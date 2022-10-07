Медведев разгромил своего самого неудобного соперника! Но впереди — битва с Джоковичем

На турнире ATP-500 в Астане к пятнице определилась восьмёрка сильнейших. В ней оказались сразу три россиянина – Даниил Медведев (второй номер посева), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов. Кроме того, до 1/4 финала дошли ещё три сеяных теннисиста – Стефанос Циципас (3), Новак Джокович (4/WC) и Хуберт Хуркач (7). Так что состав четвертьфинальных пар выглядел очень солидно, несмотря на сенсационные поражения в первом круге лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса и канадца Феликса Оже-Альяссима (8).

Первыми путёвку в 1/2 финала разыграли Андрей Рублёв и француз Адриан Маннарино. Для россиянина важно было настроиться на этого соперника, поскольку последняя их встреча закончилась для Андрея поражением – он проиграл во втором круге Кубка Кремля – 2021. На сей раз Рублёв был предельно сконцентрирован, не тратил понапрасну энергию и менее чем за час разгромил соперника – 6:1, 6:2. Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в интервью «Чемпионату» так прокомментировал увиденное на корте: «Андрей сыграл сверхуверенно. Он с самого начала взял инициативу в свои руки. По ходу игры у Адриана не было видно каких-то шансов. Андрей провёл очень хороший матч, доминировал по ходу всей игры, превзойдя соперника во всех элементах. При этом не затратил много сил. Видно, что Рублёв в хорошей форме и настроении. Самое главное, что ему даётся игра и он использует все свои сильные стороны».

Соперник Андрея определялся в матче Циципаса и Хуркача. Поединок получился очень напряжённым. На тай-брейке первого сета Стефанос отыграл пять сетболов и добился успеха – 7:6 (10:8), а единственный брейк, который он завоевал в концовке второго сета, принёс ему окончательную победу в матче – 7:6, 6:3. Так грек вышел в 1/2 финала, где в субботу проведёт уже десятую в карьере дуэль с Рублёвым. До турнира в Астане счёт личных встреч был 5–4 в пользу Циципаса, причём именно он выиграл их единственный пока в этом сезоне поединок – в Мадриде.

Самый именитый соперник достался Карену Хачанову – в 1/4 финала россиянин сражался с 21-кратным победителем «Шлемов» Новаком Джоковичем. Карен выглядел на этом турнире солидно – особенно впечатлила всех его волевая победа во втором круге над чемпионом US Open – 2014 хорватом Марином Чиличем. Но и знаменитый серб Джокович тоже подошёл к соревнованиям в Астане в блестящей форме. На прошлой неделе он на одном дыхании завоевал титул в Тель-Авиве и, переместившись в Казахстан, продолжил победную серию. Отметим, что Новак не отдаёт соперникам ни сета уже второй турнир подряд. Не стал он останавливаться на достигнутом и в поединке с Хачановым. Карен бился изо всех сил, даже смог в первом сете сделать обратный брейк и выровнять игру – 3:3, но всё равно сказались опыт и боевой настрой Джоковича – 6:4, 6:3.

В заключительном поединке дня на корт вышел ещё один бывший первый номер мировой классификации – россиянин Даниил Медведев, которому противостоял один из самых его неудобных соперников. Испанец Роберто Баутиста-Агут до этого момента в пяти предыдущих поединках с Медведевым четыре раза праздновал успех. Вот как Даниил сам сказал о сопернике перед четвертьфиналом: «Он на самом деле просто чем-то, наверное, неудобен для меня. Но каждый раз у меня ощущение, что он очень хороший игрок, и для меня немного удивительно, что он никогда не был в пятёрке лучших. Наверное, этому есть объяснение. Но в плане тактики, естественно, я разберу с тренером, уже знаю прекрасно, как он играет, он знает, как играю я. Знаю, что нужно будет показывать лучший теннис. В принципе, когда я его обыграл в этом году, играл очень хорошо. Поэтому надеюсь, что смогу сыграть так же или лучше».

Однако борьбы с испанцем на этот раз не получилось. Даниил с первого же мяча захватил инициативу, чувствовал себя легко, раскованно, постоянно подпитывался энергией публики, а зрители ему с радостью аплодировали после каждого красивого розыгрыша. В первом сете россиянин повёл 4:0, но испанец сумел всё же взять один свой гейм, уйдя от «баранки» — 6:1. Во второй партии ситуация повторилась – снова Медведев вёл 4:0. Однако в пятом гейме у Даниила посыпались ошибки, и Баутиста-Агут заработал пару брейк-пойнтов, один из которых реализовал – 4:1. Впрочем, на исход матча это никак не повлияло – Медведев тут же выиграл оставшиеся два гейма – 6:1, 6:1 за 1 час 6 минут.

Вот так Даниил Медведев разгромил своего самого неудобного соперника и вышел в 1/2 финала Астаны. Там его ждёт не менее серьёзное испытание в противостоянии с Джоковичем. Другую пару, как было сказано выше, составили Рублёв и Циципас. Будет ли в Казахстане русский финал? Узнаем уже в субботу.