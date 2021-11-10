«Даше нельзя отказывать!» Медведев получил более 1000 советов, как вести себя с женой

Вторая ракетка мира и лучший теннисист России Даниил Медведев по праву считается теннисным шоуменом, разрывающим шаблоны как на корте, так и за его пределами. Умению Медведева превращать празднования, интервью, провокации публики (даже движения на корте!) в фейерверк тонких отсылок к поп-культурным явлениям, возможно, позавидовал бы гуру этого дела Квентин Тарантино. При этом Медведев совсем не человек шоу-бизнеса, Даниил не любит выносить личную жизнь напоказ, с невероятным трепетом относится к супруге Дарье и даже в собственном «инстаграме» редко публикует совместные фото с женой.

Сразу после финала «Мастерса» в Париже, видимо, на радостях от возможности заглянуть на пару дней домой, в Монако перед вылетом в Турин (Италия) на Итоговый чемпионат ATP Медведев поделился новым фото со своей супругой, которое взбудоражило болельщиков. Сразу огорчим любителей жареного – ничего интимного и из ряда вон выходящего в этом посте в «Инстаграме» нет. Всё стандартно: Медведев, жена, корт (причём грунтовый). Однако публикация стала особенной, резонансной – всего за сутки она набрала более тысячи комментариев (уже 1180) и более 74 тыс. лайков.



Всё потому, что Медведев не просто выложил проходное фото, а поделился трогательной сценкой из супружеской жизни, снабдив фото подписью: «Когда она хочет пойти на ужин, а ты только хочешь играть в FIFA. Ребят, есть лайфхаки? Нужна помощь». Поднятая Медведевым тема оказалась, мягко говоря, жизненной. «Люди с галочкой» и простые фанаты тут же принялись засыпать Даниила советами, как вести себя с женой.

«Даше нельзя отказывать!»

Многоопытная Елена Веснина дала Медведеву чёткий совет: «Жена всегда права, а если нет, то смотри пункт первый». Стоит отметить, что вариант Весниной стал самым популярным среди пользователей. «Даше нельзя отказывать!», «Счастливая жена – счастливая жизнь! Запомни это», «Бегом на ужин! Такую красотку нельзя огорчать», «Доставь удовольствие своей женщине», «Лучше поужинать с особенным человеком, чем играть в видеоигры», «Как поётся в одной хорошей песне: жена всегда права, жизнь это доказала», «Не вижу тут выбора, она очаровательна» — были единодушны пользователи.

«Дорогая, ты такая красивая, когда играешь со мной в FIFA»

Аккаунт сборной России по футболу поделился более изворотливым способом добиться желаемого: «Купи второй джойстик. В FIFA можно вдвоём!». Однако простые подписчики Даниила оказались ещё более изобретательными.

«Скажи: «Милая, давай ты приготовишь что-нибудь на ужин, обожаю, как ты готовишь», а сам играй в FIFA».



«Скажи ей, что у тебя голова болит».



«Дать ей свою карточку и отправить на шопинг».



«Скажи, что плотно поел в обед, отложите ужин на завтра».



«Подсыпь ей снотворное за ужином и иди играть».



«Дорогая, ты такая красивая, когда играешь в FIFA со мной».



«Скажи ей: «Ты что, в этом пойдёшь?». И больше не отвечай ни на какие вопросы».



«Скажи, что в FIFA есть обмен на еду».



«Научи её играть в FIFA, вместе будет веселее. Когда обыграет, тогда и ужин», — поделились личным опытом с Медведевым подписчики.

Ещё одна группа болельщиков напомнила второй ракетке мира о долгосрочной перспективе: «Нужно просто подождать, когда появятся дети, и играть с ними. И все будут довольны», «Дети решают многие проблемы, правда, появляются другие…»

Диалог с голкипером «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа тоже не остался в стороне, выразив своё удивление: «FIFA?». «Никогда», — ответил ему Медведев, используя эмодзи «смех до слёз». Бразильский теннисист Марсело Демолинер, часто играющий с Медведевым в паре, просто констатировал «бедственное» положение партнёра: «Ха-ха-ха, трудный выбор».



Конечно, Медведеву-семьянину, как и Медведеву-теннисисту советы особо не нужны. Он продолжает блистать своей уникальностью во всех сферах жизни, при этом не забывая отдавать должное своей команде, в которой супруга Дарья является, по меньшей мере, «Чудо-женщиной». Однако, можно заметить, что невиданный клад под названием «Даниил Медведев», этот «злой гений» всё больше и больше раскрывается как человек, что чертовски приятно и любопытно!



Вот, например, после поражения в финале «Мастерса» в Париже (Франция) Медведев трогательно высказался о роли Дарьи в своей жизни, что отчётливо характеризует его как человека.

«Она мне очень помогает. Когда мы говорим о семье, то дело в культуре и стране. В некоторых странах жёны и семьи не сопровождают теннисистов на турнирах. Россия и Сербия в этом плане похожи. Жена поддерживает мужа и ездит с ним по всему миру, если это нужно. С моей женой именно такая ситуация. Я чувствую, что она меня поддерживает. Она знает, что и я её во многом поддерживаю. Нам нравится быть вместе, жить вместе и любить друг друга. Это помогает мне на корте. Всё просто. Жена не научит меня форхенду и бэкхенду, но окажет моральную поддержку и поможет добиться психологической стабильности в теннисном плане», — сказал Даниил Медведев на пресс-конференции.

Сама вдохновительница чемпиона турнира «Большого шлема» из России не даёт интервью, её аккаунт в «Инстаграме» скрыт под замком. Известно, что Даша тоже занималась теннисом, ездила на те же турниры, что и Даниил. Но в 17-18 лет из-за бесконечных травм ей пришлось оставить большой спорт. После ухода из тенниса Дарья сосредоточилась на учёбе. Она окончила магистратуру МГУ по специальности «История искусства». Даниил и Дарья расписались в Москве в Кутузовском ЗАГСе 12 сентября 2018 года, сразу после выступления Медведева на US Open. А финал US Open – 2021 Даниил по волшебной случайности выиграл в день годовщины свадьбы. После чего признался, что не успел приобрести жене подарок, но зато теперь у них есть трофей.