Куда пропала подача? Как Даниилу Медведеву защитить титул на Итоговом чемпионате

Даниил Медведев неплохо провёл последний в нынешнем году «Мастерс». Если во время Индиан-Уэллса россиянин буквально провалился в матче с Димитровым, по сути, отдав болгарину свою игру, то Париж Даниил провёл ровно. Начав со второго круга, он поочерёдно переиграл Ивашко, Корду, Гастона и Зверева, подарив сет лишь талантливому американцу. Даже француза при безобразном поведении местной (и не только местной) публики, постоянно свистевшей нашему теннисисту под руку, получилось победить в двух партиях, пусть первая и была выиграна на тай-брейке. Зверева россиянин и вовсе разгромил (6:2, 6:2). Теперь Медведев укрепил свои позиции и имеет отличные шансы закончить год вторым в мировом рейтинге.

В финале Медведеву предстояло сразиться с первой ракеткой мира – Новаком Джоковичем. Серб после поражения от Медведева в финале US Open отдыхал и набирался сил почти два месяца, решив сыграть в Париже в качестве генеральный репетиции перед Итоговым турниром в Турине.



Кстати, кто-то справедливо считал фаворитом матча именно Медведева, ведь прошлое очное противостояние осталось за Даней, а Ноле, как ласково называют Джоковича в родной Сербии, еле-еле отполз от Хуберта Хуркача в полуфинале, с трудом выиграв третий сет на тай-брейке.



Но не стоило забывать, что желание взять реванш за роковое поражение в Нью-Йорке у Джоковича било через край. Новак был готов выдать идеальный матч, только бы обыграть своего главного в последнее время соперника.

Но идеальной встречи у серба не получилось. Первый сет снова остался за Даниилом, а в двух других Медведева сгубила резко пропавшая первая подача. При этом Джокович, наоборот, начал выигрывать гейм за геймом именно на ошибках россиянина, а также за счёт собственной подачи и отработанных, как по шаблону, комбинаций. Вполне можно сказать, что не Джокович выиграл у Медведева этот матч, а Даниил сам его проиграл. Давайте обратимся к статистике финала.

Эйсы:

Джокович (6) – Медведев (7)

Двойные ошибки

Джокович (2) – Медведев (3)

Процент первой подачи

Джокович (66%, 57/86) – Медведев (58%, 51/88)

Процент выигранных мячей первой подачей

Джокович (79%, 45/57) – Медведев (59%, 30/51)

Процент выигранных мячей второй подачей

Джокович (31%, 9/29) – Медведев (49%, 18/37)

Отыгранные брейк-пойнты

Джокович (70%, 7/10) – Медведев (17%, 1/6)

Да, Даниил сделал на один эйс больше, но эти цифры должны быть гораздо весомее. Хард – любимое покрытие Медведева, а рост россиянина и его физические возможности позволяют стабильно сильно и точно подавать первым мячом.

Но что мы видим? Процент первой подачи и показатель выигранных на ней розыгрышей у Даниила были далеки от идеала. Новак, увидев слабое место Медведева, моментально этим воспользовался.



«Он феноменально провёл финал. Начал его гораздо медленнее Медведева, который попытался сразу обозначить своё преимущество. Однако Новак слишком умён. Он знает, что ничего нельзя принимать как должное. Нужно постоянно работать над чем-то. Он показал это и в этом матче, особенно в тактическом плане. Прежде всего, остался очень спокойным после проигрыша первого сета. Ждал возможностей, подавал всё лучше и лучше. Он сказал после игры о том, что ему удалось играть в тот теннис, в который он хочет играть. Это замечательно слышать от него. После всего, что он сделал, он говорит себе: «Я всё ещё ищу способы надавить на соперника», потому что он знает, что другие теннисисты постоянно прогрессируют», – авторитетно оценила игру Джоковича семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен.

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В том числе и подача повлияла на отыгранные брейк-поинты, по которым Джокович тоже впереди, да и двойных ошибок у Даниила на одну больше. В общем, ахиллесова пята в финале парижского турнира у Медведева явно бросалась в глаза. И над устранением этой проблемы должен работать и тренер – Жиль Сервара. Когда видишь в боксе Новака такого человека, как Горан Иванишевич, сразу становится ясно, почему серб так сильно прибавил в подаче. У Медведева же такого человека нет, а французского специалиста вряд ли можно назвать гуру в плане работы над подачей своего подопечного.



Впереди Итоговый турнир в Турине, где Медведеву нужно будет защищать титул, добытый в прошлый раз в финальном противостоянии с Домиником Тимом. Австрийца на этот раз среди участников не будет, но претендентов на то, чтобы отобрать у Медведева трофей, всё равно хватает.



Джоковича и Медведева, как первых номеров рейтинга, точно разведут по разным группам, а у Даниила в любом случае будут отличные шансы на успех. Главное – серьёзно прибавить в подаче и устранить все появившиеся после Парижа недочёты.