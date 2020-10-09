Джокович – второй раз в сезоне в финале турнира «Большого шлема»! Теперь на «Ролан Гаррос»

Пять сетов пришлось сражаться Новаку Джоковичу в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2020 с 22-летним греком Стефаносом Циципасом. Теперь в решающем матче турнира серб сразится с Королём грунта Рафаэлем Надалем. Это будет восьмая встреча теннисистов на Открытом чемпионате Франции.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

К полуфинальному матчу с греком Стефаносом Циципасом серб Новак Джокович подошёл довольно уверенно, отдав по пути соперникам всего один сет. Это произошло в четвертьфинале с испанцем Карреньо-Бустой. Джокович в начале того поединка жаловался на боли в шее и плече, однако всё равно довёл встречу до победы. Было интересно, насколько Новак смог решить за два дня свои проблемы, поскольку Циципас уже ранее выигрывал у серба на «Мастерсах» в Торонто-2018 и Шанхае-2019 и мог доставить Джоковичу проблемы. Но первый сет полуфинала «Ролан Гаррос» — 2020 показал, что Новака ничто не беспокоит. В самом начале партии он сделал брейк и повёл 3:0. Больше шансов у серба зацепиться за чужую подачу не было. Но Джоковичу, как оказалось, это было и не нужно – он отыграл 5 брейк-пойнтов соперника за партию и довёл её до победы – 6:3 за 42 минуты.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

В начале второго сета у Циципаса снова были хорошие шансы выиграть подачу соперника, но он не реализовал два брейк-пойнта. А вот Джокович с первой же попытки при счёте 2:2 сделал брейк, после чего выиграл ещё три гейма подряд и завершил партию в свою пользу – 6:2. На этот раз теннисисты сражались 40 минут.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

Третья партия проходила в равной борьбе, пока при счёте 4:4 Джокович не сделал брейк. Казалось, что через гейм поединок закончится, ведь сербу осталось лишь подать на матч. У него даже был матчбол. Однако Циципас проявил характер и выдержку и смог сделать обратный брейк – 5:5. В 12-м гейме сетболы были уже у Стефаноса на подаче Новака. Первую попытку он не реализовал, а вот со второй всё получилось – 7:5 за 1 час 2 минуты борьбы, и матч перешёл в 4-й сет.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

После победы в третьем сете Стефанос заиграл рискованно, но уверенно и практически безошибочно. С учётом удачной концовки третьей партии он выиграл 5 геймов подряд, включая сделанный брейк на старте четвёртого сета и повёл в нём – 2:0. Однако Джокович тут же отыгрался и не позволил сопернику уйти далеко вперёд. А потом продолжилась упорная борьба на каждой подаче Циципаса. В пятом гейме грек отыграл три брейк-пойнта соперника, в 7-м – четыре, в 9-м – ещё один. Особенно Новак замучил Стефаноса укороченными ударами. Но тот всё вытерпел. А вот при счёте 5:4 серб во время своей подачи стал совершать одну ошибку за другой, и Циципас этим блестяще воспользовался. Даже сделал один удачный укороченный, с которыми до этого соперник справлялся без проблем. В итоге с первого же сетбола грек забрал эту партию – 6:4 за 57 минут и сравнял счёт в матче по сетам – 2:2. Всё решилось в пятой партии.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

На 5-й решающий запала у 22-летнего грека уже не хватило. Опытный Джокович почувствовал, что соперник дал слабину, и «дожал» его. При счёте 1:1 серб сделал первый брейк в этой партии, а на следующей подаче Стефаноса увеличил преимущество и ушёл в отрыв – 4:1. На следующей подаче грека у Новака снова были брейк-пойнт, они же – матчболы. В этот раз один из них он реализовал. 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 – за 3 часа 58 минут борьбы.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

Таким образом, первая ракетка мира Новак Джокович второй раз в сезоне пробился в финал турнира «Большого шлема». В январе он это сделал на кортах Мельбурна, а сейчас – в Париже. Всего же это 27-й финал турнира «Большого шлема» в активе Джоковича. Больше только на счету Надаля (28) и швейцарца Роджера Федерера (31). Из 27 финалов это уже пятый решающий матч для Джоковича на «Ролан Гаррос».

Если Новак сможет победить на Открытом чемпионате Франции – 2020, то он второй раз оформит «Карьерный шлем», то есть выиграет как минимум по два раза каждый из четырёх мэйджоров. Первый раз Джокович это сделал тут же, на «Ролан Гаррос» в 2016 году.

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В финале Джокович встретится с 12-кратным чемпионом «Ролан Гаррос» Рафаэлем Надалем. Это будет уже 56-я встреча этих соперников и восьмая – на кортах «Ролан Гаррос».