Иного выхода не было. Француженка сняла с себя одежду прямо во время матча US Open — 2018

Француженка Ализе Корне проводит 63-й «Большой шлем» подряд на US Open — 2022. Она стала единоличной рекордсменкой в истории по этому показателю, оставив позади Аи Сугияму (62). Долговечность Ализе действительно впечатляет.

Корне никогда не хватала звёзд с неба, но иногда преподносила громкие сенсации. В её послужном списке есть победы над сёстрами Сереной и Винус Уильямс, Гарбинье Мугурусой, Каролиной Возняцки. Удивительно видеть, что 32-летняя теннисистка проводит лучший сезон на «Шлемах» именно в этом году.

В первом круге US Open – 2022 40-я сеяная Корне обыграла прошлогоднюю чемпионку Эмму Радукану (6:3, 6:3). Ранее на Australian Open она впервые в карьере вышла в четвертьфинал, а на «Уимблдоне» прервала феноменальную 37-матчевую серию побед Иги Свёнтек. Спортсменка переживает вторую молодость. Хотя ещё несколько лет назад имя Корне появлялось в заголовках по неприятным поводам. Особенно запоминающимся в этом плане стал случай на US Open – 2018, корда француженка вынужденно сняла с себя одежду прямо во время матча.

Переодевание Корне на корте вызвало большой резонанс

Корне вылетела в первом раунде US Open – 2018, проиграв шведке Юханне Ларссон (6:4, 3:6, 2:6). Эту встречу быстро забыли бы, если бы не одно обстоятельство. Во Флашинге, где проходил US Open, тогда была температура 35°C при влажности 46%. После второго сета теннисисткам из-за жары дали 10-минутный перерыв, с которого Ализе вернулась в надетом задом наперёд топе. Она заметила это только перед началом гейма и быстро переодела его, стоя за задней линией. Судья Кристиан Раск посчитал действия Корне неспортивным поведением и вынес ей предупреждение.

Ализе Корне сняла с себя одежду во время матча US Open – 2018 Фото: Скрин трансляции

Ализе пришлось по объективным причинам оперативно переодеться до возобновления матча. Формально Корне ничего не нарушала, но в её адрес неожиданно моментально посыпались обвинения в излишнем пуританизме и сексизме. Инцидент активно обсуждался на американском телевидении и в СМИ. Представители медиа утверждали, что вид женщины в спортивном бюстгальтере так оскорбил судью, что он решил её за это наказать.

Хотя звучали голоса в поддержку Корне. Тренер Джуди Маррей, мать Джейми и Энди Маррея, заявила следующее: «А ведь мужчинам позволено переодеваться на корте». С ней было сложно поспорить. Новак Джокович и Роджер Федерер снимали футболки из-за жары и демонстрировали публике свой голый торс в первом раунде того же US Open – 2018, однако никто ни единого плохого слова в их адрес не сказал.

Швейцарка Тимя Бачински объяснила, почему Корне абсолютно права и иного выхода, кроме переодевания на корте, у неё не было. Проблема в том, что на US Open нет специальных мест для этого. Однажды Бачински увели переодеваться в общественный туалет, где болельщики просили у неё автографы. То есть наблюдаются явные проблемы с организацией на случай форс-мажора. На швейцарку также накричали недовольные уборщики. Она потратила много времени на абсолютно лишнюю возню. Бачински сбилась с ритма, вернулась на корт злой и не смогла сосредоточиться. Поэтому решила, что при необходимости всегда будет переодеваться прямо на площадке. Правила этого не запрещают.

Организаторы US Open в конечном счёте извинились перед Корне

По прошествии суток страсти в отношении поступка Корне поутихли. Ассоциация тенниса США (USTA), организующая US Open, посчитала вынесенное судьёй предупреждение ошибкой и сделала заявление в связи с поднявшейся шумихой.

«Все игроки могут переодевать футболку, сидя на своем стуле. Это не считается нарушением правил. Мы сожалеем, что Ализе Корне вчера получила предупреждение, и разъяснили ситуацию судьям, чтобы такого не случалось в дальнейшем. К счастью, дело ограничилось предупреждением и не дошло до снятия очка или штрафа», – утверждалось в заявлении организации.

WTA также выпустила свой пресс-релиз, где предупреждение было названо несправедливым и не основанном на регламенте WTA, и отмечено, что «Ализе не сделала ничего плохого».

Ализе Корне Фото: Tim Clayton/Getty Images

Вот что сказала о ситуации сама Корне, которая изначально не предполагала, что её поступок станет настолько резонансным.

«Когда я проснулась утром, то даже подумать не могла, что этот эпизод станет таким известным менее чем за сутки. Если честно, я очень удивлена. На корте это выглядело как просто ошибка судьи и всё. Когда я надеваю футболку, то обычно делаю это правильно. Но тогда я очень спешила, потому что могла не успеть на начало третьего сета, поэтому надела её впопыхах. Мой парень сказал, что я надела футболку неправильно. Я удивилась и подумала, что не смогу играть так ещё целый сет.

Мне кажется, что судья, скорее всего, был озадачен происходящим. Возможно, он просто принял неправильное решение. Конечно, я была удивлена, когда очень быстро переоделась и он сразу же дал мне предупреждение. Я не ожидала этого и сказала ему, что это довольно странно. Но я быстро забыла об этом и продолжила играть. Я не виню в этом USTA, к тому же они быстро извинились, поэтому я не вижу в этом никакой проблемы.

Остальные теннисистки были сильно напуганы тем, что меня могут оштрафовать. Да и я боялась. Но все меня поддерживали и говорили, что если на меня наложат штраф, то они объединятся, встретятся с представителями WTA и начнут революцию или что-то в этом роде. А я ответила: «Успокойтесь, мне сначала нужно узнать о том, буду ли оштрафована, а потом уже посмотрим, устраивать революцию или нет». Было приятно, что меня поддерживают. Когда происходит что-то подобное, мы становимся будто семьёй. Это здорово», — заявила Корне.

Не прошло и месяца после US Open, как Ализе попала в ещё один инцидент. Стоит учесть, что в 2018-м репутация француженки серьёзно пострадала. Весной Корне обвиняли в нарушении антидопингового кодекса, поскольку за год она пропустила три допинг-теста. Трибунал ITF принял решение не дисквалифицировать теннисистку, однако повышенное внимание офицеров она на себя навлекла. В конце сентября ей пришлось за неделю три раза сдавать допинг-пробы во время турнира в Китае.

«Это моё лицо, когда какие-то китайские чуваки ворвались в мой номер в шесть утра, чтобы взять мочу и кровь. Это уже третий допинг-контроль за неделю. Наверное, подозревают меня в чём-то после всех моих последних побед (у Корне на тот момент была четырёхматчевая серия поражений. – Прим. «Чемпионата»)», — написала Корне в соцсети.

Ализе Корне сдает допинг-пробу Фото: Из личного архива Ализе Корне

Тогда казалось, что карьера Ализе Корне идёт по нисходящей. Однако она смогла взять себя в руки и добиться прогресса на корте. В том числе благодаря урокам, извлечённым после скандалов с допингом и переодеванием на US Open. После недавней победы над Радукану Корне заявила, что стала более зрелой и сосредоточенной, лучше справляется с эмоциями. Возможно, она преподнесёт ещё не одну сенсацию на US Open – 2022 и как минимум повторит свой лучший результат на ТБШ с попаданием в четвертьфинал или даже превзойдёт его.

О чём можно говорить однозначно – Корне раз и навсегда закрыла на первый взгляд банальный вопрос с переодеванием теннисисток на корте. Пришлось пережить короткий неприятный период порицания, но итоговый результат того стоил. Теперь спортсменки могут спокойно сменить одежду на корте, если это потребуется.