«Вижу себя первой ракеткой мира». С кем сыграет Медведев за четвертьфинал Australian Open

24-летний американец Максим Кресси, родившийся во Франции, предельно уверен в себе. Но сейчас у него даже нет спонсоров.

Ещё утром пятницы в сетке одиночного разряда Australian Open – 2022 оставалось сразу семеро российских представителей – четверо мужчин и три девушки. Но в результате барьер третьего круга первого в году турнира «Большого шлема» удалось преодолеть только Даниилу Медведеву. Остальные российские теннисисты (Карен Хачанов, Аслан Карацев и Андрей Рублёв), а также теннисистки (Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова) не смогли пробиться в следующий раунд и выбыли из борьбы.

25-летний Медведев остаётся последней надеждой российского тенниса на успешное выступление в Австралии. Рано утром 22 января второй номер мирового рейтинга уверенно оформил выход во вторую неделю австралийского мэйджора, в трёх сетах обыграв представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2. К слову, стоит заметить, что победа над голландцем является счастливой приметой для Даниила. На пути к своей первой в карьере победе на турнире «Большого шлема» (US Open – 2021) Медведев также преодолел барьер в лице ван де Зандсхулпа. В сентябре Ботик даже смог отнять у россиянина одну партию, но в Австралии Даниил обошёлся без подобного рода подарков.

Действующий чемпион US Open и финалист прошлого Australian Open седьмой раз подряд вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» на харде. Всего Даниил девятый раз добрался до 1/8 на «Шлемах» (в прошлом году сделал это на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне). Теперь первой ракетке России предстоит матч за выход в четвертьфинал Australian Open с настоящим открытием начала сезона – 24-летним американцем Максимом Кресси.

Ещё несколько недель назад имя этого спортсмена могло быть на слуху только у настоящих ценителей тенниса. На взрослом уровне Максим дебютировал лишь в сентябре 2020 года, в возрасте 22 лет получив уайлд-кард на домашний турнир «Большого шлема» US Open. В Нью-Йорке Кресси с ходу удалось пройти во второй круг мэйджора – в дебютном матче в туре он переиграл словака Йозефа Ковалика. В следующем раунде Максим смог навязать неплохое сопротивление посеянному под четвёртым номером греку Стефаносу Циципасу, но сотворить сенсации у проживающего в Хермосе-Бич американца не получилось – 6:7, 3:6, 4:6.

При этом Кресси заставил Циципаса в комплиментарном стиле говорить о себе на послематчевой пресс-конференции. «Весьма необычно противостоять игроку, который хорошо подаёт как первым, так и вторым мячом. В будущем Максим может заиграть на очень высоком уровне. Его игру трудно читать, а еще он хорошо подаёт и ходит к сетке. Не припомню ни одного игрока с таким же стилем, такие теннисисты большая редкость», – утверждал Стефанос после своей победы.

Слова Циципаса нашли подтверждение спустя некоторое время, но в 2020 году Кресси больше не провёл ни одного матча в основной сетке турниров ATP. Немногим активнее уроженец Парижа (родился Максим во Франции, после чего уже переехал в США) выступал и в прошлом сезоне. В 2021 году он сыграл всего 12 матчей на элитном уровне, отметившись шестью победами при шести поражениях.

Именно в прошлом сезоне он впервые в карьере сыграл и на Australian Open, где ему удалось повторить свой турнирный путь с US Open – 2020. Он снова смог выиграть матч первого круга у японца Таро Дэниэла и снова смог оказать сопротивление топ-теннисисту. Немцу Александру Звереву пришлось постараться в каждом из трёх сетов, чтобы переиграть Кресси – 7:5, 6:4, 6:3.

Большую часть года американец проводил на челленджерах, где поначалу выступал крайне неудачно. На шести из первых семи турниров Кресси вылетал уже на стадии первого круга, но к концу сезона игра Максима постепенно начала обретать стабильность. На пользу психологической уверенности теннисиста пошла его победа в первом круге US Open – 2021 над девятым сеяным Пабло Карреньо-Бустой.

Опытный испанец оставил за собой два первых сета, после чего Кресси совершил яркий камбэк – сравнял счёт по партиям, а затем и в сверхволевом стиле добился победы на решающем тай-брейке. На тот момент 151-й номер мирового рейтинга горел на тай-брейке со счётом 2:5 с двумя мини-брейками, но смог перевернуть ход заключительного гейма в матче. В итоге Кресси отыграл четыре матчбола – три из них фирменными атаками с выходом к сетке после подачи, о которых ранее и говорил Циципас. Как результат – 9:7 на тай-брейке в его пользу.

После завершения встречи Кресси рассказал о содержимом его записной книжки, которую он читал во время переходов. По словам американца, там записаны дыхательные упражнения и важная для него фраза – «Вселяй сомнения». «Для меня это способ медитации во время переходов, особенно когда я чувствую себя не очень. Просто повторяю эти слова снова и снова. Это помогает избежать всех отвлекающих факторов и сохранить концентрацию, успокоиться. Эти слова помогают помнить, что передо мной просто очередной соперник и если я сосредоточусь на себе, на своём плане игры, то у меня всё получится. Я собираюсь пользоваться этим на протяжении всей карьеры».

Через месяц Максим был близок к ещё одной локальной сенсации, но на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе ему не удалось подать на матч с аргентинцем Диего Шварцманом. Кресси вёл 5:4 (40:15) в третьем сете, но упустил два матчбола и вылетел с турнира. Однако именно после этого поражения он вернулся на челленджеры уже с совершенно иным уровнем психологической уверенности в себе. В немецком Исманинге он добрался до полуфинала, на следующей неделе вышел в финал в Эккентале, спустя ещё неделю добрался до финала в итальянском Ортизее, а завершил год американец закономерным титулом в Форли.

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Свой же главный прорыв в карьере Максим совершил в начале этого сезона в Мельбурне. На первом турнире года Кресси пришлось преодолевать барьер квалификации, чтобы отобраться в основную сетку. Американец сумел выиграть два матча в отборочном раунде, после чего приложил максимум усилий, чтобы на долгое время обезопасить себя от участия в квалификациях. Выиграв четыре матча кряду в основной сетке, Кресси пробился в финал Мельбурна-1, где в упорной борьбе проиграл лишь самому Рафаэлю Надалю – 6:7, 3:6. Причём в первом сете американец упустил несколько сетболов.

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На нынешнем Australian Open играющий в старом стиле serve&volley американец приехал в статусе 70-го номера мирового рейтинга и впервые в карьере добрался до второй недели мэйджора. Для этого ему пришлось выиграть пятисетовый марафон у соотечественника Джона Иснера. Американцы провели на корте 4 часа 10 минут, за которые Кресси подал 31 эйс и допустил 20 двойных. Он ни разу не проиграл свою подачу и спас девять брейк-пойнтов.

Максим никогда не проигрывал в первом круге турниров «Большого шлема», но ранее ему не везло с сеткой (Циципас и Зверев) и пройти второй круг никак не получалось. Победа над сеяным Иснером открыла Кресси хорошую сетку – и он ей сполна воспользовался, выбив из борьбы чеха Томаша Махача и местного теннисиста Кристофера О’Коннелла. Оба матча были выиграны в четырёх сетах. После выхода в четвёртый круг Максим ярко выступил уже перед журналистами, громко рассказав о своих задачах в мировом теннисе.

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«Вижу ли я себя в топ-10? Да, даже вижу себя первой ракеткой мира, я очень уверен в себе. Моим стилем игры можно победить любого, поэтому начиная с этого года я очень уверен в себе. Я недавно играл с Надалем и действительно считаю, что тот матч доставил ему достаточно трудностей. Так что, если я буду придерживаться своего плана и сохранять дисциплину, у меня всё получится», – смело заявил Кресси перед встречей с Медведевым.

При этом американец признался, что на данный момент у него даже нет личных спонсоров. «Я жду какого-то большого прорыва, и тогда у меня будет преимущество, которое поможет при переговорах, особенно учитывая пандемию. Я бы хотел войти в топ-50 или даже топ-10, а уже потом начать обсуждение», – добавил предельно уверенный в себе американец.

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Теперь Максиму придётся подтверждать свои амбиции в матче с реально претендующим на первое место в мировом рейтинге Медведевым. «Я с ним ни разу не играл, он очень хорошо начал год. Сыграл в финале, где у него было, по-моему, 1 или 2 сетбола в первом сете с Надалем, поэтому он находится в хорошей форме, сильно подаёт, часто ходит к сетке. Попробую подготовиться и тактически, и физически, показать хороший теннис», — поделился ожиданиями россиянин от первой в карьере встречи с американцем.

«Кресси играет необычно. Сейчас мало кто выходит к сетке часто. Это хороший игрок, но Даня умеет играть с такими теннисистами. И матч с Кирьосом это показал. Но надо не забывать, что и самому нужно быть в оптимальном состоянии. А мы все живые люди, в нынешних условиях пандемии надо быть очень осторожными. Я бы предостерёг от шапкозакидательства. Но я знаю Даню, его тренера. Чего-чего, а шапкозакидательства не будет точно», — сказал заслуженный тренер России Борис Собкин в интервью «Чемпионату».

Матч четвёртого круга Australian Open – 2022 между Медведевым и Кресси запланирован на 24 января.