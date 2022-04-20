«Пусть британцы отдадут Медведеву деньги!» Острая реакция на Уимблдон без россиян

Организаторы Уимблдона могут не допустить российских и белорусских теннисистов до участия в турнире — неправда ли, бодрит, словно утренний душ? Но Sportico со ссылкой на анонимный источник и другие медиа, которые и запустили этот информационный флешмоб, всё же избрали более щадящую формулировку: они не утверждают, а предполагают — пишут в будущем времени.
Паниковать всё же рано. Пока информация неофициальная, так как организаторы турнира — Всеанглийский лаун-теннисный клуб — обещали принять решение в середине мая. Да, на них не повлияют боссы ATP и WTA-туров, возможно, как и мнение общественности, а вот к политикам те прислушаться могут, даже если не особо хотят.
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Ведь в Великобритании настроены более чем серьезно. Именно министр спорта Найджел Хаддлстон в середине марта зажёг инфополе, сообщив, что не желает видеть русских на третьем мэйджоре в году. Он «за» отстранение спортсменов из России и Беларуси — лишение флага, гимна и любой символики на корте, видите ли, ему кажется недостаточным наказанием. Под вопросом не только Уимблдон, а Чемпионат королевского клуба (Queen’s Club Championships), турниры в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме.
«Медведев на Уимблдоне? Абсолютно никто не должен выступать под флагом России. Думаю, что нужно выйти и за рамки этого. Нам нужны гарантии, что спортсмены не являются сторонниками Путина. Было бы мне комфортно видеть российского спортсмена, который выступает под флагом России? Нет», — заявил Хаддлстон.
Но всех призывает успокоиться и повременить с вердиктом известный журналист Бен Ротенберг: решаться всё будет позже. И даже не в середине мая, а через неделю — 26 апреля.
«Уимблдон проводит свою ежегодную пресс-конференцию по запуску через неделю — 26 апреля. Поэтому я предполагаю, что любое крупное объявление о событии этого года будет сделано именно тогда», — считает Ротенберг.
Теннисный коуч Джеффри Менакер решил не снижать градус давления, а, наоборот, подкинуть новую информационную бомбу: русским вообще не стоит выступать на международной арене.
«Очевидно. Это должно быть сделано во всех видах спорта. Необходимо использовать все рычаги политического влияния», — заявляет Менакер.
А вот американский спортивный журналист Джон Вертхейм вступает в конфронтацию с коллегой: такими мерами проблему точно не решить.
Андрей Рублёв
Фото: Getty Images
«Не согласен. Прежде чем мы перейдем к моральному вопросу — что же является адекватным отказом от автократа — я не убежден, что это эффективный способ достичь конечной цели», — пишет Вертхейм.
В ответ погрузиться в небольшой исторический экскурс решили его подписчики в «Твиттере»:
«Если бы кто-то призвал запретить Агасси, Роддика, Уильямс и других во время вторжения в Ирак, все бы кричали о том, что политика не должна мешать спорту. Это ещё один пример того, что некоторые страны держат власть и делают с ней всё, что хотят. Никакой объективности».
Заслуженный тренер России Борис Собкин в беседе с «Чемпионатом» призвал не драматизировать и спокойнее принимать реальность:
«Конечно, пропуск такого крупного турнира, как Уимблдон, влияет. Это большой турнир, где разыгрывается большое количество очков. Понятно, что все турниры «Большого шлема» — это праздник и были им всегда. К сожалению, сейчас такая ситуация, что наших теннисистов могут не допустить. Мы все живём и работаем в рамках тех возможностей, которые имеем. Поэтому я бы призвал не драматизировать. Это неприятная ситуация, но я бы не драматизировал сюжет».
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков также отреагировал на информацию о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов могут отстранить от Уимблдона:
«Медведев же не один. Есть и другие российские теннисисты. Это ужасное решение. Но если они так решили, то пусть они отдадут Медведеву деньги за победу и за моральный ущерб. Есть правила, которые должны соблюдаться».
Сербский журналист Саша Озмо, который освещал ситуацию с Новаком Джоковичем, просто не удивляется будням 2022-го:
«Немного новостей из мира тенниса, когда я просыпаюсь...»
Виктория Азаренко
Фото: Getty Images
Первым из теннисистов особо остро высказался украинский спортсмен Александр Долгополов:
«Ходят слухи, что Уимблдон планирует поступить правильно, как это уже сделали многие виды спорта, и показать пример правильных решений теннисному миру. Это должно прекратиться. Да, русские несут ответственность за действия своей страны, армии и лидеров, которых они выбирают 20 лет».
Пока же мировое теннисное комьюнити молчит. Но, скорее всего, уже сегодня мы услышим провокационные вопросы на пресс-конференциях — в Белграде стартует домашний турнир Джоковича. Там, как известно, заявлены Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.
Если Всеанглийский клуб удовлетворит требование чиновника, то российские топы, а также Арина Соболенко и Виктория Азаренко не будут допущены к турниру. А это 17 мировых звёзд из России и Беларуси, кто входит в топ-100, 12 из них играют в женском туре.
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