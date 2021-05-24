«Меня называют Гарри Каспаров тенниса». Даниил Медведев пытается «подружиться» с грунтом

Даниил Медведев получил возможность наиграться на грунте, участвуя в выставочном турнире UTS-4, который проходит в Академии Патрика Муратоглу на юге Франции. Россиянин проведёт как минимум три матча группового этапа. Одна победа у него уже есть в кармане.

Ни для кого не секрет, что Даниил Медведев терпеть не может играть на грунте. Он говорит об этом в каждом интервью, да и по ходу поединков на этом покрытии россиянин, нет-нет, да и закричит себе или своему боксу что-то типа: «Не хочу быть грязным как свинья!», «Ужасное покрытие!», «Как можно тут вообще играть!» Конечно, на грунте своеобразный отскок мяча, бесконечная пыль, преимущество подачи нивелируется. Но нельзя говорить, что Даниил вообще не умеет играть на этом покрытии. В 2019 году ему удалась связка из двух крупных грунтовых турниров – на «Мастерсе» в Монте-Карло он дошёл до полуфинала, обыграв Стефаноса Циципаса и Новака Джоковича, а на ATP-500 в Барселоне и вовсе стал финалистом.

А вот сезоны-2020 и 2021 на грунте у Медведева явно не задались. Прошлой осенью россиянин проиграл в первом же матче в Гамбурге и на «Ролан Гаррос». В этом году старт сезона на глине Даниилу пришлось отложить из-за положительного теста на коронавирус. В итоге он сыграл в рамках ATP-тура пока только два турнира, одержав на них лишь одну победу при двух поражениях. Есть эксперты, которые считают, что Медведев сам себя накручивает, и проблемы с грунтом у него лишь в голове. «Первое, что я бы посоветовал Медведеву, это перестать постоянно, особенно на корте, говорить, что он ненавидит играть на грунте. Потому что таким образом он дарит своим оппонентам уверенность в своих силах. Во-вторых, если бы я был его тренером, я бы сказал: «Окей, ты не так хорош на грунте, как на харде, но ты по-прежнему конкурентоспособен, ты – сильный соперник, у тебя хорошая подача, твой бэкхенд достаточно хорош, чтобы доставить неприятности сопернику на любом покрытии». Медведев не любит грунт, но это точно не из-за грязи. Он может быть серьёзным соперником на этом покрытии. Ему нужно сосредоточиться», — говорит двукратный финалист «Ролан Гаррос» Алекс Корретха.

Одним словом, эксперты считают, что Медведеву надо больше поработать над своей психологической уверенностью в матчах на грунте. По словам самого теннисиста, он занимается с психологом, но, похоже, пока этих усилий недостаточно: «Я работаю уже почти три года с психологом в Европе. По-английски это называется mental coach. Я считаю, что эта работа мне помогает. Я пытаюсь работать над тем, чтобы оставалась частичка темперамента, которая даёт волю к победе и мотивацию. Но при этом нужно, чтобы эта частичка не загубила тебя в какой-то момент матча, где, может, ты зря разозлишься на что-то». Видимо, команда Даниила посчитала, что надо изменить тактику подготовки к «Ролан Гаррос» — главному турниру на грунте. Чтобы снять напряжение и попробовать в какой-то неформальной обстановке «подружиться» с грунтом, Медведев принял предложение сыграть в экспериментальной лиге Ultimate Tennis Showdown (UTS). Это серия соревнований родилась во время карантина летом 2020 года. Её основатель – известный тренер Патрик Муратоглу. Все матчи проходят в его теннисной академии на юге Франции. Победителями предыдущих розыгрышей были такие известные теннисисты как Маттео Берреттини, Александр Зверев, Алекс де Минор и Анастасия Павлюченкова. И вот сейчас, накануне «Ролан Гаррос» проходит четвёртая серия, причём на грунте.

В турнире принимает участие 8 теннисистов, каждый из которых, по традиции этих соревнований, выбирает себе какое-то особое прозвище, каким-то образом ему подходящее. Например, Диего Шварцмана здесь называют El Peque (Малыш) – это неудивительно, ведь рост аргентинца невысокий по меркам тенниса (170 см). Чилиец Кристьян Гарин выбрал никнейм El Tanque (Танк). А вот Даниил Медведев решил называться Шахматистом (The Chessmaster). В забавном ролике, выпущенным перед началом соревнования, россиянин так объяснил свой выбор: «Некоторые меня называют Гарри Каспаров тенниса, но, эй, я позволю тебе проверить это, приятель. Я больше не новичок. В действительности я – большой мастер. Если подача идёт в квадрат F1, она возвращается в клетку B4. Тогда я смогу закрыть его… Я хочу, чтобы все вы знали, что как только я прочитаю ваши мысли, когда вы будете спать сегодня вечером, всё, что вам останется, это сказать: чёрт возьми! Это гамбит Даниила. Я собираюсь выиграть UTS4, потому что ненавижу поражения».

Права на видео принадлежат Ultimate Tennis Showdown. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте «UTS | Ultimate Tennis Showdown».

Как уже было сказано, это экспериментальный турнир, который проходит по необычным правилам. Здесь нет обычных сетов, а есть четверти, длящиеся строго определённое время. Второй подачи не существует, касание сетки при подаче тоже игру не останавливают. У игроков есть возможность воспользоваться набором из нескольких карточек, которые дают им небольшое преимущество, назначая сопернику задание – например, выиграть очко за 3 или меньше ударов. Понятно, что на таких соревнованиях нет груза ответственности. Игроки по ходу матча всё время забывают правила и смеются над собой. Всё проходит в дружеской, непринуждённой атмосфере, хотя, конечно, все теннисисты – профессионалы, и никто не любит проигрывать. В первом матче Медведев уверенно обыграл Фабио Фоньини – 3-0, причём огорчил россиянин соперника в его день рождения. Фабио исполнилось в понедельник 34 года. А шикарный именинный торт ему преподнесла будущая звезда российского и мирового тенниса 11-летняя Ксения Ефремова – одна из учениц Академии Патрика Муратоглу.

Права на видео принадлежат Ultimate Tennis Showdown. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «UTS | Ultimate Tennis Showdown».

Во втором матче соперником россиянина стал француз Корентен Муте, который в первом туре тоже праздновал успех – он оказался сильнее американца Тейлора Фритца – 3-1. Это была уже не такая лёгкая прогулка. Француз уже играл в прошлых розыгрышах UTS и приспособился к правилам. Если первую четверть Даниил выиграл – 18:11, то во второй уступил – 13:16. Счёт по четвертям сравнялся – 1-1. По ходу матча Муте явно играл на публику, спорил с арбитром, кидал ракетку. Но это больше было похоже на шутку.

Права на видео принадлежат Ultimate Tennis Showdown. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «UTS | Ultimate Tennis Showdown».

Что касается Даниила, то он пытался оправдывать своё прозвище Шахматист, играя комбинационно, разнообразно, всё время стараясь поставить соперника в тупик. В одном из розыгрышей россиянину даже удался твинер лицом к сетке. Но Корентен выкручивался из ситуации и, в конце концов, выиграл – 3-1.

Права на видео принадлежат Ultimate Tennis Showdown. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «UTS | Ultimate Tennis Showdown».

Во вторник пройдут третьи матчи в группах. Медведев встретится с Фритцем, а затем лучше теннисисты из двух квартетов встретятся в плей-офф. В любом случае, Даниил получил прекрасную возможность наиграться на грунте перед «Ролан Гаррос».