Шарапова сказала: «Да!» Знаменитая теннисистка собирается замуж за британского миллионера

Мария Шарапова объявила о помолвке. Но она не первая, кого Александр Гилкс ведёт под венец.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова написала в своей странице в «Инстаграме», что согласилась выйти замуж за своего бойфренда – британского миллионера Александра Гилкса. Кстати, Мария не первый раз сказала: «Да!», а Гилкс и вовсе был женат.

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«Я сказала: «Да» с первого дня нашей встречи… Это был наш маленький секрет, не так ли?» — написала Шарапова в своём «инстаграме», недвусмысленно дав понять всем своим подписчикам, что она приняла предложение своего бойфренда Алекса Гилкса.

В свою очередь, Гилкс тоже опубликовал пост в «Инстаграме», выложив совместную фотографию с Марией, и прокомментировал: «Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. Я с нетерпением жду возможности всю жизнь любить тебя и учиться у тебя».

Марию в комментарии под ей постом в «Инстаграме» поздравили Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Моника Пуиг, официальный аккаунт WTA, многочисленные спонсоры, представители селебрити и простые фанаты. Только за первые два часа сообщение Шараповой о помолвке собрало более 150 тысяч лайков.

Избраннику многократной чемпионки турниров «Большого шлема» 41 год. Он старше Марии на 8 лет. Когда познакомились Шарапова и Гилкс, точно неизвестно. Но с 2018 года их стали замечать вместе папарацци и поклонники. Периодически в своих «инстаграмах» Мария и Александр стали выкладывать фото с одних и тех же мест и светских раутах. В июле 2018 года молодые люди вместе отдыхали в Италии, в апреле 2019 года появились вместе на публике в Лос-Анджелесе, где позировали уже не по отдельности, а вместе, щека к щеке.

Мария Шарапова и Александр Гилкс Фото: Amy Sussman/Getty Images

С тех пор пара уже практически не расставалась. Гилкс даже присутствовал на некоторых теннисных турнирах, в которых участвовала Мария. Вместе молодые люди посещали различные светские мероприятия.

Что известно о женихе Марии Шараповой? Александр Гилкс родился в обеспеченной, но небогатой британской семье. Его отец – доктор медицинских наук, один из ведущих дерматологов Великобритании, а вот мама преподавала в Оксфордском университете, являясь специалистом по России и Восточной Европе. У Александра есть младший брат – Чарли, который моложе его на 6 лет. Известно, что Алекс учился Бристольском университете, где изучал русский и испанский языки, позднее он поступил в Итон, где познакомился и даже подружился с принцами Уильямом и Гарри.

После учёбы Гилкс некоторое время работал во Франции в известной фирме Louis Vuitton, а затем переехал в Нью-Йорк, где стал акционером одного из аукционных домов. С 2011 по 2018 год Александр был соучредителем и президентом Paddle8 – онлайн-аукциона произведений искусства и предметов коллекционирования. По некоторым данным, примерный годовой доход Paddle8 в лучшие годы составлял около миллиарда долларов. С 2020 года Гилкс является соучредителем венчурной студии Squared Circles.

Любопытно, что по словам Гилкса, основными инвесторами всех его проектов, связанных с искусством, всегда были российские миллиардеры, с которыми он за эти годы познакомился в большом количестве: «Мои основные инвесторы – русские. Приятно осознавать, что есть страна, где так интересуются живописью. У меня особое отношение с Россией: моя мама преподавала русский в университете, поэтому русскую литературу я читал с детства. Чтобы лучше её понять, я начал изучать язык». Интересно, что всё это Александр сказал ещё до знакомства с Шараповой.

Кстати, Гилкс уже был женат. В мае 2012 года в Венеции состоялась свадьба Алекса и очаровательной Эдвины Эклствайт, известной под псевдонимом Миша Нону. Она начала встречаться с Гилксом, когда ей едва исполнилось 18 лет. На его глазах она превратилась в модного дизайнера. Десять лет Александру понадобилось, чтобы уговорить подругу пойти с ним под венец. Однако в сентябре 2016 года пара объявила о разводе.

Шарапова тоже помолвлена не первый раз. В октябре 2010 года стало известно о том, что ей сделал предложение баскетболист команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Саша Вуячич. Пара не торопилась со свадьбой. Отношения у молодых людей испортились, когда Саша уехал играть в Турцию. В 2012 году после победы Марии на «Ролан Гаррос» Шарапова и Вуячич рассталась.