«Самая странная пара в истории». Мужской тандем уже стал мемом и разрывает соцсети

Иснер и Шварцман идут за титулом Рима. Почему мир в восторге от нового тандема?

Рим наблюдает не только за возвращением Новака Джоковича в привычные финалы и продолжающейся уникальной серией Иги Свёнтек — полька забрала уже 27 матчей подряд и идёт на рекорд. Настоящая сенсация в теннисе сейчас творится в паре — там всех разрывают американец Джон Иснер и аргентинец Диего Шварцман.

Пара кажется настолько странной и несуразной, а оттого очень комичной и привлекательной, потому что Иснер — один из самых высоких игроков в туре, его рост 208 см. Шварцман — один из самых низких парней при довольно человеческом росте — 167 см. Но они только пользуются этим обстоятельством — разницей почти в метр: дуэт в финале римского «Мастерса».

Шварцман и Иснер на корте Фото: Julian Finney/Getty Images

И, как видим по сетке, микс техники и стиля — вполне рабочая тема. Они обыграли бывших №1 в мире колумбийцев Хуана-Себастьяна Кабаля и Роберта Фара, а в полуфинале прошлись по Алексею Голубеву из Казахстана и аргентинцу Алехандро Гонсалесу, взяв чемпионский тай-брейк.

В финале их ждут хорваты: Никола Мектич и Мате Павич.

Партнёрство на этой неделе поразило публику не только их противоположной комплекцией, но и теннисом. Они хорошо ладят: Джон — отличный подающий, а Диего — один из самых опытных и быстрых теннисистов тура, тем более эксперт по глине: парень очень выносливый. Очки на первой подаче — регулярно за 70%, как и процент спасённых брейк-пойнтов. Кроме того, они оба очень хорошо бьют с лёта.

Пара даже придумала никнейм — «Изнерман». Хештег разлетелся по «Твиттеру». С радостью разгоняют тему и сами организаторы турниров. Пиарщики «Рима» активно плодят инфоповоды и посты: предлагают выбрать, кто лучше — Бэтмен, Супермен или теннисный Изнерман. После победного полуфинала к акции подключились сами игроки: сфоткались с плакатом #isnerman.

Шварцман и Иснер Фото: internazionalibnlditalia.com

Пользователи «Твиттера» поддержали затею:

«Ха-ха-ха, я должна сказать, что эта пара отлично играет и веселится. Я вижу, что они уже дали ей имя, так что нужно использовать #ISNERMAN».

А многие уже ждут пару на «Ролан Гаррос» – 2022:

«Я хотел бы видеть больше этого необычного союза. Эй, Иснер и Шварцман, стоит ли нам ждать #IsnerMan на «РГ»?»

«#Isnerman — зверь с одной головой».

«Самая странная пара в истории. #isnerman — новая двойная сенсация! Ребята, вы должны играть на «Ролан Гаррос».

Шутки шутками, а Иснер идёт не только за титулом, но и за историческим рекордом. Джон — первый теннисист, кто трижды доходил до финала тысячника в парном разряде с тремя разными игроками за один год: Индиан-Уэллс он взял с Джеком Соком, Майами — с Хубертом Хуркачем.

Великан занимает 22-е место в мире, выиграв два титула в парном разряде в 2022 году и восемь — за карьеру. Шварцман идёт 307-м в рейтинге, но пару лет назад вскочил аж на 39-е место и всё ещё на пути к первому трофею в дабле — аргентинец был в четырёх финалах. Его последним стал матч с Домиником Тимом в Мадриде-2019, до этого он играл в Буэнос-Айресе также с австрийцем.

Иснер и Шварцман Фото: Alex Pantling/Getty Images

Кстати, у обоих контракты с фирмой одежды Fila. Что, если это спланированная акция бренда для повышения узнаваемости, а не просто случайность? Вообще, парный розыгрыш в теннисе нуждается в таких коллаборациях. Помните, как зажигали Ник Кирьос и Танаси Коккинакис на домашнем Australian Open – 2022. Тогда случился sold out, все пришли посмотреть на ярких австралийцев.

15 мая эта двойка пойдёт за титулом против Николы Мектича и Мате Павича — главного дуэта прошлого года, которые заставили замолчать итальянских болельщиков, обыграв Симоне Болелли и Фабио Фоньини. Хорватский тандем — действующие чемпионы Рима, но трофея в 2022 году они пока так и не брали, проиграв финалы Дубая и Белграда. А значит, у Изнермана есть все шансы навязать борьбу фаворитам.