Медведев сразится за финал US Open с учеником дяди Надаля. Чем известен Оже-Альяссим?

Россиянин Даниил Медведев сразится на US Open за выход в финал с учеником дяди знаменитого испанца Рафаэля Надаля. Так чем известен Феликс Оже-Альяссим?

В начале апреля 2021 года стало известно, что знаменитый тренер Тони Надаль, который многие годы работал со своим не менее знаменитым племянником Рафаэлем, вернулся из творческого отпуска и приступил к работе с новым учеником. Вряд ли кто-то сомневался, что его следующим подопечным будет теннисист, способный наделать много шума на корте. И этим учеником стал канадец Феликс Оже-Альяссим.

Надо сказать, что Феликс Оже-Альяссим уже был известен в теннисном мире задолго до того, как приступил к работе с Тони Надалем. Он был второй ракеткой мира по юниорам, побил множество престижных рекордов, завоевал множество титулов. В 2015 году вместе с Денисом Шаповаловым Феликс выиграл юниорский US Open, в том же сезоне победил на престижном соревновании Eddie Herr International Tennis Championship, обыграв в финале австралийца Алекса де Минора. В 2016-м Оже-Альяссим дошёл до финала юниорского «Ролан Гаррос», а затем в Нью-Йорке выиграл главный трофей, одолев таких соперников, как грек Стефанос Циципас и серб Миомир Кецманович.

В июне 2017 года в Лионе Феликс завоевал свой первый титул на челленджерах. На тот момент ему было 16 лет 10 месяцев. Он стал седьмым игроком в истории, выигравшим турнир такого уровня до 17 лет, оказавшись в одном списке с такими мастерами, как Рафаэль Надаль, Майкл Чанг, Ришар Гаске и другие. С 2019 года канадец стал регулярно выходить в финалы ATP. На сегодняшний день их набралось уже 8. Однако заветный трофей Феликсу получить так и не удалось. В 2019-м он был в финалах Рио, Лиона и Штутгарта, в 2020-м – Роттердама, Марселя и Кёльна, в 2021-м – Мельбурна и снова Штутгарта. По этому списку нетрудно заметить, что Феликс универсал – он одинаково хорошо играет на всех покрытиях – на открытом харде, в зале, на грунте и даже на траве.

Любопытно, что родился Феликс 8 августа 2000 года – в один день, но на 19 лет позже знаменитого Роджера Федерера. Летом 2000 года знаменитый швейцарец был игроком топ-50 и имел на своём счету один финал турнира ATP. Оже-Альяссим никогда не скрывал, что Федерер для него – образец для подражания. Тем интереснее было наблюдать за их матчем в Галле-2021, когда Феликс смог обыграть своего кумира, отыгравшись с 0:1 по сетам.

Когда в апреле 2021 года стало известно о начале официального сотрудничества Феликса и Тони, дядю Надаля закидали вопросами, почему он выбрал именно Оже-Альяссима в качестве своего подопечного. «Когда я впервые увидел игру Феликса, сказал Рафаэлю: «Этот парень будет очень хорош». Я видел его на челленджере в матче с Хуаме Мунаром – игроком нашей академии. Феликсу было 16 лет, но уже тогда было видно, что он станет одним из лучших в мире. Однако теперь он должен много работать, чтобы подтвердить эти прогнозы», — признался Тони Надаль в начале работы с Феликсом Оже-Альяссимом.

Любопытно, что одним из главных конкурентов Оже-Альяссима в ближайшие годы Тони Надаль считает россиянина Даниила Медведева, который достался канадцу в качестве соперника в полуфинале US Open – 2021: «В данный момент мы находимся в начале эры тенниса с очень хорошими игроками. Феликсу придётся соревноваться в ближайшее время с такими грозными теннисистами, как Даниил Медведев, Александр Зверев, Доминик Тим, Стефанос Циципас, а также с теми, кто немножко моложе. Например, с Янником Синнером и, наверное, Карлосом Алькарасом. Конкуренция будет жёсткой. Но это хорошо. Ситуация похожа на ту, через которую прошёл Рафаэль, когда начинал. Он тогда прошёл через сражения с такими перспективными молодыми игроками, как Федерер, Роддик, Хьюитт, Хуан-Карлос Ферреро, Марат Сафин и другие. Все они были молоды, талантливы, и мы знали, что должны много работать, чтобы конкурировать с ними. Феликсу придётся пройти через то же самое».

Выход Оже-Альяссима в 1/2 финала US Open – 2021 стал историческим событием. Во-первых, Феликс – первый канадец в полуфинале этого турнира. Во-вторых, он стал самым молодым после дель Потро в 2009 году полуфиналистом Открытого чемпионата США. А в-третьих, Оже-Альяссим – стал первым теннисистом 2000 года рождения, пробившимся в полуфинал турнира «Большого шлема». Полуфинал US Open – 2021 Феликс Оже-Альяссим – Даниил Медведев состоится в пятницу, 10 сентября.