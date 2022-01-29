Помогут ли Надалю волшебные таблетки в финале с Медведевым? Испанец уже пил их в Мельбурне

В воскресенье в Мельбурне состоится главный матч Australian Open – 2022. Помогут ли Рафаэлю Надалю в финале с Даниилом Медведевым те волшебные таблетки, которые он уже пил на этом турнире?

Травмы и экспериментальное лечение стволовыми клетками

Рафаэль Надаль – один из самых возрастных теннисистов тура. Он вышел в свой 29-й финал турниров «Большого шлема», но по пути к этому достижению испанцу пришлось пережить немало трудностей. На протяжении большей части своей карьеры Рафаэль испытывает проблемы со здоровьем. Несмотря на атлетичность и спортивную генетику, ему не удаётся избегать травм. Ещё в 17 лет из-за стрессового перелома левой лодыжки испанец пропустил большую часть грунтового сезона, включая «Ролан Гаррос», и дебютировал на парижском мэйджоре только через год, в 2005-м – причём сразу стал там чемпионом и вскоре заслужил прозвище Король грунта. Кстати, до сих пор на «Ролан Гаррос» Надаля обыгрывали только два теннисиста – Робин Сёдерлинг и Новак Джокович (дважды). А чаще всего травмы мучили Рафаэля во второй половине теннисного сезона. К примеру, Итоговый чемпионат ATP он пропустил из-за проблем со здоровьем аж шесть раз – да и в прошлом году должен был попадать туда, если бы не очередная травма.



В 2014-м Надаль даже прибегал к экспериментальному лечению стволовыми клетками. В том году у Рафы были проблемы и с запястьем, и со спиной, да и ставший уже хроническим тендинит коленей давал о себе знать. Курс лечения стволовыми клетками был связан со спиной – их пересадили в позвоночник испанца. Произошло это буквально через пару недель после операции по удалению аппендицита. Кстати, на протяжении следующих двух лет у Надаля был самый серьёзный спад в карьере, и даже казалось, что на прежний уровень он уже никогда не вернётся. Всё-таки испанцу уже было 30 лет, он продолжал мучиться с травмами, прежде всего – с левым запястьем, из-за которого даже снялся с третьего круга «Ролан Гаррос» – 2016. Единственным светлым пятном за те два года стало золото Олимпиады в паре с Марком Лопесом.

Взлом хакеров показал наличие у Надаля TUE

Кстати, в том же 2016 году произошёл взлом базы данных ВАДА российскими хакерами, которые нашли там и опубликовали список спортсменов, получавших различные терапевтические исключение – TUE. В этом списке оказался и Надаль. В 2009-м он получил разрешение на использование бетаметазона – стероида, который помогает уменьшать воспалительный процесс. Это произошло сразу после выступления Надаля на US Open – 2009, где он дошёл до полуфинала, но был разбит там Хуан-Мартином дель Потро.

Рафаэлю также было разрешено использование кортикотропина в 2012 году, когда он залечивал новую травму колена и не принимал участия в официальных соревнованиях на протяжении шести месяцев. Одобрение ВАДА было необходимо, так как использование этого препарата запрещено даже во внесоревновательный период. Сам Надаль признал подлинность просочившихся в прессу документов.

Смазанный сезон-2021

В прошлом году испанец отыграл меньше половины сезона. После Australian Open Рафаэль взял паузу на полтора месяца, вернувшись на одном из любимых турниров, в Монте-Карло, и уступив там Андрею Рублёву. Затем испанец выиграл соревнования в Барселоне и Риме, но в полуфинале «Ролан Гаррос» уступил Новаку Джоковичу и снялся с Уимблдона, а также с Олимпиады. Причиной стала травма левой ступни. Надаль попробовал вернуться в начале августа в Вашингтоне, сыграл там два матча – но, очевидно, решение о возвращении оказалось поспешным. От участия во всех остававшихся до конца сезона турнирах Рафаэлю пришлось отказаться и продолжить лечение этой травмы.

Возвращение в тур и проблемы в игре с Шаповаловым

В декабре испанец прилетел в Абу-Даби, проведя на традиционном выставочном турнире два матча и проиграв оба – сначала Энди Маррею, затем Денису Шаповалову. Через несколько недель он неплохо размялся на турнире ATP-250 в Мельбурне, завоевав там свой 89-й титул в карьере (а вместе с победами в парном разряде трофеев у Рафаэля стало ровно 100). Впрочем, сильных соперников на этих соревнованиях изначально фактически не было, поскольку почти все топ-игроки на той неделе отправились на ATP Cup, а сыграл Надаль и вовсе с двумя теннисистами, прошедшими квалификацию, и одним попавшим в основную сетку в последний момент, после отказов более высокорейтинговых игроков.

Как бы то ни было, игровая практика явно пошла Рафаэлю на пользу, да и старт на Australian Open тоже позволил ему плавно втянуться в турнир. За первые четыре круга Надаль отдал только один сет (Карену Хачанову в 3-м круге) – правда, был ещё эпический тай-брейк первой партии с Адрианом Маннарино, выигранный испанцем со счётом 16:14. А вот в четвертьфинале с Денисом Шаповаловым, только что выбившим Александра Зверева, ему пришлось тяжело. В конце второго сета испанец, по словам его тренера Карлоса Мойи, получил тепловой удар, а в итоге потерял четыре килограмма и к концу матча был обезвожен. Также во время игры Надаль жаловался на боль в желудке. При счёте 1:4 в четвёртой партии (при 2:1 по сетам в свою пользу) Рафаэль принял таблетки, после чего ему заметно полегчало. Уже в концовке сета испанец заработал двойной брейк-пойнт, но там Денис отыгрался – а на старте решающей партии Надаль взял подачу соперника и удержал это преимущество до конца матча. Отметим, что Шаповалов ещё и жаловался на «продажных судей» в связи с тем, что Надаль затягивал время между розыгрышами и не получал за это предупреждений.

«В тот момент я думал о том, как выжить, и только с помощью медикаментов смог вернуться в игру. Я чувствовал себя всё хуже по ходу матча. Я был в неплохой физической кондиции перед матчем, но в четвёртом сете стало особенно тяжело», – сказал сам Рафаэль после игры.

Лишний день отдыха спас Надаля и помог выйти в финал

Впрочем, двух дней паузы (лишний день отдыха связан с тем, что Надаль был в верхней половине сетки, которая играла первой) перед полуфиналом испанцу хватило, чтобы прийти в себя. У экс первой ракетки мира возникли небольшие проблемы во второй половине матча с Маттео Берреттини, но всё-таки Рафаэль дожал соперника в четырёх партиях.



«После теплового удара в четвертьфинале на следующий день я чувствовал себя намного лучше, даже не ожидал. Провёл на корте 15 минут. А на следующий день уже тренировался час. Мне очень повезло, что был дополнительный день отдыха.

Все знают, что я больше люблю играть на открытых кортах. Но тут потрясающий стадион, потрясающие болельщики. И я наслаждался игрой. Вы знаете, полтора месяца назад я не знал вообще, выйду ли я когда-нибудь на корт. Поэтому неважно было, под крышей я играю или без крыши. Я просто рад находиться тут», – отметил Рафаэль после матча, который проходил под закрытой крышей в связи с непогодой.

В решающем матче Надаль сразится с Даниилом Медведевым, у которого выиграл эпический финал US Open – 2019 и ведёт со счётом 3-1 по личным встречам. Правда, последний матч между ними остался за россиянином, а все победы испанец одержал в том же 2019 году. Даниил сейчас мощнее и увереннее в себе, а у Рафаэля, как мы видим, опять возникают проблемы со здоровьем. И кто знает, помогут ли Надалю волшебные таблетки в матче с Медведевым, если повторится ситуация из матча с Шаповаловым.