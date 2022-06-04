Голая девушка и парень с файерами. Кто ещё выбегал на корты и шокировал теннисный мир

Большие матчи в теннисе — шанс быть замеченным. Иногда героями встреч становятся не теннисисты, а активисты или люди, выбежавшие на корт за дозой внимания.

3 июня во время полуфинала «Ролан Гаррос» – 2022 Каспера Рууда с Марином Чиличем неизвестная девушка выбежала на корт, пристегнула себя к сетке и присела на колени. Оказалось, это активистка международного движения по борьбе с глобальным потеплением: у неё на футболке было написано: «У нас осталось 1028 дней». Это произошло в третьем сете при счёте 4:1 в пользу Рууда.

Новость по теме Неизвестная девушка выбежала на корт и пристегнула себя к сетке во втором полуфинале «РГ»

Триггером и переломным моментом в матче этот инцидент не стал — норвежец закрыл хорвата в четырёх партиях и вышел в финал на Рафаэля Надаля.

Теннис и беженцы

При счете 6:2, 3:5 и брейк-пойнте у Медведева финал АО-2022 остановился. В кадре трансляции зрители сначала увидели крупный план Рафы с обеспокоенным лицом. Надаль заметил, как на другой стороне — за спиной Медведева — на корт с двухметровой трибуны выпрыгивает посторонний.

Камера сразу увела картинку на общий план, так что любопытные искали подробности по фоткам очевидцев в сети. Но именно так зрители смогли оценить действия службы безопасности: сотрудники тут же выбежали на корт и обступили теннисистов — двое окружили Даниила, шестеро — Рафу.

Инцидент на AO-2022 Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Инцидент на AO-2022 Фото: Daniel Pockett/Getty Images

В руках у активиста был тряпичный плакат Abolish refugee detention — «Прекратите держать беженцев под стражей» — как отсылка к приключениям Новака Джоковича во время депортации. Нарушителя быстро скрутили, положили лицом на корт и увели. А теннисисты продолжили игру через пять минут.

В 2015-м в мужском финале AO на арене Рода Лэйвера в Мельбурне между Новаком Джоковичем и Энди Марреем тоже выбегали активисты, причём сразу двое. Пара устремилась на корт во время перехода игроков, в то время как другие участники группировки вывесили баннер на трибунах с лозунгом: «Australian Open для беженцев». Они выступали против жестокого обращения с иммигрантами — в частности, в лагере на острове Манус.

Акции против однополых браков

Французские корты чаще других становились платформами для подобных высказываний. В финале «Ролан Гаррос» — 2013 между Надалем и Давидом Феррером на корт выбежал мужчина с голым торсом в маске и с файером. Он протестовал против состоявшейся незадолго до матча легализации во Франции однополых браков.

Мужчина с файерами Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Мужчина проник на корт и пробежал между судейской вышкой и креслом Надаля. Испанец, увидев его, рванул в сторону подтрибунки, а потом вернулся к задней линии уже в сопровождении секьюрити. Болельщик прошёл в метре от теннисиста. Сотрудники службы безопасности повалили мужчину на землю уже за пределами корта, через несколько минут удалось потушить огонь, и игра возобновилась.

Некоторые акции не несут политический или социальный подтекст: они просто развлекают участников и публику. Хотя теннисистам явно не по душе такие «забавы»: каждая подобная выходка — точечный удар по психологическому здоровью.

Голая девушка на Уимблдоне

Хотя в этом случае, кажется, были счастливы все. Финал Уима 1996 года: Рихард Крайчек против Маливая Вашингтона. Но тут на корт выбегает голая женщина. Тот матч уже мало кто помнит, но теннисной легендой он стал. Девушка выскочила на корт во время фотографирования перед началом — на ней не было ничего, кроме маленького передничка.

Голая женщина на Уимблдоне Фото: Adam Butler/Getty Images

Крайчек потом рассказывал, что перед финалом задыхался из-за нервов, а появление стрикерши помогло ему расслабиться — он победил в трёх сетах. Вашингтон, наоборот, объяснял: «Я увидел, как у нее всё прыгает, а потом она мне улыбнулась. На ней не было ничего, кроме передника, а потом она и его задрала — и продолжила мне улыбаться. Я засмущался и три сета спустя пропал».

На трибунах все смеялись — включая герцога и герцогиню Кентских. На телевидении же матч комментировал легендарный теннисист Джон Макинрой, требовавший повторить появление незнакомки со всех доступных ракурсов. Оказалось, милая девушка — 23-летняя официантка уимблдонских ресторанов Мелисса Джонсон. Из полиции её отпустили без предъявления обвинений.

Голая женщина на Уимблдоне Фото: Adam Butler/Getty Images

«Я просто сказала коллегам: «Я это сделаю. Я разденусь». Просто захотелось посмеяться. Я шалунья, и во мне точно есть что-то дикое. Стыдно мне не было», — рассказала Мелисса.

После Джонсон стрикеры на Центральном корте появлялись несколько раз. Так, в 2006-м на четвертьфинале между Марией Шараповой и Еленой Дементьевой появился голый голландский ведущий Сандер Лантинга – он прошёл по корту колесом. Эту выходку он учудил для передачи на голландском телевидении. Шарапову его появление разозлило, но трибуны хлопали и радовались.

Мужчина с флагом в матче Федерера

Во время второго сета финального матча «Ролан Гаррос» – 2009 между швейцарцем Федерером и шведом Робином Сёдерлингом на корт выбежал мужчина и попытался надеть на Роджера красную шапку. Он был укутан в испанский флаг футбольного клуба «Барселона» и очень напоминал известного стрикера и спортивного хулигана Джимми Джампа – парень уже выбегал в финале Евро-2004, чтобы швырнуть в легендарного португальца Луиша Фигу футболку «Барсы».

Мужчина с флагом «Барселоны» Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Швейцарец оттолкнул мужчину, после чего охранники попытались скрутить его, но хулиган убежал, перескочив через сетку и направившись к Сёдерлингу. И только секьюрити на стороне Робина удалось его схватить и вывести с корта.

Федерер к этому времени выиграл первый сет со счётом 6:1 и вёл во втором. Но даже инцидент не помешал ему взять первый и последний грунтовый мэйджор в карьере.

Мужчина с флагом «Барселоны» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Федерер же сказал, что не испугался, потому что с ним такое происходило не впервые: на канадском «Мастерсе» и на Уимблдоне.

Неудивительно, что теннисисты очень переживают за свою безопасность — пример Моники Селеш до сих пор на устах. Нападение на югославско-американскую спортсменку в апреле 1993-го потрясло теннис. Во время матча болельщик перепрыгнул через ограждение и воткнул нож в спину сидящей на переходе теннисистки. А незадолго до этого поклонник Штеффи Граф выскочил перед ней и в знак любви вскрыл вены — но выжил. Французским коллегам не помешало бы усилить охрану — 4 и 5 июня пройдут финалы «Ролан Гаррос».