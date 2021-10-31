На 50% больше, чем у Даниила Медведева. На «Мастерсе» в Париже подняли призовые чемпиону

Второй год подряд на «Мастерсе» в Париже резко сократили общий призовой фонд. При этом кардинально изменилось распределение выплат игрокам по раундам. Как ни странно, но на этот раз решили пожертвовать неудачниками первых кругов. Читайте наш подробный расклад.

Пандемия коронавируса бушует на планете уже полтора года. От неё страдают все, в том числе и теннисисты. В середине 2020-го несколько месяцев не проводились соревнования, а когда возобновились, то призовые фонды турниров были урезаны чуть ли не в разы. Особенно пострадали игроки, которые доходили до финальных стадий соревнований. Долгое время в ATP-туре приветствовалась политика поддержки низкорейтинговых игроков, которые обычно сходят с турнирной дистанции на ранних стадиях. Последнее время ситуация стала меняться. Всё чаще организаторы турниров делают ставку снова на чемпионов. «Мастерс» в Париже – яркое тому подтверждение.

В прошлом сезоне турнир в Париже стал чуть ли не рекордсменом по сокращению выплат игрокам. Общий призовой фонд снизился с € 5 207 405 (в 2019-м) до € 3 151 145. Это почти на 40% меньше. При этом чемпион-2020 Даниил Медведев получил на $ 170 тыс. меньше, чем Марат Сафин, выигравший этот турнир аж 20 лет назад. А вот неудачники квалификации и первых двух раундов основной сетки получили даже больше, чем в доковидные времена.

Такая тенденция поддержки низкорейтинговых игроков и ущемления финалистов сохранялась почти на всех турнирах до мая этого года. «Мастерс» в Риме пошёл по другому пути. На фоне общего сокращения призового фонда больше всех потеряли как раз «лузеры». Так, проигравшему на старте досталось в 1,76 раз меньше, чем в 2020-м, — то есть € 12 000 вместо € 21 190. А вот чемпион Рафаэль Надаль получил € 245 085. Это на € 45 тыс. больше, чем победитель-2020 Новак Джокович (€ 205 200).

На нынешнем «Мастерсе» в Париже общий призовой фонд уменьшился второй раз подряд – теперь уже на 17,37% по сравнению с 2020-м (€ 2 603 700 вместо € 3 151 145). Но при этом французы взяли пример со своих коллег в Риме. Они тоже решили, что финалисты для них важнее, и пожертвовали низкорейтинговыми неудачниками первых кругов. Если в прошлом году участник 2-го раунда парижского турнира получал € 36 000, то сейчас эта сумма уменьшилась почти на 40% и составила € 22 000.

Распределение призовых по раундам на «Мастерсе» в Париже за 2019-2021 годы:

€ 2019 2020 2021 % изм. 21/20 Призовой фонд 5 207 405 3 151 145 2 603 700 -17.37% Титул 995 720 225 210 336 000 +49.19% Финал 503 730 150 000 187 000 +24.76% 1/2 финала 259 730 100 000 106 000 +6.00% 1/4 финала 133 985 78 000 60 000 -23.08% 3-й круг 67 025 56 000 36 000 -35.71% 2-й круг 35 285 36 000 22 000 -38.89% 1-й круг 19 800 22 275 13 700 -38.50% Q2 7 445 10 865 7 625 -29.82% Q1 3 725 6 160 4 500 -26.95%

А вот в плюс по сравнению с прошлым годом теннисисты начнут выходить, когда доберутся до полуфинала. Больше же всех подняли призовые чемпиону. Он получит € 336 000 – это почти на 50% больше, чем у Даниила Медведева за титул-2020 (€ 225 210).

«Мастерс» в Париже пройдёт в Берси с 1 по 7 ноября.