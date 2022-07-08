Джокович огорчил британцев — он в финале Уимблдона! Турнирные расклады и сетка

Новак Джокович огорчил британскую публику, обыграв на Уимблдоне лучшего по рейтингу теннисиста Туманного Альбиона Кэмерона Норри. Серб снова в финале!

Итоги 12-го дня. 8 июля, пятница

В пятницу на Уимблдоне должны были быть сыграны два мужских полуфинала. В четвёрку лучших пробились серб Новак Джокович (1-й номер посева), британец Кэмерон Норри (9), австралиец Ник Кирьос, а также испанец Рафаэль Надаль (2). Однако накануне вечером Надаль созвал внеплановую пресс-конференцию, на которой объявил о досрочном снятии с турнира из-за разрыва мышц живота, который усугубился в его четвертьфинальном поединке с американцем Тейлором Фритцем. Из-за этого решения Рафаэль не сможет собрать в этом году «Сезонный шлем». Напомним, испанец выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне победил пятерых соперников. Но на этом всё закончилось. По словам самого Надаля, он не хотел усугублять травму, играя до конца Уимблдона, и сейчас надеется вернуться к «Мастерсу» в Монреале, который стартует ровно через месяц.

Таким образом, Ник Кирьос, ранее никогда не добиравшийся дальше 1/4 финала турнира «Большого шлема», без борьбы прошёл в решающий матч Уимблдона-2022. Его соперник определялся в противостоянии чемпиона турнира в последних трёх розыгрышах Новака Джоковича и лучшего на сегодняшний день британца по рейтингу Кэмерона Норри. Ранее теннисисты встречались один раз, в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине-2021, и тогда Новак уверенно победил – 6:2, 6:1. Перед ответственным матчем Норри заявил болельщикам: «Здорово получить такого соперника. Но становится только сложнее. Я собираюсь выйти и насладиться матчем. Уверен, вы поддержите меня. Уверен, вы это сделаете… С нетерпением ожидаю этого».

Новак тяжело входил в игру, допускал много ошибок. Возможно, его беспокоили жара и яркое солнце. Серб даже надел кепку, что делает не так часто. Кроме того, известно, что Джокович носит контактные линзы, и, возможно, какие-то проблемы были связаны ещё и с глазами. Соперники на старте обменялись брейками – 1:1, но затем британец наладил свою подачу. Отметим, что он левша, которые обычно имеют преимущество на травяном покрытии. Порой скорость подачи у Кэмерона доходила до 127 миль в час – это свыше 200 км в час. Джокович порой не успевал на приёме, так что весь первый сет ушёл у него, чтобы приспособиться к манере игры соперника. А тот сделал ещё два брейка и через 33 минуты взял первую партию со счётом 6:2.

Во второй партии Новак наладил свою подачу и стал подбираться к чужой. В 4-м и 6-м геймах он не смог реализовать брейк-пойнты, а вот в 8-м добился своего – 5:3 и потом чётко подал на сет – 6:3 за 39 минут. В третьей партии Джокович сразу сделал приличный запас в два брейка и вышел вперёд по сетам – 2:1. На старте четвёртой партии серб снова повёл с брейком – 2:0, затем в 5-м гейме упустил четыре брейк-пойнта. Но накопленного запаса ему всё равно хватило, чтобы довести матч до победы – 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 за 2 часа 37 минут.

Вот так Новак Джокович справился с хозяином кортов, огорчив местную публику. Серб вышел в свой 32-й финал турниров «Большого шлема», что является мировым рекордом. У Федерера 31 подобный успех за карьеру (20 побед + 11 поражений), а у Надаля – 30 (22+8). Кроме того, Джокович выиграл уже 27-й матч подряд на травяном покрытии, причём все были добыты на Уимблдоне. Напомним, он завоевал титулы в 2018, 2019 и 2021 годах. А в 2020-м турнир не проводился из-за коронавируса. В воскресенье Новак сыграет с Ником Кирьосом. Любопытно, что по личным встречам австралиец уверенно ведёт – 2-0. Он победил в Акапулько и Индиан-Уэллсе – 2017, так что новый их матч будет лишь третьим по счёту и первым спустя пятилетний перерыв.

Мужчины. 1/2 финала

Кирьос (Австралия) – Надаль (Испания, 2) – отказ из-за травмы.

Джокович (Сербия, 1) – Норри (Великобритания, 9) – 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.



Подробнее Кирьос (Австралия) – Надаль (Испания, 2) – отказ из-за травмы.Джокович (Сербия, 1) – Норри (Великобритания, 9) – 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Расписание 13-го дня. Интересные матчи субботы, 9 июля

В субботу главным поединком дня станет финал в женском одиночном разряде, в котором померятся силами две дебютантки столь высокой стадии турниров «Большого шлема» — Онс Жабер из Туниса (3) и Елена Рыбакина, представляющая Казахстан (17). Ранее теннисистки встречались трижды. В Ухане-2019 победу праздновала Елена, а в 2021 году выигрывала только Онс – в Дубае и Чикаго-2. Напомним, Рыбакина родилась в Москве и до середины 2018 года представляла Россию. В январе 2022-го Елена поднялась на рекордное пока для себя 12-е место в рейтинге WTA.

Женщины. Финал

Рыбакина (Казахстан, 17) – Жабер (Тунис, 3)



Подробнее Рыбакина (Казахстан, 17) – Жабер (Тунис, 3)

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».