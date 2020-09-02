Громкий скандал с безопасностью на US Open. Как теннисистов делают крайними

На US Open зафиксирован первый случай положительного теста на коронавирус. Заражённого теннисиста Бенуа Пэра из Франции немедленно убрали из сетки, но на этом ситуация не разрешилась, а наоборот, проблемы стали только нарастать как снежный ком. Разгорелся громкий скандал с безопасностью в закрытом пузыре – особой зоне, которую не могут покидать игроки на протяжении всего турнира. Оказалось, что правила нарушают чуть ли не все, но наказывают и делают крайними, почему-то, только игроков. В особый список попал и россиянин Даниил Медведев.

Даниил Медведев на US Open контактировал с заражённым теннисистом. Что теперь будет? Около 30 человек, включая россиянина Даниила Медведева, контактировали в Нью-Йорке с заражённым коронавирусом Бенуа Пэром из Франции.

Началось всё ещё на «Мастерсе» в Цинциннати, который в этом году переехал в Нью-Йорк. Во время одного из тестов на коронавирус физиотерапевта двух теннисистов – аргентинца Гидо Пельи и боливийца Уго Дельена – был зафиксирован положительный результат. Контактировавших с заражённым игроков немедленно сняли с «Мастерса» и посадили на жёсткий двухнедельный карантин, во время которого они не имели права покидать комнату в отеле и не могли нормально тренироваться. При этом Гидо и Уго регулярно сдавали тесты, и все они были отрицательными. «Мы просили предоставить нам корты, мячи, велотренажёр, чтобы чем-то заниматься. В итоге нам предоставили велотренажёр, но он был ужасного качества. Через какое-то время нам предоставили корт, который расположен в 35 минутах от отеля. Он был совсем не такой, как на US Open. Там росли деревья. Нормально тренироваться там было невозможно», — рассказал об этом непростом времени Пелья. Нет ничего удивительного, что оба теннисиста, лишённые нормальной подготовки к турниру, проиграли в первом же круге Открытого чемпионата США.

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На том же «Мастерсе» Цинциннати/Нью-Йорк, с которого сняли Пелью и Дельена, в первом же круге француз Бенуа Пэр не смог доиграть до конца свой матч с хорватом Борной Чоричем и при счёте 0:6, 0:1 снялся. А спустя несколько дней стало известно, что его тест на коронавирус тоже оказался положительным. И что же сделали организаторы? Они тут же сняли Пэра с US Open, а затем выявили целую группу игроков, которые плотно контактировали с Бенуа. Сейчас речь идёт об 11 теннисистах, которых тут же прозвали «11 друзей Пэра» по аналогии с известным голливудским фильмом. Снимать с турнира «Большого шлема» этих игроков не рискнули, а предложили подписать особые протоколы безопасности поведения на US Open. Как оказалось, группа разделена на две категории: в первом особом списке безопасности – 3 человека, включая финалиста прошлого года Даниила Медведева, а также Дамира Джумхура и Николя Маю. Эти теннисисты проходят ежедневное тестирование, но при этом могут свободно перемещаться внутри «пузыря». А вот 7 остальных игроков оказались в более жёстких условиях – это французы Кристина Младенович, Эдуард Роже-Васслен, Адриан Маннарино, Ришар Гаске, Грегуар Баррер, бельгийки Кирстен Флипкенс и Исалин Бонавентюр.

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Директор US Open Стэйси Алластер объяснила, почему организаторы разрешили игрокам, контактировавшим с Пэром, участвовать в турнире: «Мы отследили абсолютно все контакты и разрешили игрокам участвовать в турнире. Решение принято с учётом научных исследований и всех предоставленных фактов. Если кто-то из них в итоге сдаст положительный тест, то только из-за контактов в «пузыре», они не контактируют с другими. Мы намерены регулярно всех тестировать. Даже в случае одного положительного теста, уверены, вирус не будет распространяться дальше, поскольку всё было просчитано и смоделировано». Это объяснение вряд ли понравилось Пелье и Дельену, оказавшимся точно в такой же ситуации, как и «11 друзей Пэра». Только их дисквалифицировали, не раздумывая, а для этих 11 игроков создали особые условия. Справедливости ради надо отметить, что условия эти, мягко говоря, ненормальные для участников турнира «Большого шлема». Кристина Младенович пожаловалась на то, что ей запретили буквально всё, кроме выступления в матчах: «Я допущена до соревнований, могу играть, однако всё остальное мне запрещено: нельзя заниматься фитнесом и любыми другими активностями внутри «пузыря». Я сейчас всё время провожу с братом. Мы действительно попали в «пузырь» в «пузыре».

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Адриан Маннарино рассказал ещё более ужасные подробности проживания в «пузыре пузыря», которое больше похоже на домашний арест: «На стадионе нас всегда кто-то сопровождает. Нам не разрешают гулять — нужно оставаться в ложе, которую турнир предоставил мне, как и всем сеяным игрокам. Я должен находиться там, мне не разрешают выйти на балкон, чтобы посмотреть на центральный корт, например. Я должен носить маску даже в комнате. Мой тренер тоже должен находиться в комнате в маске. Нам запрещено пользоваться лифтом, потому что там мы можем контактировать с другими игроками. Так что мне всё время приходится ходить по лестнице — в свою ложу на стадионе или в номер отеля на седьмом этаже. Там немало ступенек. Когда я прихожу в отель, то должен заходить через чёрный ход. Из-за того, что нам нельзя покидать комнату, то мы пользуемся обслуживанием номеров или заказываем еду в номер. При этом кто-то должен забирать еду и оставлять у двери». Кстати, Маннарино в этой ситуации оказался пострадавшим дважды. Мало того, что француз сейчас находится в особых условиях внутри «пузыря», так он ещё и был оштрафован на 2,5 тысячи долларов за нарушение коронавирусного протокола. Австрийца Доминика Тима наказали на 1,5 тыс. долларов за то, что представители его команды не соблюдали масочный режим внутри «пузыря».

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Спустя несколько дней после положительного теста на коронавирус прервал молчание Бенуа Пэр, оставивший загадочное послание в «сториз» своей страницы в «Инстаграме»: «Я в порядке, сейчас у меня нет симптомов… Пока я не готов рассказать подробности про этот фейковый «пузырь». Организаторы отреагировали на слова француза, сделав специальное заявление о том, что заразившийся коронавирусом игрок нарушил медицинский протокол. Он небрежно носил маску, которая является обязательной на стадионе, в отеле, в шаттлах, на улице, за исключением времени приёма пищи, тренировок и матчей.

Американский теннисист Ноа Рубин раскритиковал организаторов, которые обвиняют игроков в нарушении протокола, в том, что они сами так и не смогли создать по-настоящему безопасный «пузырь»: «Пузырь» – это чушь! Только персонал, работающий в раздевалках, остаётся с нами в отелях. Есть много людей, которые вечером просто отправляются домой. Там они могут подхватить вирус и вернуться с ним в «пузырь». Например, водители автобуса». Кроме того, стало известно, что только один из двух турнирных отелей полностью забронирован для теннисистов. Во второй же гостинице, которая входит в состав «пузыря» могут селиться обычные граждане, не имеющие отношения к US Open. С ними игроки регулярно сталкиваются и в лифте, и на ресепшн, и в лобби-баре.

Ноа Рубина поддержал канадский теннисист Денис Шаповалов, который тоже сомневается в надёжности «пузыря безопасности»: «Организаторы US Open прикладывают массу усилий, чтобы провести турнир, но время от времени мы видим у игроков в соцсетях фотографии посторонних людей, которые приходят к ним в отель. Интересно, этот «пузырь безопасности» вообще существует? Бенуа Пэру просто не повезло – он соблюдал все правила, но всё равно заразился. Я думаю, что это вина организаторов, которые не смогли обеспечить безопасность. Я понимаю, что они выполняют непростую работу, но мы видим, что в этом закрытом пузыре слишком много дыр». Однако это не вся критика в адрес организаторов. Например, немец с русским корнями Александр Зверев был крайне недоволен тем, что организаторы ничего не сообщили игрокам о заражении Пэра и не дают никакой информации о теннисистах, входящих в изолированную группу: «Я хотел бы подобные новости узнавать не из прессы и интернета, а от официальных лиц. Мне кажется, я имею на это право».