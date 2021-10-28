Ну и Крендель! Медведев снова победил Джоковича через полтора месяца после финала US Open

Даниил Медведев снова победил Новака Джоковича! На одной из тренировок в преддверии престижного «Мастерса» в Париже финалисты US Open провели полноценный сет друг против друга. Россиянин оказался сильнее!

Вторая ракетка мира Даниил Медведев, который пропустил из-за усталости и небольших повреждений турнир в Москве, с прошлой субботы вернулся к полноценным тренировкам. Вместе со своим тренером Жилем Серварой он усиленно занимается на юге Франции в Академии Патрика Муратоглу. В четверг неожиданно к чемпиону US Open – 2021 присоединился и финалист этого «Шлема» — первая ракетка мира Новак Джокович.

Лидеры мирового рейтинга завершают подготовку к концовке сезона, которая у них будет очень насыщенной. И Джоковичу, и Медведеву в оставшиеся недели теннисного года есть что защищать и за что бороться. Они оба будут пытаться подтвердить свои победные очки за успешное выступление на «Мастерсе» в Париже – серб за 2019 год, а россиянин – за 2020-й. Кстати, для Новака это будет первый турнир после US Open. Затем Джокович и Медведев выступят в Турине на Итоговом чемпионате ATP, который в прошлом году выиграл россиянин. А затем сыграют за свои сборные в финальной части Кубка Дэвиса. Не исключено, что первая и вторая ракетки мира встретятся друг с другом в этих трёх крупнейших финалах. А пока они померились силами во время тренировки в Академии Муратоглу. Как сообщает издание Tennis Majors, Медведев выиграл на тай-брейке полноценный сет у Джоковича – 7:6 (7:3).

Сначала Джокович и Медведев усиленно потренировались, затем поговорили в течение 10 минут, а также сыграли товарищеский матч, причём на глазах у чемпиона мира по футболу Дидье Дешама. Француз, который живёт в двух часах езды от академии, был приглашён вместе с другими VIP-гостями на совместную тренировку финалистов US Open – 2021. Напомним, что полтора месяца назад в решающем матче в Нью-Йорке Даниил Медведев не позволил Джоковичу собрать календарный «Шлем» и впервые в карьере выиграл мэйджор. Любопытно, что тренер Медведева Жиль Сервара нашёл возможность пообщаться со звездой французского футбола и рассказал ему, что успех сборной Франции 1998 года стал вдохновляющим на пути к триумфу его подопечного. Совместное фото с Джоковичем, Медведевым и Дешамом Сервара опубликовал в своём «инстаграме».

Помимо тренировок, Медведев успевает ещё и заниматься социальными коммуникациями. На днях он провёл совместный чат с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2020 Игой Свёнтек, организованный их спонсором. Медведев даже дал совет польской теннисистке перед её дебютом на Итоговом чемпионате WTA: «Оставайся сосредоточенной, даже если ты ведёшь 5:1, даже если это третий сет, даже если у тебя матчбол. Просто оставайся сосредоточенной. Это главный совет. Постарайся закончить матч, не разговаривай со своей командой, не проявляй эмоций». Наверняка Медведев вспомнил свой дебют на Итоговом в 2019 году, когда в матче с Рафаэлем Надалем он упустил в 3-м сете матчбол при счёте 5:1. Или же ему на память пришёл недавний злосчастный поединок в 4-м круге Индиан-Уэллса с Григором Димитровым, в котором россиянин вёл 6:4, 4:1 с двумя брейками, но в итоге проиграл.

Кроме сохранения спокойствия на матчболе, Свёнтек и Медведев обсуждали необычную технику ударов и передвижения по корту Даниила. Польская теннисистка в какой-то момент даже пошутила о том, что россиянину пора сменить своё прозвище Осьминог на Крендель, поскольку по ходу матчей он принимает весьма странные позы на корте. Услышав это, Даниил рассмеялся, а спустя какое-то время сказал: «Так меня ещё никто не дразнил. Видимо, я получил новую кличку. Раньше это делали Рублёв и Хачанов, а теперь настала очередь Иги».

Заключительный в сезоне «Мастерс» пройдёт в парижском дворце спорта «Берси» с 1 по 7 ноября.