Фанаты подрались из-за Джоковича. Один день из жизни знаменитого серба на турнире в Астане

Новак Джокович несколько часов назад взял первый матч в Астане — за час и одну минуту оформил чилийца Кристьяна Гарина. Борьбы совсем не получилось, но серб загладил «вину»: поприветствовал болельщиков сразу на русском и казахском языках; сорвал шквал аплодисментов и поднял трибуны Центрального корта на ноги. Одни встречали его с флагами Сербии, другие — с гигантскими плакатами в его честь.

Но не все истории с фанатами заканчиваются так хорошо. С первого дня, что серб в Казахстане, они его преследуют повсюду: фотографируют в каждом окне теннисного центра или выжидают, когда он выберется с кортов — в фанатских коридорах на улице только и слышно: «Новак, Новак!» В сербских медиа даже просочилась информация, что Джоковича высмотрели во время утренней пробежки по городскому парку в окружении восьми секьюрити — кто-то из местных попытался даже подключиться к процессу. В общем, главная звезда турнира то купается в объятьях публики, то от этого же страдает.

Новак Джокович и казахстанские фанаты Фото: «Чемпионат»

Один неприятный инцидент случился в первый тренировочный день. За спаррингом Новака и Марина Чилича на специальном, доступном лишь немногим фанатам, корте наблюдала большая толпа юных болельщиков — все пять рядов были заняты.

Воодушевлённые дети ждали, когда серб и хорват закончат, чтобы заполучить презенты: подписанные мячи, кепки, фотокарточки и другую мелочёвку. По видео легко понять, какая битва за возможные подарки тогда велась.

По окончании тренировки игроки подошли к болельщикам в сопровождении нескольких охранников и плавно стали продвигаться вдоль трибуны. Они подписывали мячи, подбрасывали их вверх — а дальше кто поймает. Дети направляли в игроков и свои теннисные вещи — так и случилось непоправимое. По словам очевидца, в лицо серба нечаянно запустили кепкой или же она просто слетела с макушки «провинившегося». Головной убор слегка задел Новака, тот немного оторопел, но вроде как не показал и вида. Далее он просто удалился.

Уже перед матчем первого раунда, во время дневной тренировки Новака, стало понятно, что последствия инцидент всё же имел. Так, на трибуны решили не допускать ни болельщиков, ни даже медиа, которые скромно наблюдали за происходящим. Журналистов попросили освободить места, как сказали охранники, из-за пожеланий самого теннисиста — хотя доступ к этим кортам мы имели. До Джоковича там спокойно тренировались Даниил Медведев и Хуберт Хуркач.

Джокович очень трепетно и с вниманием относится к своим фанатам. Иногда такая благосклонность выходит боком. Но послематчевая любовь и поддержка трибун, кажется, окупают и такой неприятный опыт. На пресс-конференции Новак вновь сиял и пел дифирамбы организаторам, президенту федерации Казахстана и людям.

«Люди действительно дружелюбны и гостеприимны. И я очень впечатлён большой поддержкой не только в мою сторону — болеют за всех игроков. Как много они знают о теннисе, какой багаж знаний и опыта они имеют. Впечатляет наблюдать такое здесь, в Казахстане».