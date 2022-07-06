Никто уже не верил в Надаля. Даже отец и сестра умоляли его покинуть корт

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль за свою продолжительную карьеру провёл невероятное количество матчей, когда висел на волосок от поражения, но всё-таки переворачивал ход поединка и добивался победы. Вот и сейчас такой чудо-матч знаменитый испанец провёл на Центральном корте Уимблдона. Никто не верил в его победу, даже отец и сестра умоляли покинуть стадион.

В 1/4 финала Уимблдона-2022 у Рафаэля практически с самого начала не пошла игра. Причём явные проблемы прослеживались у Надаля во время собственной подачи. Соперник взял первый сет. И уже в концовке партии было видно, что у испанца есть какие-то проблемы с животом. Время от времени Рафаэль хватал руками живот, корчился от боли, качал головой и в середине второго сета вызвал врача на корт. В этот момент камера выхватила бокс с командой теннисиста, где сидели среди прочих жена, сестра и папа Надаля. На их лицах читалось сильное беспокойство за Рафу, а активнее всех вёл себя отец семейства – Себастьян Надаль.



Видео момента можно посмотреть тут.



Разными жестами папа Надаля показывал сыну, что надо срочно закончить матч и уходить с корта. В этот момент Рафа пообщался с доктором и ушёл под трибуны для оказания помощи. Через несколько минут испанец вернулся на площадку, схватил ракетку и побежал играть матч дальше. В конце концов испанец довёл поединок, в котором проигрывал 0:1 и 1:2 по сетам, до пятой партии и там сумел вырвать победу на супер-тай-брейке.

Сестра Мария-Исабель и папа Себастьян умоляют Рафаэля Надаля сняться Фото: youtube.com

Так что за проблемы были у Надаля? Как он смог выиграть поединок, который длился 4 часа 20 минут? «С моим телом в целом всё в порядке. Но, конечно, с мышцами живота есть проблемы. Мне нужно было найти способ как-то подавать по-другому. Много раз по ходу матча я думал, что не смогу уже закончить этот поединок», — сказал Надаль сразу после четвертьфинала на корте.

На пресс-конференции журналисты, конечно же, пытались узнать подробности травмы Надаля, чтобы понять, в какой форме он подойдёт к полуфиналу с австралийцем Ником Кирьосом. В ответ Рафа заявил, что в четверг ему предстоит пройти несколько тестов, чтобы оценить тяжесть травмы: «Я привык к боли и к играм с проблемами. Эту боль я чувствовал в течение нескольких дней, но во время матча она усилилась». Также теннисисты подтвердили, что папа и сестра призывали его завершить матч досрочно. Напоследок Надаль признался, что очень обеспокоен своими перспективами на оставшуюся часть Уимблдона: «Честно говоря, я волнуюсь».

Напомним, в этом сезоне Надаль уже выиграл два мэйджора – Australian Open и «Ролан Гаррос». И каждый раз во время турнира испанец испытывал определённые проблемы со здоровьем.