Соперник Рублёва «растаял» на жаре. Россиянин начал поход за последним грунтовым титулом

Андрей Рублёв с победы начал поход за своим последним грунтовым титулом в этом сезоне. Его соперник – литовец Ричардас Беранкис – «растаял» на жаре, чувствуя себя не в своей тарелке, и проиграл в двух сетах.

Самый крупный турнир на третьей неделе июля проводится в Гамбурге. У мужчин это категория ATP-500, а у женщин – WTA-250. По сути, это самое внушительное соревнование во время короткого грунтового отрезка посреди лета. Мужскую сетку возглавил 19-летний испанец Карлос Алькарас, которому многие эксперты наперебой сулят большое теннисное будущее – не хуже, чем у Надаля. Кстати, Алькарас с большим трудом преодолел первый круг Гамбурга, лишь на тай-брейке 3-го сета справившись с ещё одним соотечественником Николой Куном. Что касается россиян, то в основную сетку по рейтингу попали три теннисиста – Андрей Рублёв (2-й номер посева), Карен Хачанов (7) и Аслан Карацев.

Хачанов на старте в тяжёлой борьбе справился с обладателем уайлд-кард Ян-Леннардом Штруффом – 3:6, 6:3, 7:6, а вот Карацев за час разгромил Николоза Басилашвили из Грузии, навесив тому во 2-м сете обидную «баранку» — 6:4, 6:0. Похоже, Аслан постепенно начинает возвращать былую уверенность, которую он напрочь потерял после январской поездки в Австралию.

Рублёв приехал в Гамбург из Бостада, где дошёл до 1/2 финала. Там россиянин по всем статьям уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу. И вообще Андрей в этом матче был взвинченным, нервным, весь поединок кричал, ругался на ракетку и даже получил предупреждение от судьи. В Гамбурге Андрей должен чувствовать себя более комфортно, ведь здесь он выигрывал титул в 2020-м и доходил до финала в 2019-м. Кстати, в 2021 году россиянин это соревнование пропустил из-за подготовки к Олимпиаде, а в целом у него соотношение побед и поражений в этом немецком городе довольно внушительное – 9-2.

Турнир в Гамбурге-2022 Рублёв должен был начать поединком с Александром Бубликом, представляющим Казахстан. Из-за того, что Бублик на прошлой неделе добрался до финала на травяном турнире в Ньюпорте, их матч с Рублёвым назначили на среду. Однако в последний момент Александр решил сняться с Гамбурга и в Европу перед американским хардом не возвращаться. Таким образом, Андрей на замену получил себе в соперники лаки-лузера Ричардаса Беранкиса из Литвы. Соперники до этого встречались дважды, и оба раза победу праздновал Рублёв – в Санкт-Петербурге-2019 и на Australian Open – 2022.

В начале матча теннисисты чётко держали свои подачи, но уже в 4-м гейме Рублёв добился брейка. Беранкис тут же заработал тройной брейк-пойнт, но реализовать его не смог – 4:1. В 8-м гейме на подаче Ричардаса у россиянина было три сетбола, которые он так и не смог реализовать. Впрочем, на своей подаче у Андрея всё получилось – 6:3 за 36 минут. Вторую партию Рублёв начал с брейка и создал комфортный запас – 2:0. А вот соперник нервничал и на переходе даже бросил на землю не подходящий ему пакет со льдом, заявив, что он растаял. Судья даже спустилась с вышки и нашла ему новый. Возможно, этот выплеск негативной энергии помог литовцу, и через парочку геймов он добился обратного брейка – 3:3. Ну а Андрей в концовке сета смог ещё прибавить и довести матч до победы – 6:3, 6:4 за 1 час 13 минут. Жара и палящее солнце его ничуть не смутили.

Вот так Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире в Гамбурге и теперь во 2-м круге сыграет с чемпионом Бостада – аргентинцем Франсиско Серундоло. Карацев сразится с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном, а Хачанов – с итальянцем Фабио Фоньини, только что одержавшим 400-ю победу в профессиональной карьере. Все эти поединки пройдут в четверг.