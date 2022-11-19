Джокович взял титул вообще без боя. Грандиозный скандал на Итоговом турнире ATP — 2014

Итоговый турнир АТР — 2014 стал первым в истории, финал которого не состоялся. Роджер Федерер не смог сыграть против Новака Джоковича из-за травмы спины. Джоковичу пришлось проводить выставочный матч с экстренно вызванным Энди Марреем, а организаторы возвращали фанатам часть денег за билеты.

Федерер снялся в последний момент, принеся извинения болельщикам на арене O2 в Лондоне. Публика лишилась возможности посмотреть зрелищный финал, но не стала освистывать Роджера и с пониманием отнеслась к его решению. При этом разгорелся грандиозный скандал, поскольку соперник Роджера по полуфиналу и товарищ по сборной Швейцарии Стэн Вавринка был явно недоволен его поступком.

Снятие Федерера стало неожиданностью. До финала на проблемы жаловался именно Джокович

В первые два года проведения Итогового турнира (1970, 1971) формат не предполагал проведения полуфиналов и финала (победителем становился теннисист, лучше всех выступивший на групповом этапе). Но после этого Итоговый всегда завершался полноценным финалом.

График турнира очень плотный. Некоторым финалистам приходится играть три дня подряд. Тем не менее звёзды тенниса всегда находили в себе силы выйти на корт в решающей игре до случая с Федерером в 2014-м, который, вероятно, ещё очень долго будет беспрецедентным.

Роджер Федерер приносит извинения зрителям за снятие с Итогового турнира ATP – 2014 Фото: Justin Setterfield/Getty Images

15 ноября 2014 года Федерер провёл полуфинал со Стэном Вавринкой. Встреча швейцарцев продолжалась два часа 48 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:6 в пользу Роджера. Дольше неё в лондонской истории Итогового продолжались только матч Энди Маррея с Фернандо Вердаско в 2009 году (3 часа) и игра того же Маррея с Рафаэлем Надалем в 2010 году (3 часа 12 минут).

Федерер после победы над Вавринкой не сетовал на какие-то проблемы со здоровьем. Более того, Роджер вырвал победу на морально-волевых качествах с четырьмя отыгранными матч-пойнтами и со стороны в физическом плане смотрелся очень неплохо. Швейцарец признался, что ему сопутствовала удача.

«Матч получился интересным, если не сказать больше. Я уже и не думал, что смогу вырвать победу, потому что Стэн выглядел очень уверенно. Но я как-то сумел выиграть второй сет. В третьей партии он тоже классно играл. Может, подача его подвела, когда была больше всего нужна. Безусловно, мне повезло. В этом нет сомнений. Но всегда нужно верить, что есть хотя бы крошечный шанс на то, чтобы изменить ход встречи и отыграться. Сегодня так и получилось. Я очень доволен. Против Стэна такое сделать сложно», — сказал Федерер.

Федерер в третий раз отыгрывал матч-пойнты на Итоговом турнире. До этого он побеждал с матч-пойнтов в 2003 году (отыграл два у Андре Агасси) и 2006 году (три у Энди Роддика). Оба раза швейцарец в конечном счёте становился победителем соревнования. Казалось, что победа над Вавринкой, наоборот, добавит Роджеру уверенности в финале с Джоковичем. Тем более что на усталость жаловался именно Новак, который провёл три сета в полуфинале с японцем Кеем Нисикори (6:1, 3:6, 6:0).

«На данном этапе сезона и турнира, по правде говоря, я утомлён физически и психологически. Большинство игроков подтвердят, что сезон был очень длинным», — заявил Джокович после победы над Нисикори.

Новак Джокович на Итоговом турнире ATP – 2014 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Каким же было удивление теннисного мира, когда 16 ноября за полчаса до старта финала Федерер объявил о том, что на корт не выйдет. Роджер снялся всего в третий раз в карьере (при 1221 проведённом матче), но момент для этого выпал крайне неудачный

«Очень обидное завершение сезона. Я отлично играл тут и чувствовал себя как надо до вчерашнего тай-брейка, когда спина начала выкидывать фокусы. После матча с Вавринкой я сделал всё, что нужно – все процедуры, – чтобы прийти в себя к матчу. Но за ночь ситуация не улучшилась, а выходного тут нет, так что времени, чтобы восстановиться, оказалось недостаточно. В моём нынешнем состоянии я ни на каком уровне не смог бы нормально выступить. Надеюсь, что через несколько дней мне станет получше, но играть сейчас вообще не вариант. Конечно, я огорчен, но всё равно – мои поздравления Новаку. Всякое бывает, но нужно из раза в раз ставить себя в эти позиции, и он снова это сделал. Поздравляю его и со званием №1 – он провёл великолепный сезон.

В начале года всегда ставишь перед собой цель отобраться на Итоговый турнир, но, по сути, когда формулируешь это для себя, ты уже думаешь о том, чтобы победить на нём. А полуфинал, который я вчера провёл против Стэна, отыграв четыре матчбола, – именно так ты хочешь выйти в финал, чтобы побороться за титул. А потом понимаешь, что не можешь этого сделать, – и сразу думаешь о болельщиках. Именно поэтому я хотел выйти к ним сам и объяснить, что мне очень жаль, что так вышло, но я сделал всё, что мог. Всегда есть какие-то проблемы, которые время от времени дают о себе знать. Так что это не сюрприз. Вообще, надо сказать, в этом сезоне мне грех жаловаться. Что тоже не сюрприз, но всё равно приятно. Теперь я буду восстанавливаться, а потом поеду во Францию на грунте готовиться к финалу Кубка Дэвиса», — сказал Федерер.

Вавринка был явно недоволен поступком Федерера

Вряд ли стоит подозревать Федерера в том, что он симулировал проблемы со здоровьем. Роджер вышел бы на корт, если бы чувствовал себя нормально. Однако вызывает вопрос время его снятия. Федерер отказался играть в финале в момент, когда его уже не мог заменить уступивший ему ранее Вавринка.

Стэн Вавринка и Роджер Федерер на Итоговом турнире ATP — 2014 Фото: Julian Finney/Getty Images

Стэн и Роджер – швейцарцы, которые никогда между собой не конфликтовали до Итогового-2014. Семикратный победитель турниров «Большого шлема», комментатор и эксперт Джон Макинрой рассказал, что после полуфинала АТР Федерер и Вавринка имели напряжённую беседу.

«В раздевалке что-то случилось, они о чём-то долго разговаривали, беседа закончилась только ночью. Не могу ничего сказать точно, но мне кажется, это напряжение не помогло ситуации. Это только усложняет жизнь капитану сборной Швейцарии Северину Люти, который старается сделать так, чтобы они оба были довольны», — заявил Макинрой.

Кроме того, в СМИ появились сообщения, что Вавринка был недоволен тем, как вела себя жена Федерера Мирослава во время матча. Якобы она выкрикивала что-то после его подачи. На видео, приведённом в материале теннисного корреспондента издания The Telegraph Саймона Бриггса, слышно, как Стэн в 11-м гейме третьего сета высказывает недовольство словами «Не прямо перед подачей же», очевидно, имея в виду слова поддержки Мирки Федерер в адрес мужа. В ответ на это, помимо слов судьи на вышке Седрика Мурье, слышен женский голос, говорящий: «Нытик». Эпизод заканчивается, когда Вавринка, обращаясь к Федереру, спрашивает: «Что она сказала?». Далее следует шум трибун.

Мирка Федерер Фото: Mike Owen/Getty Images

На пресс-конференции Вавринка, комментируя ситуацию, сказал: «Ничего особенного. Просто напряжённый матч. Всегда бывает непросто». Позднее он в соцсетях поздравил Федерера с победой. Однако Стэн наверняка детально разобрался с тем, что говорила в его адрес Мирка. И поэтому долго говорил с Роджером после полуфинала. Обида у него осталась и прошла не сразу.

Федерер чувствовал боли после победы над Стэном. Он мог сняться с матча в субботу, тогда на игру с Джоковичем вышел бы Вавринка. Стэн стал главной пострадавшей стороной в сложившейся ситуации. Он весьма красноречиво ответил на сочувственные высказывания журналистов после отказа Федерера.

Кортни Нгуен (Sports Illustrated) и Ханна Уилкс (Livetennis.com) написали, что чемпиону Australian Open после отмены решающего матча Итогового турнира стоит напиться в пресс-баре, на что Вавринка ответил: «Да, пожалуй. Скажите, где он находится».

В словах Вавринки читалось явное недовольство. Конфликт с Федерером действительно имел место быть. Это подтверждает тот факт, что уже в понедельник оба теннисиста прибыли из Лондона в Лилль для подготовки к финалу Кубка Дэвиса со сборной Франции. Они сделали это отдельно друг от друга: Вавринка на поезде, Федерер – на самолёте. Сам Роджер признал, что они говорили на повышенных тонах. К счастью, в Лилле Роджер и Стэн быстро уладили разногласия.

«Да, у нас со Стэном был разговор на повышенных тонах в Лондоне. Но никаких обид не осталось. Сейчас между нами всё хорошо. Мы друзья – никак не враги», – сказал Федерер на пресс-конференции во вторник, 18 ноября.



«Никаких проблем. Просто после матча мы кое-что обсудили. Не только сам матч, но и много других вещей. Конечно, мне было трудно после поражения на Итоговом от Роджера, когда я упустил четыре матч-пойнта. Но я извлёк много положительных моментов из той недели. После Лондона я отлично себя чувствую, выступление на Итоговом придало мне уверенности. Я приехал сюда, и тут всё иначе. Наступила новая неделя, у меня совершенно другие мысли. Мне было легко переключиться психологически, забыть о том разочаровании и начать мыслить позитивно», — заявил Вавринка.

На Кубке Дэвиса действительно не было заметно, что Федерер и Вавринка враждуют. Они принесли победу сборной Швейцарии над Францией со счётом 3:1. В первый игровой день Вавринка обыграл Жо-Вильфрида Цонгу (6:1, 3:6, 6:3, 6:2), а Федерер уступил Гаэлю Монфису (1:6, 4:6, 3:6). На следующие сутки Роджер и Стэн Вавринка в паре обыграли Жюльена Беннето и Ришара Гаске (6:3, 7:5, 6:4). В решающем матче в воскресенье 23 ноября Федерер выиграл решающий матч с Гаске (6:4, 6:2, 6:2). Вавринке даже не пришлось выходить на корт на уже ничего не значащую последнюю игру с Монфисом.

Вавринка, принёсший сборной Швейцарии два очка в финале с Францией, стал первым теннисистом в истории, в одном сезоне завоевавшим первые титулы «Большого шлема» и серии «Мастерс», а также Кубок Дэвиса. В январе Стэн победил на Australian Open, в апреле – на «Мастерсе» в Монте-Карло и завершил год победой на Кубке Дэвиса. Теоретически мог добавить в коллекцию титул Итогового, если бы Федерер снялся раньше, но всё-таки в честной борьбе на корте Стэн уступил Роджеру. К слову, ATP признал их противостояние лучшим матчем года. Вавринка быстро отошёл, потому что поводов для гордости в 2014-м у него хватало.

«Мы увидели, как быстро всё может поменяться. В начале недели все газеты только и писали, что о спине Роджера и том, как французы готовы к бою. А получилось наоборот. Мы в команде подошли к матчу как обычно, много разговаривали. Роджер, я по-прежнему тебя люблю», — сказал Вавринка на пресс-конференции, сидя рядом с Федерером.

Стэн Вавринка и Роджер Федерер принесли сборной Швейцарии победу на Кубке Дэвиса — 2014 Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Швейцария впервые завоевала Кубок Дэвиса и прибыла в Лозанну, где команду встретили 10 000 безумно счастливых болельщиков. Жители Лозанны, которые чествовали национальную сборную, обрушили в городе сотовую связь. Федерер и Вавринка получили одну награду на двоих под именем «Федринка». Оба искренне радовались триумфу. Конфликт был полностью исчерпан.

В декабре Федерер был признан спортсменом года в Швейцарии. В голосовании он обошёл Вавринку и горнолыжника Дарио Колонью. Стэн не обиделся. Перед Новым годом Федерер и Вавринка в Цюрихе провели благотворительный матч в пользу фонда Роджера. На игре, которая закончилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу Роджера, присутствовали 11 000 зрителей и было собрано 1.3 миллиона швейцарских франков (примерно $ 1,4 млн), которые пошли на реализацию образовательных программ фонда в Африке. В 2014-м фонд Федерера оказывал помощь 136 000 детей, а через несколько лет это число перевалило за миллион.

На финал Итогового срочно вызвали Энди Маррея, который сыграл выставочный матч с Джоковичем

Вернёмся на Итоговый в Лондон. Зрители лишились возможности посмотреть на битву Джоковича с Федерером. Но совсем без тенниса их не оставили. Новак сыграл выставочный матч с Энди Марреем. Игра состояла из одной партии и завершилась со счётом 8:5 в пользу серба.

Кроме того, Маррей в паре со «стариком» Джоном Макинроем сыграл против тоже давно завершивших карьеру легенд Пэта Кэша и Тима Хенмэна. При счёте 5:2 в пользу Маррея и Макинроя Джон перешёл на сторону Кэша и Хенмена. Энди всё равно выиграл решающее очко даже против троих соперников. На корте было очень весело. 17 тысяч болельщиков, которые пришли на арену О2, не увидели конкурентный теннис в финале Итогового, но остались удовлетворены тем, что их порадовали зрелищем с участием легенд.

Энди Маррей и Новак Джокович на финале Итогового турнира ATP-2014 Фото: Julian Finney/Getty Images

Следует отдать должное Маррею, Макинрою, Кэшу и Хэнмену, которые бесплатно согласились принять участие в выставочном мероприятии. Энди признался, что лежал на диване и играл в приставку, когда ему позвонили и попросили прибыть на арену, чтобы сыграть против Новака.

«Я лежал на диване и играл в Mario Kart. В приставку я играю точно лучше, чем в теннис. Наверное, мне нужно извиниться — я так замучил Роджера в нашей очной встрече, что сегодня он не смог сыграть», — пошутил Маррей.

Хенмэн за обедом выпил бутылку белого вина, а потом ему пришлось выходить на корт и спасать вечер. Макинрой ничем подобным не грешил, но легко оторвался от комментаторской работы и вышел на корт. Энди, Джон, Пэт и Тим создали по-настоящему весёлую атмосферу, подняв настроение зрителей.

Пэт Кэш, Тим Хэнмен, Энди Маррей и Джон Макинрой Фото: Julian Finney/Getty Images

Джокович взял титул без боя на Итоговом, но во время общения с журналистами был достаточно мрачен и сказал, что ему даже как-то неловко получить кубок подобным образом. Отдельно Новак поблагодарил Маррея, который на Итоговом-2014 вылетел на групповом этапе, но в нужный момент сорвался и приехал на финал.

«Я разминался перед матчем, когда мне сообщили новость о Федерере. Очень сожалею, что Роджер не смог выйти на корт. Я играю в теннис больше 10 лет. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер являются самыми сильными соперниками. Я уверен на сто процентов в том, что если бы Федерер мог выйти сегодня на корт, то он бы это сделал. Я желаю ему скорейшего восстановления. Для болельщиков это был долгожданный матч, публика хотела увидеть этот поединок. Но подобное снятие случилось впервые в истории. Тогда мы стали думать о том, какие есть варианты спасти ситуацию. Мы видели, что на стадионе собираются люди, они пришли смотреть финал. К счастью, Энди ещё был в Лондоне. Я очень благодарен ему за то, что он согласился приехать. Знаю, какое это ощущение, когда ты в четверг сыграл последний матч сезона, и сейчас, может, последнее, о чём ты думаешь, это теннис, а тебя вдруг просят ехать и играть. Он очень благородно поступил. Мы играли на хорошем конкурентном уровне, надеюсь, публике понравилось», — сказал Джокович.

Новак в третий раз подряд выиграл Итоговый турнир АТР. Он стал первым после Ивана Лендла (1985–1987), кому это удалось. В 2015-м Джокович выиграл Итоговый четвёртый раз кряду, обыграв уже не снимавшегося Федерера в двух сетах. Серия прервалась в 2016-м, когда Новака остановил Энди Маррей в настоящем, а не выставочном финале.

Итоговый турнир – 2014 можно смело назвать самым странным в истории. Почти все матчи группового этапа длились чуть больше часа, абсолютно все матчи турнира выиграли более рейтинговые игроки, лишь в четырёх матчах был сыгран третий сет, а финал не состоялся из-за отказа Федерера. Мужская теннисная ассоциация объявила 60-процентное возмещение стоимости билетов на финал после снятия Роджера. Компенсацию выдали болельщикам, купившим билеты у официальных продавцов. Также они получили возможность первыми приобрести билеты на Итоговый-2015.

Итоговый-2014 не внёс никаких изменений в первую десятку рейтинга АTP. Джокович в третий раз завершил сезон первой ракеткой мира, за ним расположились Федерер и Надаль, топ-5 замкнули Вавринка и Нисикори. При этом турнир, в шестой раз прошедший в Лондоне, обновил собственный рекорд посещаемости, установленный в 2012-м. За восемь соревновательных дней Итоговый посетили 263 560 болельщиков, а девять из 15 игровых сессий были распроданы полностью (17 800 билетов). Таким образом, Итоговый-2014 стал самым успешным турниром за 45-летнюю историю соревнований, несмотря на обилие скучных матчей и отсутствие финала.