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Снятие Надаля с Уимблдона-2022: испанец рассказал, когда сможет вернуться на турниры после травмы мышц живота

«Мог потерять 2-3 месяца». После снятия с Уимблдона Надаль рассказал о сроках возвращения
Даниил Сальников
Надаль рассказал, когда сможет вернуться на корт
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На пресс-конференции Рафаэль объяснил, почему не стал доигрывать два матча на турнире.

В 1/4 финала Уимблдона 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль с трудом, через боль довёл до победы пятисетовый марафон с американцем Тейлором Фритцем. После поединка Рафа признался, что испытывал боль в области мышц живота, а на следующий день провёл медицинские тесты, который показали надрыв мышц размером 7 мм. Испанец провёл небольшую тренировку, после которой попросил созвать пресс-конференцию, где объявил о своём снятии с турнира.

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Снятие Надаля с турнира означало, что он отказался от своего шанса стать первым теннисистом после Рода Лэйвера в 1969 году, собравшим «Сезонный шлем». Перед полуфиналом с Ником Кирьосом, который должен был состояться в пятницу, Рафаэль уже имел в активе в этом году 19 победных матчей, добытых в Австралии, на «Ролан Гаррос» и по ходу Уимблдона.

При этом Надаль заявил, что «Сезонный шлем» не являлся для него приоритетной целью: «Нет, я никогда серьёзно не задумывался по поводу «Сезонного шлема». Я думал о своём счастье и своей работе. Просто я играю ради того, чтобы получать удовольствие. На «Ролан Гаррос» я оставил много сил, но моя игра стала налаживаться. И от этого мне ещё более грустно, потому что я думал, что с таким уровнем игры у меня был шанс выиграть Уимблдон».

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Испанец признался журналистам, что главная задача для него сейчас, чтобы не усугубить эту травму: «Я много раз в своей карьере продолжал играть, несмотря на травмы. Сейчас для меня понятно, что если играть с травмой, то будет только хуже и хуже. Я принял такое решение, потому что понимал, что не смогу в таком состоянии выиграть два матча. Я не могу нормально подавать. Я не могу делать привычные движения на подаче. Из уважения к самому себе я не хочу выходить на корт и быть при этом неконкурентоспособным, не играть на высоком уровне, достаточном, чтобы добиться цели. Как я всегда говорил, счастье важнее любого титула, любой победы. Но я не хотел рисковать одним матчем, потому что мог потерять два-три месяца».

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Надаль рассказал, что травма была обнаружена неделю назад и боль резко усилилась во время четвертьфинала с Фритцем: «Проблемы с мышцами живота у меня были уже где-то неделю. Но день четвертьфинала был худшим. Когда я подавал в этом матче, в какой-то момент стал чувствовать, что дела идут хуже. Я немного приспособился, замедлив скорость и изменив движение на подаче. Мне казалось, что это позволит не так сильно усилить травму и закончить матч. Всю неделю я делал медицинские тесты, чтобы понять, насколько серьёзная травма. И вот оказалось, что разрыв увеличился. И это не так, как с моей травмой стопы. Про неё я знал, что есть проблемы, но они не станут ещё большими».

Уимблдон (м). 1/4 финала
06 июля 2022, среда. 17:10 МСК
Тейлор Фритц
14
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 5 6 4
3 		7 3 7 7 10
             
Рафаэль Надаль
4
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Репортёры спросили Надаля, не жалеет ли он о том, что не снялся с матча с Фритцем, как его просили сделать отец и сестра, следившие за поединком с трибуны. На это испанец ответил: «Это было правильное решение, потому что я доиграл матч, и я его выиграл. Я делал то, что чувствовал в тот момент. Я не из тех людей, которые принимают решение, а потом оглядываются назад и рассуждают, мог ли я поступить иначе».

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При этом испанец считает, что может вернуться на корт уже через месяц и выступить во время сезона на американском харде: «Обычно восстановление после таких травм занимает три-четыре недели. Это должно позволить мне выдержать запланированный график турниров. Через неделю я смогу тренироваться на корте, не совершая подачи. Сначала я хочу сыграть на «Мастерсе» в Канаде (турнир пройдёт с 7 по 14 августа в Монреале. – Прим. «Чемпионата»), а затем уже принять решение о дальнейшем выступлении».

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