Матч года: Россия — Хорватия! Всё, что нужно знать о финале Кубка Дэвиса — 2021

5 декабря сборная России в финале Кубка Дэвиса 2021 года сыграет с командой Хорватии. Накануне российская команда досрочно обеспечила выход в финал благодаря победам Андрея Рублёва и Даниила Медведева в одиночных матчах. Оба российских теннисиста показали отличную игру, катком проехавшись по Доминику Кёпферу (6:4, 6:0) и Яну-Леннарду Штруффу (6:4, 6:4) соответственно. Парный матч, в котором Кевин Кравиц и Тим Пюц переиграли Аслана Карацева и Карена Хачанова (4:6, 6:3, 6:4), уже не имел никакого турнирного значения.

В свою очередь, сборная Хорватии пробилась в решающую стадию турнира благодаря победе в полуфинале над командой Сербии (2-1). Решающее очко команде Ведрана Мартича принесла лучшая пара мира в составе Николы Мектича и Мате Павича, одержавшая в третьем матче противостояния ключевую победу над Новаком Джоковичем и Филипом Краиновичем (7:5, 6:1).

Первым номером хорватской сборной номинально является занимающий 30-е место в мировом рейтинге Марин Чилич. Победитель Открытого чемпионата США 2014 года уже давно переживает не лучшие времена в своей карьере. В своё время занимавший третье место в мире 33-летний хорват ещё два года назад выпал из топ-10 мирового рейтинга и уже давно не одерживал действительно значимых побед. В 2021 году Марин выиграл два турнира – в Штутгарте и Санкт-Петербурге – но на турнирах «Большого шлема» ему не удалось пройти дальше третьего круга.

Путь Хорватии в финал Кубка Дэвиса:



25 ноября, групповой раунд, Хорватия – Австралия (3-0);



28 ноября, групповой раунд, Хорватия – Венгрия (2-1);



29 ноября, четвертьфинал, Хорватия – Италия (2-1).



3 декабря, полуфинал, Хорватия – Сербия (2-1).

Вот и в финальной стадии Кубка Дэвиса Марин выступает довольно неудачно. Ему приходится играть с лидерами других сборных – и это у него получается не лучшим образом. Опытный хорват одержал всего одну победу в четырёх матчах, проиграв три встречи подряд.

Марин Чилич на Кубке Дэвиса – 2021:



25 ноября, групповой раунд, Чилич – Де Минор (6:1, 5:7, 6:4);



28 ноября, групповой раунд, Чилич – Пирош (6:4, 5:7, 4:6);



29 ноября, четвертьфинал, Чилич – Синнер (6:3, 6:7, 3:6).



3 декабря, полуфинал, Чилич – Джокович (4:6, 2:6). 25 ноября, групповой раунд, Чилич – Де Минор (6:1, 5:7, 6:4);28 ноября, групповой раунд, Чилич – Пирош (6:4, 5:7, 4:6);29 ноября, четвертьфинал, Чилич – Синнер (6:3, 6:7, 3:6).3 декабря, полуфинал, Чилич – Джокович (4:6, 2:6).

В финале соперником Чилича будет лучший теннисист России Даниил Медведев, не проигравший в Кубке Дэвиса 2021 года ни одного сета. Между собой парни пересекались всего два раза, и оба матча завершились победой Медведева. При этом в последней игре Даниилу пришлось спасаться с 0-2 по партиям. Это произошло на Уимблдоне, том самом единственном турнире «Большого шлема», на котором в 2021 году Марину удалось добраться до третьего круга.

История личных встреч Медведева и Чилича:



2019 год, Вашингтон, хард, Медведев – Чилич (6:4, 7:6)



2021 год, Уимблдон, трава, Медведев – Чилич (6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2)

Открывать же программу финала практически наверняка предстоит Андрею Рублёву и Борна Гойо. 23-летний хорват стал главной сенсацией завершающегося Кубка Дэвиса. Именно Борна стал одним из двух икс-факторов, позволившим хорватам пробиться в финал турнира. Гойо приехал в расположение национальной команды в статусе 279-й ракетки мира, имея на своём счету всего один выигранный матч в профессиональном туре за всю карьеру и два сыгранных матча серии ATP в 2021 году. В самом начале сезона Борна в Мельбурне проиграл Алексею Попырину, а в октябре в Москве уступил Джеймсу Дакворту. В российской столице Гойо прошёл через квалификацию, но пройти барьер первого круга в основной сетке ему было не суждено.

Впрочем, оказалось, что все победы хорват приберёг для своего феноменального выступления на Кубке Дэвиса, где он получил статус второго номера в команде. Для начала Гойо в матче группового раунда взял реванш у Попырина (61-й номер рейтинга), принеся своей сборной очко во встрече с Австралией. В четвертьфинале хорват сенсационно переиграл итальянца Лоренцо Сонего (27-й номер). На достигнутом он решил не останавливаться и продолжил серию больших побед уже в полуфинальной игре с Лайовичем (33-й номер). Без побед Гойо Хорватии в финале совершенно точно бы не оказалось.

Борна Гойо на Кубке Дэвиса – 2021:



25 ноября, групповой раунд, Гойо – Попырин (7:6, 7:5);



29 ноября, четвертьфинал, Гойо – Сонего (7:6, 2:6, 6:2).



3 декабря, полуфинал, Гойо – Лайович (4:6, 6:3, 6:2). 25 ноября, групповой раунд, Гойо – Попырин (7:6, 7:5);29 ноября, четвертьфинал, Гойо – Сонего (7:6, 2:6, 6:2).3 декабря, полуфинал, Гойо – Лайович (4:6, 6:3, 6:2).

От исхода матча Рублёва и Гойо во многом и будет зависеть судьба финала Кубка Дэвиса, так как до парной комбинации сборной России противостояние с хорватами совершенно точно доводить нельзя. В активе нашего соперника сильнейшая пара мира – практически непобедимый дуэт Мектича и Павича. Хорваты выдали феноменальный год в парном разряде, вместе добившись побед на Олимпийских играх в Токио, Уимблдоне и ещё трёх турнирах серии Masters. Также хорватам удалось пробиться в полуфинал Итогового турнира ATP и полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Как итог – Никола и Мате завершили сезон на уверенном первом месте в парном рейтинге. На Кубке Дэвиса они одержали четыре победы подряд, не проиграв ни одного сета. И остановить их нашей паре может помочь только чудо.

Никола Мектич и Мате Павич на Кубке Дэвиса – 2021:



25 ноября, групповой раунд, Мектич/Павич – Пирс/Де Минор (6:3, 6:1);



28 ноября, групповой раунд, Мектич/Павич – Марожан/Надь (7:6, 6:2);



29 ноября, четвертьфинал, Мектич/Павич – Синнер/Фоньини (6:3, 6:4).



3 декабря, полуфинал, Мектич/Павич – Джокович/Краинович (7:5, 6:1). 25 ноября, групповой раунд, Мектич/Павич – Пирс/Де Минор (6:3, 6:1);28 ноября, групповой раунд, Мектич/Павич – Марожан/Надь (7:6, 6:2);29 ноября, четвертьфинал, Мектич/Павич – Синнер/Фоньини (6:3, 6:4).3 декабря, полуфинал, Мектич/Павич – Джокович/Краинович (7:5, 6:1).

Так что рецепт победы сборной России снова, как и в матчах с Германией, кроется в одиночных матчах. Об этом сказал и лидер нашей сборной. «Я рад за команду, мы вышли в финал. На турнире мы обыграли хозяев – Испанию, и я особенно рад этому. У Хорватии лучшая пара в мире, поэтому мы должны решить проблемы в одиночках», — сказал Медведев после победы в полуфинале.

Сборная Хорватии четвёртый раз вышла в финал Кубка Дэвиса. В 2005-м и 2018-м она брала трофей, а в 2016-м проиграла Аргентине. Сборная России вышла в финал впервые с 2007 года и шестой раз в целом. Россияне выигрывали турнир дважды – в 2002-м и 2006-м.

Все финалы сборной России в Кубке Дэвиса (6):



1. 1994. Москва. Швеция – Россия – 4-1;



2. 1995. Москва. США – Россия – 3-2;



3. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2;



4. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2;



5. 2007. Портленд. США – Россия – 4-1;



6. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия —?..

За всю историю мирового тенниса Россия и Хорватия всего два раза встречались между собой в Кубке Дэвиса. В 2005 году хорваты обыграли нашу сборную на стадии полуфинала – Иван Любичич в четвёртом матче в трёх сетах переиграл Николая Давыденко, принеся своей сборной решающее очко.

Россияне взяли реванш в 2019 году, когда командный турнир проводился уже в обновлённом формате. Любопытно, что два года назад матч России и Хорватии также открывали Рублёв и Гойо. Андрей выиграл со счётом 6:3, 6:3, после чего Хачанов сломил сопротивление Борны Чорича – 6:7, 6:4, 6:4. Затем россияне выиграли уже ничего не значащую пару.

Решающий матч Кубка Дэвиса 2021 года состоится 5 декабря в Мадриде. Начало первой одиночной встречи запланировано на 18:00 мск, после чего состоится вторая одиночная игра. В случае ничейного счёта потребуется проведение решающей парной комбинации.

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