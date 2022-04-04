Пережила 7-ю операцию, чтобы вернуться. Чемпионка с 5-ю «Шлемами» из России взяла Майами

Если вы перестали следить за кортами Майами после вылета Даниила Медведева в 1/4 финала от поляка Хуберта Хуркача, то очень зря. Кубок над головой всё же подняла россиянка: Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд переиграла Веронику Кудерметову и Элизе Мертенс – 7:6(3), 7:5.

Очередной камбэк чемпионки USO после 7-й операции

Камбэк в лучших традициях Рафы Надаля: когда по турниру на вас никто не ставит, а вы будто насмехаетесь над котировками. Уже можно сбиться со счёту какое это возвращение россиянки. После очередной – уже седьмой – операции экс-вторая ракетка мира снова на корте. Мало того, берёт кубок тысячника. Хотя Звонарёва в гипсе на правой ноге и с костылями в руках была буквально полгода назад: в сентябре 2021-го она ещё селфилась из больницы.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Именно по этой же причине Вера пропустила Олимпийские игры-2020 – проблема с ногой. Но как в очень душещипательном оскароносном фильме о преодолении она тут же взяла очередной трофей: уже третий ТБШ и второй в Америке (тогда же она выиграла три небольших титула, все – с разными партнершами). Чтобы завоевать первый мэйджор с Australian Open-2012 Звонарёва впервые и встала в пару к немке Зигемунд.



По пути к титулу они обыграли три сеяные пары, включая прошлогодних чемпионок Арину Соболенко и Элизу Мертенс и топ-одиночниц Вику Азаренко и Софию Кенин. Звонарёва стала двукратной чемпионкой US Open через 14 лет после первой победы в Америке с Натали Деши. Но затем пара ушла в длительный перерыв – всё та же операция Веры. Повлиял на временный брейк и новый статус чемпионки: Вера стала женой и мамой.



В начале марта 2022-го они вновь нашли друг друга. И сразу же зацепили турнир в Лионе. На Индиан-Уэллсе российско-немецкий тандем вылетел в 1/8, а в Майами девушки добрались до решающего матча. В полуфинале они были сильнее Екатерины Александровой и Чжаосюань Ян, причём на чемпионском тай-брейке ушли со счёта 4:9. А Кудерметова и Мертенс менее эффектным образом разобрались с Кори Гауфф и Кэти Макнелли – 6:4, 3:6, 10:2.



Воскресный финал в Майами сделал опыт. Кросс справа Кудерметовой и игра у сетки от Мертенс дали им лишь стартовый запас прочности. Затем обязательно следовал камбэк: розыгрыши становились всё затяжнее, а забирал их тот, кто меньше допусках невынужденных на фоне усталости – всё-таки до финала девушки играли в Майами и одиночку. Пара косых первых от Веры и острый приём под заднюю Лауры обеспечили им сет. Этому же сценарию они следовали и во второй партии, где в напряженной концовке Звонаревой и Зигемунд удалось брейкануть.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Помимо традиционно сильной игры в дуэте Вера нащупывает уверенность и в личке: в Майами она шагнула из квалификации, а затем прошла ещё три круга. Причём в 1/32 финала россиянка обыграла 19-ю сеяную Тамару Зиданшек.



12-й титул в парном разряде в 37 лет. Можно говорить, что их было бы в разы больше, но за карьеру её преследовали травма левой лодыжки в 2005-м, запястье в 2007-м, не позволившее вернуться в Top-20. Правая лодыжка в 2009-м, омрачившая два турнира «Большого шлема». За суперуспешным 2010-м (финалы Уимблдона и USO) последовали травмы бедра и правого плеча в 2012-м, которые рецидивом аукнулись в 2014-м. Русская революционерка мирового тенниса 21 века точно ещё не сказала финального слова. Главное, не переусердствовать с восстановлением перед грунтовым сезоном.