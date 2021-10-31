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Полный расклад призовых «Мастерса» в Париже-2021: чемпион получит на 50% больше, чем Даниил Медведев в 2020 году

На 50% больше, чем у Даниила Медведева. На «Мастерсе» в Париже подняли призовые чемпиону
Даниил Сальников
Полный расклад призовых «Мастерса» в Париже-2021
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А вот неудачниками первых кругов пожертвовали, как в Риме. Подробно о распределении выплат игрокам.

Второй год подряд на «Мастерсе» в Париже резко сократили общий призовой фонд. При этом кардинально изменилось распределение выплат игрокам по раундам. Как ни странно, но на этот раз решили пожертвовать неудачниками первых кругов. Читайте наш подробный расклад.

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Пандемия коронавируса бушует на планете уже полтора года. От неё страдают все, в том числе и теннисисты. В середине 2020-го несколько месяцев не проводились соревнования, а когда возобновились, то призовые фонды турниров были урезаны чуть ли не в разы. Особенно пострадали игроки, которые доходили до финальных стадий соревнований. Долгое время в ATP-туре приветствовалась политика поддержки низкорейтинговых игроков, которые обычно сходят с турнирной дистанции на ранних стадиях. Последнее время ситуация стала меняться. Всё чаще организаторы турниров делают ставку снова на чемпионов. «Мастерс» в Париже – яркое тому подтверждение.

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В прошлом сезоне турнир в Париже стал чуть ли не рекордсменом по сокращению выплат игрокам. Общий призовой фонд снизился с € 5 207 405 (в 2019-м) до € 3 151 145. Это почти на 40% меньше. При этом чемпион-2020 Даниил Медведев получил на $ 170 тыс. меньше, чем Марат Сафин, выигравший этот турнир аж 20 лет назад. А вот неудачники квалификации и первых двух раундов основной сетки получили даже больше, чем в доковидные времена.

Медведев за победу в Париже получил на $ 170 тыс. меньше, чем Сафин 20 лет назад Медведев за победу в Париже получил на $ 170 тыс. меньше, чем Сафин 20 лет назад

Такая тенденция поддержки низкорейтинговых игроков и ущемления финалистов сохранялась почти на всех турнирах до мая этого года. «Мастерс» в Риме пошёл по другому пути. На фоне общего сокращения призового фонда больше всех потеряли как раз «лузеры». Так, проигравшему на старте досталось в 1,76 раз меньше, чем в 2020-м, — то есть € 12 000 вместо € 21 190. А вот чемпион Рафаэль Надаль получил € 245 085. Это на € 45 тыс. больше, чем победитель-2020 Новак Джокович (€ 205 200).

Неудачниками первых кругов пожертвовали. На «Мастерсе» в Риме изменился расклад призовых Неудачниками первых кругов пожертвовали. На «Мастерсе» в Риме изменился расклад призовых

На нынешнем «Мастерсе» в Париже общий призовой фонд уменьшился второй раз подряд – теперь уже на 17,37% по сравнению с 2020-м (€ 2 603 700 вместо € 3 151 145). Но при этом французы взяли пример со своих коллег в Риме. Они тоже решили, что финалисты для них важнее, и пожертвовали низкорейтинговыми неудачниками первых кругов. Если в прошлом году участник 2-го раунда парижского турнира получал € 36 000, то сейчас эта сумма уменьшилась почти на 40% и составила € 22 000.

Распределение призовых по раундам на «Мастерсе» в Париже за 2019-2021 годы:

201920202021% изм. 21/20
Призовой фонд5 207 4053 151 1452 603 700-17.37%
Титул995 720225 210336 000+49.19%
Финал503 730150 000187 000+24.76%
1/2 финала259 730100 000106 000+6.00%
1/4 финала133 98578 00060 000-23.08%
3-й круг67 02556 00036 000-35.71%
2-й круг35 28536 00022 000-38.89%
1-й круг19 80022 27513 700-38.50%
Q27 44510 8657 625-29.82%
Q13 7256 1604 500-26.95%

А вот в плюс по сравнению с прошлым годом теннисисты начнут выходить, когда доберутся до полуфинала. Больше же всех подняли призовые чемпиону. Он получит € 336 000 – это почти на 50% больше, чем у Даниила Медведева за титул-2020 (€ 225 210).

Париж – 2021. Сетка

«Мастерс» в Париже пройдёт в Берси с 1 по 7 ноября.

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