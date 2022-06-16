Теннисная Лига чемпионов? Медведев может сыграть в одной команде с Джоковичем и Надалем

По ходу сезона у игроков появляется запрос на командные турниры. И хотя теннис считается индивидуальным видом спорта, в туре есть слоты для совместных экспериментов: ATP Cup, Кубки Дэвиса и Билли Джин Кинг для сборных стран, а также коммерческий Кубок Рода Лейвера. Именно последний особенно полюбился топам из-за атмосферы: когда европейская восьмёрка бьётся против элиты мира, в основном из Америки, Канады и Австралии, а параллельно участвует в промоуте, весёлых интервью и совместных ужинах.

Очки в рейтинг ATP и WTA не всегда идут, но такие битвы создают ажиотаж, продвигают игроков и теннис. Поэтому обладательница 12 ТБШ в личке Билли Джин Кинг поделилась любопытной идеей: что если сократить индивидуальный сезон, где есть турниры, которые не пользуются спросом ни у зрителей, ни у рекламодателей, и сделать командную лигу — национальность спортсмена здесь будет не важна.

К тому же спарринг некогда конкурентов, а то и врагов на корте, раскрывает в спортсменах новые грани: Андрей Рублёв неожиданно стал придумывать шутки на Кубке Лейвера в 2021-м, а тандем Рафы Надаля и Роджера Федерера покорил весь мир в 2017-м. Там же все болельщики переживали за отношения Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева больше, чем за свои.

Федерер и Надаль в паре на кубке Рода Лейвера в 2017-м Фото: Julian Finney/Getty Images

Подобные идеи Билли Джин продвигала ещё в 2016 году. Тогда она просила олимпийских теннисных чиновников рассмотреть командный формат в теннисе, где разыгрывается пять сетов: мужской и женский одиночные разряды, пары и смешанка. Каждая отдельная игра идёт в зачёт команде.

«Я хочу, чтобы теннис был командным видом спорта, — говорила Кинг. — Это всё для фанатов. Даже если вы не любите теннис, вам будет весело».

Пока подробностями идея не обросла: по какому принципу будут делиться игроки туров, в каком формате планируются турнир, количество очков и сумма призовых. Но выглядит это любопытным и потому, что основой всего станет команда, а не игрок, а также именной мерч, с которым в ATP и WTA большие проблемы. У туров нет собственной фанатской атрибутики — невозможно пошопиться даже онлайн.

В командном турнире можно сделать формы игроков с фамилиями на спине, как джерси в футболе или хоккее. Едва ли лого Федерера — RF — и эмблема Надаля в виде рогов испанского быка так узнаваемы в мире, как те же футболки лучших клубов — «Реала», «Барселоны» или «Манчестер Юнайтед». Такие в гардеробе есть буквально у каждого футбольного фаната. Помимо нелишних $ 175 млн каталонцам или $ 135 млн мерсисайдцам за сезон, это работает и на вовлечение.

Формат позволит раскрутить сборную, а не концентрироваться на главных звёздах. Иначе, когда уйдёт большая тройка, кто их заменит в медийном поле? Это шанс подзаработать турам, а деньги пустить на поддержание турниров, повышение призовых в первых кругах как ТБШ, так и «Мастерсов».

Били Джин Кинг Фото: Hector Vivas/Getty Images

Тем более для тенниса это идея совсем не новая, она десятилетиями раскручивается в европейских странах и на соседних континентах: американские турниры под эгидой USTA, индийская лига или развитая клубная система в Германии и Чехии, где регулярно играют спортсмены первой и второй сотни. Хотя такие истории и не имеют особой мировой популярности, так как проходят не под эгидой WTA, ATP, ITF и без звёзд про-тура.

Но теннис никогда не боялся нового: здесь первыми ввели хоук-ай, равные призовые для женщин и мужчин, думают над объединением двух туров, а также над увеличением женских финалов ТБШ до пяти партий. Почему бы не рассмотреть и эту идею: видеть Медведева в одной команде с Джоковичем и Надалем на протяжении сезона?