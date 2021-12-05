Медведев — главный шоумен Кубка Дэвиса. Заводит публику и исполняет фантастические удары

Даниил Медведев – первая ракетка России и, соответственно, лидер сборной на протяжении уже двух с лишним лет. Он обогнал в рейтинге Карена Хачанова 12 августа 2019 года, выйдя подряд в финалы Вашингтона и «Мастерса» в Монреале (в канадском полуфинале был повержен как раз Карен). После этого Даниил завоевал титул на «Мастерсе» в Цинциннати и стал финалистом US Open, дебютировав в топ-5, из которой с тех пор ни разу не выпадал.

Играть матчи Кубка Дэвиса Медведев приехал впервые с февраля 2019 года, когда в квалификационной встрече со Швейцарией на выезде победил Генри Лааксонена в решающей партии. Финальную часть того сезона россиянин пропустил из-за большой усталости, накопившейся к концу года, которая наложилась на моральное опустошение после проигрыша всех трёх матчей группового раунда на Итоговом чемпионате, включая поединок с Рафаэлем Надалем, где Даниил вёл со счётом 5:1 в третьем сете. А других матчей у сборной с тех пор и не было – выход в полуфинал в 2019-м избавил Россию от необходимости выступать в квалификации, а финал 2020 года был отменён из-за пандемии (хотя многие другие турниры на том отрезке сезона были сыграны) и перенесён на 2021-й.

В своём стартовом матче на турнире Медведев разгромил эквадорца Эмилио Гомеса, обеспечив сборной победу в этой встрече. Второй поединок был куда сложнее и важнее. Даниилу обязательно нужно было справиться с Пабло Карреньо-Бустой в двух партиях, чтобы максимально облегчить команде задачу выхода в плей-офф. Взяв первый сет, в начале второго Медведев проигрывал со счётом 0:3 и 15:40 на своей подаче, но прибавил и взял пять геймов подряд. После этого Даниил упустил два матчбола, однако дожал испанца на тай-брейке. Благодаря такому результату в паре нашей команде оказалось достаточно взять один гейм, чтобы обеспечить путёвку в плей-офф. А Медведев к тому же стал лидером сезона по количеству выигранных матчей (60), опередив Александра Зверева.

По ходу тренировок перед плей-офф Даниил пару раз проверял на прочность свои ракетки.

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Не обошлось без выплеска эмоций и в официальной игре. Не подав на матч во встрече с Микаэлем Имером, Медведев с досады так махнул ракеткой, что сломал один из установленных у фона и ловящих все звуки с корта для ТВ-трансляции микрофонов.

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Впрочем, долго Даниил не расстраивался. После перерыва и смены сторон он уверенно подал на матч со второй попытки, выведя команду в полуфинал, где её уже ждала сборная Германии.

В этом противостоянии Медведев тоже вышел биться за то, чтобы принести сборной победное очко. Противостояние с Ян-Леннардом Штруффом было непростым, но Даниил уверенно брал свои геймы и в итоге дождался небольшого спада в действиях соперника, выиграв его подачу. Затем россиянин зацепился на приёме в середине второй партии, заработав брейк-пойнты прекрасной свечой.

А сразу после брейка уже во второй партии у россиянина достаточно сильно пошла кровь из носа. Проблемы с этим были и в первом сете, но тогда кровотечение быстро остановили, а здесь пришлось брать медицинский тайм-аут. В послематчевом интервью Даниил объяснил это сухостью воздуха в Мадриде, которая периодически вызывает у него кровотечение.

Подавая на матч, Медведев своими ошибками позволил сопернику заработать первый брейк-пойнт в этом поединке, но тут же прибавил. Красивый драйв-воллей принёс ему матчбол, в розыгрыше которого Штруфф ошибся у сетки.

Сразу после завершения матча Даниил начал жестикулировать, обращаясь к болельщикам, некоторые из которых слишком активно поддерживали его соперника в последнем гейме, радуясь ошибкам россиянина. После рукопожатий со Штруффом и капитанами сборных Медведев и вовсе устроил целую пантомиму – сначала слегка махал руками сверху вниз, как бы прося убавить громкость, потом несколько раз подряд показал пальцем на корт и топнул по нему ногой, а в концовке махал руками уже снизу вверх, начав заводить публику.

В интервью на корте, сопровождаемом свистом, Даниил вспомнил 2019 год, имея в виду, конечно, US Open, на котором публика начала освистывать его поведение в матче с Фелисьяно Лопесом в третьем круге, но к финалу уже в основном перешла на его сторону. А вот сразу после победы над Лопесом Медведев сказал следующее: «Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл благодаря вам! Чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать».

Многие тогда искренне восхитились его речью, называли её достойной «Оскара». По ходу турнира у Медведева некоторое время по инерции ещё продолжался конфликт с местными болельщиками, однако затем он сам признался, что был неправ, и в финале многие искренне поддерживали его в битве с Рафаэлем Надалем. Интересно, какой теперь будет реакция на Даниила в финале с Хорватией – да и на других россиян тоже. Вне зависимости от отношения отдельных фанатов к Медведеву именно он – главный шоумен Кубка Дэвиса, при этом исполняющий фантастические удары практически в каждом матче. А после вылета сборной Сербии с Новаком Джоковичем Даниил стал не только главным шоуменом, но и звездой турнира номер один.

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