Сенсация US Open! 150-я ракетка мира обыграла олимпийскую чемпионку и вышла в полуфинал

150-я ракетка мира Эмма Радукану обыграла в 1/4 финала US Open олимпийскую чемпионку Токио Белинду Бенчич и стала полуфиналисткой. Вот это сенсация!

На нынешнем US Open гремит одна сенсация за другой. Сюрпризом стал выход в 1/4 финала из квалификации голландца Ботика ван де Зандсхулпа, которого остановил только россиянин Даниил Медведев. Неожиданно так же далеко прошёл по сетке 18-летний Карлос Алькарас Гарфия из Испании. К сожалению, он не смог доиграть свой четвертьфинальный матч из-за травмы и пропустил в полуфинал ещё одну будущую звезду мирового тенниса — 21-летнего Феликса Оже-Альяссима из Канады. Его соотечественница Лейла Фернандес, которой на днях исполнилось 19 лет, тоже оказалась в четвёрке лучших. На пути к полуфиналу она выбила подряд трёх звёздных соперниц, причём в упорных трёхсетовых поединках — Наоми Осаку (3-й номер посева), Анжелику Кербер (16) и Элину Свитолину (5).

Но это ещё не всё. 150-я ракетка мира — 18-летняя Эмма Радукану, родившаяся в Канаде в семье румына и китаянки, но выросшая в Великобритании, вихрем прошла по сетке турнира, начиная с квалификации. Она обыграла 7 соперниц на пути к 1/4 финала, не отдав им ни сета! Знаменитый теннисист Матс Виландер по достоинству оценил мастерство юной спортсменки: «Это потрясающее выступление. Серьёзно, если бы я не смотрел её матчи, то считал бы, что это невозможно. К тому же после Уимблдона давление на неё выросло. Но я смотрю на её игру, она так спокойна, здорово двигается. Ей просто нравится находиться на корте. Я не могу найти слабые стороны в её игре. Не думаю, что они у неё вообще есть. Она изумительная теннисистка».

Соперницей Радукану по 1/4 финала US Open — 2021 стала швейцарка Белинда Бенчич, которая месяц назад завоевала золото Олимпиады в Токио. Разница между теннисистками — 6 лет, и, конечно же, Бенчич намного опытнее. На её счету, кроме медали Игр, четыре титула на турнирах WTA, включая Кубок Кремля — 2019.

Казалось, что сказка Радукану на этом закончится. Тем более она сразу стала проигрывать с брейком — 0:2 и 1:3. Однако затем Эмма поменяла настрой, стала больше атаковать, давить на соперницу и выиграла 5 геймов подряд — 6:3. В начале второй партии Белинда попыталась изменить ход матча. У неё было 3 брейк-пойнта на первой подаче соперницы, но британка всё отыграла, а в середине сета сама сделала брейк — 3:2. Как оказалось, этого небольшого преимущества ей хватило, чтобы завершить матч победой, в то время как у Белинды больше не было ни одного шанса — 6:3, 6:4 за 1 час 25 минут.

Вот так 18-летняя британка Эмма Радукану выбила из сетки Белинду Бенчич, пробилась в полуфинал и побила множество рекордов. Она стала первой теннисисткой из квалификации, пробившейся в полуфинал на US Open. Кроме того, Эмма стала самой юной британкой, пробившейся в 1/2 финала на «Шлемах» с 1972 года. Также Радукану стала 3-й теннисисткой после Билли-Джин Кинг и Ким Клейстерс, пробившейся в полуфинал Открытого чемпионата США, не входя в топ-100. К тому же британка оказалась четвёртой в группе самых юных теннисисток, пробившихся в полуфинал на своём дебютном US Open. В более раннем возрасте это сделали только Винус Уильямс в 1997 году (17 лет 3 месяца), Крис Эверт в 1971-м (16 лет 9 месяцев) и Пэм Шрайвер в 1978-м (16 лет 2 месяца). Эмме сейчас 18 лет 10 месяцев. С понедельника Эмма в любом случае станет первым номером британского тенниса, сдвинув Йоханну Конту, которая занимала это место с октября 2015 года в течение 310 недель.

Если Радукану и Фернандес в четверг обыграют своих соперниц по полуфиналу и вместе окажутся в решающем матче, то это будет первый финал среди тинейджеров на взрослом US Open в XXI веке. В последний раз в столь юном возрасте девушки играли в 1999 году. Тогда 17-летняя Серена Уильямс победила 18-летнюю Мартину Хингис. Забавно, что к тому времени Хингис уже была пятикратной чемпионкой «Шлемов».