виктория Азаренко, которая играла параллельно с россиянками, стала апеллировать к судье на вышке по поводу невыносимых условий. Она предлагала сделать перерыв, чтобы дать высохнуть покрытию: «Вы не видите, что здесь происходит? Вы же не играете и не чувствуете этого. Я не жалуюсь и готова играть, но это просто нелепо». На какое-то время матч был приостановлен, но судья попросила теннисисток не покидать корт и ждать на своих скамейках, пока распогодится. Над девушками раскрыли зонты, они сидели и дрожали на холоде. Тогда Азаренко снова обратилась к арбитру: «Какой смысл сидеть здесь и мокнуть, как утки? На улице восемь градусов, здесь ужасно холодно. Я живу во Флориде и не привыкла к такой погоде». После этого теннисисткам разрешили одеться, покинуть корт и переждать непогоду в подтрибунном помещении.

Азаренко пришла на помощь Касаткиной. Это не первый случай трогательной заботы о сопернице Шарапова, Свитолина и другие тоже помогали теннисисткам, которые получили тяжёлую травму на корте.

Погода в Париже слегка улучшилась, и матчи продолжились. К удивлению многих, быстрее всех к этим экстремальным условиям приспособилась 19-летняя россиянка Камилла Рахимова. Уроженка Екатеринбурга успешно прошла в Париже три круга квалификации и в первом раунде основной сетки чуть более чем за час сумела переиграть опытную американку Шелби Роджерс – 6:2, 6:3. Таким образом, дебютантка турниров «Большого шлема» из России стала первой участницей второго раунда «Ролан Гаррос» — 2020. Выиграла свой стартовый матч на турнире и Александрова, а вот Гаспарян и Блинкова уступили соперницам. Причём поражение Анны Блинковой получилось довольно обидным, ведь она в третьем сете уступала 1:4, затем сравняла счёт, добралась до подачи на матч, но упустила свой шанс и в итоге проиграла малоизвестной австралийке, лаки-лузеру Астре Шарме (3:6, 6:2, 5:7). Любопытно, что с обидчицей Анны в следующем круге сыграет как раз Александрова.

Что касается следующей соперницы Рахимовой, то ей стала греческая теннисистка Мария Саккари. Это будет серьёзное испытание для юной россиянки, поскольку Мария посеяна на этом турнире под 20-м номером и имеет в своём активе победу на недавнем турнире в Цинциннати/Нью-Йорке над самой Сереной Уильямс. Имя юной теннисистки из Екатеринбурга пока мало известно любителям спорта, поэтому предлагаем познакомиться с ней.

Камилла начала заниматься теннисом в четыре года под руководством своей мамы – тренера по теннису Руфины Рахимовой. А затем перешла в спортивную школу «Локомотив», где её тренером стала Юлия Пильчикова. Камилла входила в состав юношеских сборных России, была стипендиатом фонда Ельцина, также она принимала участие в юниорских турнирах «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. До прошлого сезона Рахимова тренировалась в родном Екатеринбурге, но в 2019 году отправилась в теннисную академию в Словакию. Упорный труд принёс свои плоды, и россиянка выиграла за сезон 5 турниров ITF. В этом году Камилла дебютировала на взрослом Australian Open, где проиграла на старте квалификации, а теперь на «Ролан Гаррос» смогла полностью пройти отборочные соревнования и впервые в карьере пробиться во второй круг турнира «Большого шлема».

Перед «Ролан Гаррос» Камилла Рахимова была 189-й ракеткой мира, но благодаря успехам на кортах Парижа впервые в карьере попадёт в топ-150.