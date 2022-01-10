В скандале с Джоковичем победителей нет! Этот хаос обсуждают больше, чем Australian Open

Кажется, что Новак Джокович всё-таки сыграет в Австралии. После решения суда восстановить визу серба он сразу отправился на главную арену турнира, где провёл первую тренировку. После неё лидер мирового рейтинга обратился к миру.

Всё ещё существует риск, что Новака депортируют из Австралии. Такое право есть у министра по делам миграции, и, по слухам, в органе до сих пор над этим раздумывают. Но у Джоковича и его семьи есть уверенность, что этого не произойдёт. Поэтому можно подводить промежуточные итоги всей австралийской истории.



А итог, на самом деле, единственный. В этом скандале победителей нет, а проиграли практически все.

Во-первых, проиграл Джокович. Вся эта ситуация началась из-за него. Новак мог просто последовать правилам и привиться, но он решил стоять на своём. Причём серб захотел убить двух зайцев сразу: и остаться при своих убеждениях, и принять участие в турнире.



Но от того, как он пытался это сделать, пострадали все. Здесь вопросы и про легитимность медотвода, и про пакет документов. А ещё всплыла новая история с тестом на коронавирус, которым Джокович подтверждает факт того, что он переболел ковидом. На бумаге он позитивный, но при открытии QR-кода на телефоне он сначала был негативным, а потом снова стал позитивным.

Страдает от этой ситуации и семья Джоковича. Посмотрите на их реакцию на неудобный вопрос на сегодняшней пресс-конференции.



— Верно ли, что 16 декабря у Новака был положительный результат и он знал, что он был положительным?

— Да, весь процесс был публичным, и все публичные документы законны.



— Он был на публичных мероприятиях 17 декабря?

— Хорошо, эта пресс-конференция закрыта.

Проигрывают и теннисисты. Всех топов постоянно спрашивают про эту ситуацию. Им приходится отвечать максимально обтекаемо, чтобы не разгневать ту или иную сторону. Но даже это спасает не всех. К примеру, Даниил Медведев высказался максимально корректно: «Если у Новака был справедливый медотвод, он должен быть здесь. Если нет, то нет».

Но данный ответ расстроил фанатов Джоковича в социальных сетях. Многие из них обвинили Медведева в том, что он плохой друг, а также пообещали не поддерживать нашего теннисиста после того, как Джокович закончит карьеру. Теперь их симпатии на стороне Зверева.

Если у вас не грузится опрос, его можно пройти по ссылке.

Ну и напоследок – плохо в этой ситуации выглядят все австралийские службы, перекладывающие ответственность друг на друга. И Tennis Australia, занимающаяся организацией Australian Open, и правительство, и пограничная служба. Вся эта неразбериха показала, что в государстве, которое считали образцом демократии, нет нормальной коммуникации между важнейшими организациями.

Очень обидно, что величайший теннисист в истории спровоцировал события, в которых теперь нет невиновных. Как бы ситуация ни разрешилась, весь этот хаос уже затмил собой предстоящий Australian Open. Обсуждать её будут гораздо больше самого тенниса.