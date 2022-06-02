«Провал во внимании». Теннисный мир обсуждает роковую ошибку Рублёва в Париже

33-летний Марин продолжает триумфальный поход за парижским трофеем. Под горячую руку — точнее мощнейшую первую — вслед за Даниилом Медведевым попал и Андрей Рублёв. Марин забегает в первый полуфинал ТБШ с 2018 года.

Там он ждёт Каспера Рууда или Хольгера Руне. И, кажется, возраст норвежских янгстеров — одному 24, а другому и вовсе 19 лет — точно не смутит ветерана — Чилич в феноменальной форме. Иначе не объяснить, как держать уровень четырёхчасового триллера и не сыпаться на важных розыгрышах. А таких было как минимум два: в четвёртой партии по пяти и на решающем тай-брейке.

«Мне кажется, это самая лучшая игра в карьере Чилича! Так играть весь матч. Очень ровно! При счёте 5:5 у Чилича были две невынужденные ошибки — и всё равно подал навылет. Год назад я думал, что он где-то сдулся. Но он вернулся на уровень десятки мира. Чисто психологически Чилич не дрогнул и феноменально провёл матч», — считает победитель двух «Мастерсов» Андрей Чесноков.

Если Чилич встал стеной за шанс пройти дальше, то баррикады Андрея треснули: подвёл самый ненадёжный элемент — вторая. Как отмечает комментатор Eurosport Матс Виландер, Рублев убил интригу уже в середине тай-брейка: на безобидную вторую россиянина Марин ответил максимально острым форхендом по линии. А при пушечных первых, которые летели за 209 км/ч, он едва мог рассчитывать на камбэк — напротив безошибочный Чилич! После этого мимо Андрея просвистели восемь безответных мячей, а вместе с ними и матч.

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

«Рублёв давил темпом, но хорват вообще ни одной ошибки не сделал!, — считает Чесноков. — Кто бы ни стоял по ту сторону сетки — все бы проиграли этот тай-брейк. Очень хороший матч и бешеный темп. Как будто я смотрел игру на быстрых кортах. Причём Чилич в этот момент забивал гвозди — направлял мячи прямо к линии. Жалко, что Рублёв не выиграл этот поединок».

Хотя на старт встречи, казалось, россиянин вышел с чётким планом на игру — нивелировать подачу соперника глубоким приёмом. И если направление первой не всегда получалось угадать, вторую Андрей встречал уже в корте, откуда атаковал навылет или на скорости вынуждал ошибаться соперника следующим ударом. Стабильный приём он подкреплял виннерсами и результативной первой под 90% — так россиянин и взял два сета.

«Не сказал бы, что Рублёв отдал игру. Андрей в какой-то момент взял подачу Чилича: так было несколько раз. Для меня было бы нелогично, если бы матч закончился в четырёх сетах. Было видно, что Чилич и в игре с Медведевым находился в хорошем эмоциональном состоянии. Сегодня с Рублёвым — аналогичная ситуация», — сказал заслуженный тренер России Борис Собкин.

А первые навылет и регулярные очки — точное отражение этого состояния. У Марина их накопилось аж 88, из них — 33 эйса за матч. Сам теннисист отмечает, что играет намного агрессивнее себя же образца 2018 года, отсюда и стабильно активные розыгрыши.

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

«На самом деле матч был абсолютно равный. Качество игры было на вполне приличном уровне. Сказать, что Чилич играл лучше Андрея, я не могу. Да, несколько очков не сложилось. Провал во внимании у Андрея произошёл в решающий момент».

В «Твиттере» также активно обсуждают провал Рублёва:

«Чилич искренне считал, что дело в нём. Рублев был либо недостаточно уверен, либо слишком добр», — считает юзер.

«Я был не прав, Рублев мог его остановить. Но Марин спас несколько брейк-пойнтов в 5-м сете и был нереален в супер-тай-брейке: 8 очков подряд для выхода в полуфинал. Я продолжаю делать на него ставку», — пишет Chris Mondor.

«Рублёв сломался в конце. Оба парня во втором четвертьфинале — защитники, особенно Рууд. Парень тащит все мячи, но это совсем незрелищно», — рассуждает о будущем сопернике Чилича подписчик bastialsacien.

Кажется, с той охапкой уверенности, которую Марин Чилич захватил с собой в ½ финала «Ролан Гаррос» после побед над топами, он может зайти и на Карьерный Шлем по финалам: хорват брал US Open 2014 года и был в решающих матчах на Уимблдоне-2017 и АО-2018. Мелочь, а приятно!