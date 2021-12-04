Победа — кровь из носу! Медведев показал испанцам всё, что о них думает

Сборная России досрочно обеспечила выход в финал Кубка Дэвиса 2021 года благодаря победам Андрея Рублёва и Даниила Медведева в одиночных матчах. Оба российских теннисиста показали отличную игру, катком проехавшись по Доминику Кёпферу (6:4, 6:0) и Ян-Леннарду Штруффу (6:4, 6:4) соответственно. Команда Шамиля Тарпищева вышла в финал впервые с 2007 года и шестой раз в целом. Россияне выигрывали турнир дважды – в 2002-м и 2006-м. В воскресенье, 5 декабря, наша команда в решающем матче нынешнего розыгрыша Кубка Дэвиса встретится со сборной Хорватии.

Вторая ракетка мира Медведев одержал абсолютно классическую победу для тенниса. Российский спортсмен по разу оформил брейк в каждой из партии, в свою очередь, не позволив Штруффу ни разу брейкануть себя. Однако без осложнений Даниил в этой встрече всё-таки обойтись не смог. Ещё в первом сете у Медведева возникли проблемы со здоровьем, и ему пришлось прибегнуть к помощи врача команды. Во второй партии россиянин и вовсе запросил медицинский перерыв. Всё дело в том, что на протяжении всей встречи у Даниила шла кровь из носа. И если в первом сете врачу удалось быстро остановить кровотечение, то во второй партии проблемы носили более серьёзный характер.

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«Что произошло? Очень сухо в Мадриде. Я уж не знаю точно, но у меня сосуды очень близко расположены, и, в принципе, иногда идёт кровь из носа. В основном в сухих городах, а в Мадриде всегда сухо. У многих игроков есть мозоли, а меня они особо никогда не заботят, но вот кровь из носу идёт. Да, бывает», — сказал Медведев в интервью OKKO Sports после завершения встречи.

Но одними неприятностями со здоровьем в этом матче Даниил не ограничился. В конце игры у него возник уже стандартный конфликт с местными болельщиками. При счёте 5:4 на подаче Медведева испанские трибуны начали активно поддерживать Штруффа, желая продлить себе удовольствие наблюдать за теннисом. В принципе, так происходит на любом корте в любой стране. В конце матча зрители начинают поддерживать аутсайдера, чтобы игра продолжалась как можно дольше.

Но Даниил расценил поведение мадридских трибун как направленное действие конкретно против себя, тем более что первые трения у Медведева и болельщиков возникли ещё в 2019 году, когда он играл на US Open. Сразу после завершения игры Даниил показал местным болельщикам всё, что о них думает. Сначала руками показывал, чтобы все притихли. Потом тыкал пальцами в корт, показывая, что он принадлежит ему, а под конец вообще начал топать ногой. В результате послематчевое интервью на корте Медведев давал уже под оглушительный свист трибун, которым россиянин дал рецепт о том, что им необходимо делать, если они хотят увидеть его поражение.

«Я рад за команду, мы вышли в финал. На турнире мы обыграли хозяев – Испанию, и я особенно рад этому. У Хорватии лучшая пара в мире, поэтому мы должны решить проблемы в одиночках. Надеюсь, что будет много фанатов. Люди, до сих пор болея против меня, не понимают, что делают мне только лучше. Это началось в 2019-м, но я не устану повторять – люди до сих пор не понимают, как сделать так, чтобы я проиграл. Меня надо поддерживать», — сказал Медведев на корте.

В завтрашнем матче Даниил вторым запуском сыграет с лидером сборной Хорватии Марином Чиличем. И можно не сомневаться в том, что теперь испанские болельщики будут на полную мощность поддерживать хорвата. В этом случае шансы Даниила на успешную игру только возрастают, ведь он только сильнее и сильнее заводится на корте оттого, что трибуны болеют против него. Такой вот рецепт успеха у лучшего теннисиста России.

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