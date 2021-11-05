Ну и камбэк! Даниил Медведев вытащил матч с американцем и запустил на трибунах волну

Даниил Медведев совершил потрясающий камбэк в поединке 3-го круга «Мастерса» в Париже с американцем Себастьяном Кордой. Россиянин показал зрелищный теннис и запустил волну на трибунах стадиона Берси.

В столице Франции в четверг, 4 ноября, прошли баталии за место в 1/4 финала. Начался игровой день с сообщения о том, что Новак Джокович вышел в восьмёрку лучших досрочно. Его соперник по поединку 3-го круга француз Гаэль Монфис снялся с турнира из-за травмы ноги. Накануне он сообщил, что ему нужно сделать рентген перед тем, как принять решение о дальнейшем выступлении, а затем пошутил: «Вообще, я даже в здоровом состоянии никогда не побеждал Джоковича. А в такой форме это сделать будет почти невозможно». Действительно, счёт личных встреч Новака и Гаэля – 17-0.

Здесь стоит напомнить, что «Мастерс» в Париже – первый турнир для Джоковича после длительного перерыва, который он взял по окончании US Open. В 1/4 турнира во Франции Новак сразится с американцем Тейлором Фритцем. С тем самым Фритцем, который выбил из сетки россиянина Андрея Рублёва. Кстати, следом Тейлор победил и британца Кэмерона Норри, не пустив того в финальную восьмёрку. А 7-я путёвка на Итоговый чемпионат ATP в Турине впервые досталась норвежцу Касперу Рууду. В четвертьфинале в Париже он встретится с Александром Зверевым.

Вечернюю программу открывал Даниил Медведев поединком с американцем Себастьяном Кордой. Накануне россиянин провёл первый матч на турнире в ранге действующего чемпиона. Его встреча с белорусом Ильёй Ивашко проходила непросто. В первом сете Даниил вёл 5:1, но растерял всё преимущество, отдав 4 гейма подряд и чуть не повторив свой печальный результат матча с Григором Димитровым в Индиан-Уэллсе. Но при счёте 5:5 Медведев прибавил, сделал брейк и довёл партию до победы, а во втором сете уже полностью контролировал ситуацию на корте – 7:5, 6:4. «В последний раз, когда мы играли, он победил меня в Кубке Дэвиса. Знаю его со времён фьючерсов и знаю, что он отличный игрок, который сейчас на подъёме, поэтому понимал, что будет нелегко. В начале матча я играл на хорошем уровне, но в середине поединка некоторые вещи я мог бы сделать лучше. Самое главное — это победа», — прокомментировал Даниил после матча.

Если с Ивашко до этого россиянин играл и официальные матчи, и на уровне низших лиг, то Себастьян Корда для него был тёмной лошадкой. «Всегда интересно играть с кем-то в первый раз. Мы даже никогда не тренировались вместе. Он только что одержал отличную победу над Марином Чиличем, и я очень рад, что встречусь с ним», — признался Медведев. Напомним, 21-летний американец – сын знаменитого Петра Корды, чемпиона Australian Open – 1998. Последние годы Себастьян тренируется в том числе и под руководством семейства Агасси – Граф.

Действительно, Даниил очень долго искал ключи к цепкой игре Корды. Ближе всего он подобрался к чужой подаче в 6-м гейме, но не смог реализовать тройной брейк-пойнт – 3:3. А в концовке партии Себастьян совсем перестал ошибаться, начал играть рискованно и при этом точно. Он сделал брейк и тут же подал на сет – 6:4. После такого успеха у американца наступил провал – он не попадал в простых ситуациях, а Медведев почувствовал это и преобразился. Вторая партия прошла «в одну калитку» — 6:1 в пользу Медведева за 27 минут. В третьем сете Корда пытался сохранять спокойствие, но Даниил всё равно играл агрессивно на подаче соперника. При счёте 1:1 россиянин получил первый брейк-пойнт. А в пятом гейме Медведев сотворил нечто невероятное – на одном дыхании провёл несколько розыгрышей и, сделав брейк, поднял руки вверх и пробежал по площадке, предлагая зрителям поприветствовать его. Французские болельщики начали скандировать «Даниил! Даниил!» и запустили волну по стадиону.

Видео доступно в «Инстаграме» ATP Tour. Права на видео принадлежат ATP.

Судье пришлось долго успокаивать аудиторию, чтобы теннисисты смогли продолжить матч. Корда, видимо, стушевался в силу своей неопытности и тут же позволил сопернику сделать ещё один брейк. Настало время Медведева подавать на матч, но сделать это не удалось. Победную точку россиянин поставил только в гейме американца – 4:6, 6:1, 6:3.

Так Даниил Медведев вышел в 1/4 финала, где встретится с победителем пары Алькарас – Гастон. На «Мастерсе» в Париже – 2021 россиянин борется не только за главный приз, но и за первое место в Чемпионской гонке ATP. Если Даниил защитит титул, у него останется шанс занять первую строчку по итогам года. Кстати, своё второе место в рейтинге 52 недель Медведев успешно сохранил, выйдя в 1/4 финала. Зверев его теперь не обгонит по итогам французского «Мастерса», даже если победит в финале.