Рублёв разобрался с соперником из детства. А в полуфинале россиянину достался Доминик Тим

К пятнице на турнирах ATP-250 в Хихоне и Флоренции определились все четвертьфиналисты. В итальянской провинции Тоскана до восьмёрки сильнейших добрались лишь четыре сеяных теннисиста – канадец Феликс Оже-Альяссим (первый номер посева), итальянец Лоренцо Музетти (3), Александр Бублик (7) из Казахстана и американец Брэндон Накашима (8). В Испании из сеяных до 1/4 финала тоже добралась лишь половина игроков – россиянин Андрей Рублёв (1), испанец Пабло Карреньо-Буста (2), аргентинец Франсиско Серундоло (4) и американец Томми Пол (5). Отметим, что в Хихоне в восьмёрку пробились и два «шлемника» — британец Энди Маррей, получивший уайлд-кард, и австриец Доминик Тим, попавший в число участников турнира по замороженному рейтингу.

Андрей как высоко сеянный начал турнир со второго круга и провёл непростой матч с белорусом Ильёй Ивашко. Многие наблюдатели заметили, что россиянин сильно нервничал и, несмотря на 10 эйсов за матч, неуверенно себя чувствовал на своей подаче. А во время чужих геймов у Рублёва «хромала» реализация брейк-пойнтов. За три сета он упустил 11 таких возможностей. И всё же Андрею удалось добиться победы и оказаться в числе участников 1/4 финала. Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» прокомментировал этот матч: «Ивашко еле обыграл Лопеса в первом круге, но для Рублёва игра с ним достаточно сложная. Ивашко — солидный и хороший игрок. В Барселоне мог победить Циципаса, он может обыграть любого теннисиста в мире. Ему чего-то не хватает, но для Андрея это очень хорошая победа. Думаю, в следующем матче он будет играть гораздо увереннее и солиднее».

Стоит отметить, что на этой неделе, помимо борьбы за титул, на новом турнире в Хихоне Рублёв сражается и за попадание на Итоговый чемпионат ATP в Турине. Пока туда отобрались пять теннисистов – испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и серб Новак Джокович. У россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва пока лучшие шансы из всех остальных претендентов на три оставшиеся путёвки.

Стоит отметить, что для Андрея турнир в Хихоне – 20-й в сезоне. А в зачёт Чемпионской гонки ATP идут только 18 лучших результатов. В 19-м по значимости старте, в Галле, он не набрал очков, а 18-м – пока худшим из необязательных соревнований – для него был Гамбург, где россиянин завоевал только 45 очков. Столько же Рублёв получил сейчас и за выход в 1/4 финала Хихона, однако в зачёт Чемпионской гонки они не пошли.

Соперником Андрея по 1/4 финала стал Томми Пол. Американец имеет в активе титул в Стокгольме-2021, а в сентябре этого сезона добрался до лучшего пока для себя места в рейтинге ATP – 28-го. Отметим, что Томми и Андрей ровесники – оба родились в 1997 году, только Пол – в мае, а Рублёв – в октябре, и знакомы ещё с детства. Так, Андрей победил соперника в рамках юниорского Кубка Дэвиса – 2013. Любопытно, что оба были чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» — Рублёв в 2014-м, а Пол – в 2015-м. В профессиональном туре теннисисты встречались до этого уже четыре раза. Первые три поединка остались за Андреем – в Вашингтоне-2018, Гамбурге-2020 и Мадриде-2021, а вот последняя встреча – в третьем круге осеннего Индиан-Уэллса-2021 осталась за Полом – 6:4, 3:6, 7:5.

Как и предсказывал Андрей Чесноков, Рублёв во втором своём матче в Хихоне выглядел уже поувереннее. Начало для американца вообще выглядело ошеломляющим – он проигрывал 0:3 и 0:40 на своей подаче. Однако сразу дожать растерявшегося соперника россиянин не смог – позволил ему спасти свой гейм, а потом и сделать обратный брейк – 3:3. И всё же Андрей выглядел более спокойным, чем накануне, продолжил диктовать свои условия и давить на соперника. Даже упущенный сетбол в 10-м гейме на приёме не смутил Рублёва, и через гейм, не доводя дело до тай-брейка, он всё-таки сделал ещё один брейк – 7:5 за 50 минут. Во втором сете Рублёв добился брейка в шестом гейме – 4:2 и уверенно довёл дело до победы – 7:5, 6:3.

Так Андрей Рублёв пробился в 1/2 финала турнира в Хихоне и уже начал набирать очки в зачёт Чемпионской гонки ATP. Теперь у него не будут учитываться 45 баллов за Гамбург, зато в актив пойдут 90 очков за Хихон. Дальше в субботу россиянину будет противостоять чемпион US Open – 2020 Доминик Тим из Австрии, который пытается вернуть свою былую форму.