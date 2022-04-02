Медведев вернётся только после Уимблдона? Бурная реакция на сообщение об операции Даниила

Спустя два дня после поражения в четвертьфинале «Мастерса» в Майами Даниил Медведев написал в своих соцсетях, что вынужден прервать выступления: «Всем привет! Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию. Восстановление может занять от 1 до 2 месяцев, и я буду делать всё возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее. Всем спасибо за поддержку».

Похоже, что Даниил сообщил об операции своим поклонникам постфактум, поскольку тут же выложил фотографию из больничной палаты. Теннисист ничего не написал о самочувствии, не дал никаких комментариев о том, как всё прошло. Но судя по тому, что он находит силы шутить, всё у него нормально.

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Заметим, что один-два месяца, про которые говорит Медведев, — это грунтовый сезон, во время которого пройдут такие крупные турниры, как «Мастерсы» в Монте-Карло, Мадриде, Риме и турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», где Даниил мог набрать солидные очки. Ни для кого не секрет, что грунт – это не самое любимое покрытие для россиянина, а точнее, самое нелюбимое, и поэтому можно сказать, что время для операции выбрано наиболее удачное. Тем более что Медведеву не так много защищать очков. И если сейчас между ним и лидером Джоковичем всего 10 очков отставания, то после «Ролан Гаррос» Даниил может существенно опередить серба. Значительно, если только тот не выиграет второй год подряд Открытый чемпионат Франции, ну и ещё пару других крупных турниров.



Очки, которые сгорят у двух лидеров сезона в ближайшие 2 месяца:

дата Джокович Медведев 4.4 Очки 8420 8410 18.4 Монте-Карло-19-21 -90 -180 остаток 8330 8230 25.4 Белград/Барселона-19-21 -90 -150 остаток 8240 8080 2.5 Мюнхен/Эшторил-19 остаток 8240 8080 9.5 Мадрид-19-21 -500 -90 остаток 7740 7990 16.5 Рим-21 -600 -10 остаток 7140 7980 23.5 Женева/Лион-19 остаток 7140 7980 30.5 Белград-2 -250 остаток 6890 7980

Сообщение об операции Медведева и паузе в его выступлениях вызвало бурную реакцию теннисного мира. Большинство экспертов сходятся во мнении, что здоровье важнее рейтинговых очков и побед, и период восстановления у Медведева может пройти быстро. Например, бывший игрок топ-10 и полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» назвал мудрым решение Медведева сделать операцию перед грунтовым сезоном: «Есть разные грыжи: пупочная, позвоночная, паховая — всё это очень важно. При позвоночной, например, восстановление займёт два-три месяца. Если решил делать операцию, то сейчас неплохое время для Медведева. Всё же сезон земельных кортов для него был не самым блестящим в прошлом году. Основные очки он взял в конце сезона. Сейчас нужно сделать упор на вторую половину года. Сделать операцию — достаточно мудрое решение».

Фото: TPN/Getty Images

Когда же ждать возвращения Даниила? Сможет ли он вернуться к «Ролан Гаррос»? Например, президент ФТР Шамиль Тарпищев не видит трагедии в нынешней ситуации: «Месяц некритично пропустить для Медведева, но пропуск грунта означает, что он не сможет на нём наиграться и стать там лучше. Возможно, Даня усугубил эту небольшую грыжу. Это травма, которая не является неожиданной. Проблем после неё в теннисе в будущем быть у него не должно. Если он пропустит действительно только месяц, то может успеть восстановиться к «Ролан Гаррос». Да, придётся выходить с листа на грунт, но если повезёт с жеребьёвкой, то можно постараться».

А вот заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что Медведеву можно не торопиться и вернуться после сезона на траве, чтобы не спорить с требованиями британского министра спорта, который хочет для российских теннисистов отдельных условий участия: «Операция есть операция. Это дело серьёзное. Операцию нужно делать. Я знаю, что это такое, Даниилу может даже и двух месяцев не хватить. Возможно, это самое хорошее время для операции, чтобы не вступать в борьбу с министром спорта Великобритании. Команда Медведева всё сделала правильно. Медведев встанет на ноги и спокойно пойдёт играть. Пары турниров для набора физики хватит. К US Open, думаю, он успеет подойти. У него будет достаточно времени. Он хорошо работает, долго выдерживает и турниры из пяти сетов. Восстановится, проблем нет».

С ним согласен и наш единственный в истории финалист Уимблдона Александр Метревели, который считает, что нет ничего страшного, если Медведев пропустит и грунт, и траву: «Было видно, что он плохо играет. Трудно было определить, что его беспокоит. Критично ли, что он пропустит весь грунтовый сезон? Может пропустить грунтовый сезон и, возможно, Уимблдон. Может, это хорошо, ведь грунт и трава – не совсем его покрытия. Самое главное – ему нужно подтвердить те результаты, которые были у него. Не знаю, получится ли у него это сделать. Если необходимо делать операцию, то лучше делать её сейчас. Насколько грыжа может выбить из сезона? В принципе, это несложная операция. Всё зависит от того, какая грыжа и как будет идти восстановление после операции. Трудно об этом говорить, думаю, что точные сроки ему никто не сможет сказать».