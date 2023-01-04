Что это было? В матче с чемпионкой US Open Кудерметова выиграла 12 геймов подряд

В Аделаиде в разгаре матчи второго круга. Рано утром в среду определялись первые четвертьфиналисты. Успешно провели свои вторые поединки россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев. Даниил в двух сетах победил серба Миомира Кецмановича, навесив ему на старте «баранку» — 6:0, 6:3. «Всегда лучше выиграть сет 6:0, чем 7:6, отыграв девять сетболов в партии, которая длилась 1 час 20 минут. Но в теннисе не всё так просто, иначе все были бы первыми номерами рейтинга, а он у нас только один. Я очень доволен своим сегодняшним уровнем в матче с сильным соперником. Второй сет был тяжелее, но мне удалось довести его до победы, и я с нетерпением жду следующих матчей», — приводит слова Медведева ATP Tour.

Карен Хачанов тоже без особых проблем справился в этот день с британцем Джеком Дрэйпером – 6:4, 6:2, и теперь нас ждёт в пятницу российское дерби Медведев – Хачанов за право попасть в полуфинал. «На самом деле не помню точно, где мы с ним играли в последний раз. Мы оба очень изменились. Он очень сильный соперник, может победить любого. Сегодня он обыграл Джека, а этот молодой парень сейчас на подъёме, так что жду тяжёлого матча», — сказал Даниил. Действительно, их последний поединок был довольно давно – в полуфинале «Мастерса» в Монреале-2019 сильнее оказался Медведев. А до этого наши теннисисты в рамках ATP-тура обменялись победами. На групповом этапе Next Gen ATP Finals – 2017 успех праздновал Даниил, а в полуфинале Кубка Кремля – 2018 – Карен.

Не смогла воспользоваться стартовым преимуществом Людмила Самсонова в матче с белоруской Ариной Соболенко. Людмила вела 5:1, но не реализовала две подачи на сет, упустила суммарно семь сетболов и проиграла на тай-брейке – 6:7 (8:10). Вторая партия тоже дошла до тай-брейка, где снова чуть удачливее оказалась Соболенко – 7:6 (7:3).

Последней россиянкой в сетке турнира WTA-500 в Аделаиде осталась Вероника Кудерметова, которой в соперницы по второму кругу досталась чемпионка US Open – 2019 Бьянка Андрееску. Вообще, тот год пока был самым удачным в карьере канадской теннисистки с румынскими корнями. Помимо победы в Нью-Йорке, она также праздновала успех ещё на двух крупных турнирах – в Индиан-Уэллсе и Торонто, а к концу 2019-го поднялась на рекордное пока для себя четвёртое место в рейтинге WTA. Однако затем Бьянку замучили травмы, она много пропустила турниров и сейчас является 46-й ракеткой мира. Что касается Кудерметовой, которая на данный момент входит в топ-10 как в одиночке, так и в паре, то раньше теннисистки друг с другом не пересекались на корте.

Начало матча получилось для Вероники обескураживающим. Бьянка всё попадала в корт и стремительно набирала очки. У россиянки не шла игра, и вскоре она уже проигрывала с двумя брейками – 0:4. Однако затем у Андрееску что-то сломалось. Канадка начала вдруг ошибаться, и соперница, почувствовав момент, этим воспользовалась. На удивление легко Кудерметова выровняла ситуацию в сете – 4:4, но на этом не остановилась и продолжила брать гейм за геймом. Первая партия завершилась в её пользу – 6:4, а во втором сете Бьянка и вовсе не смогла взять ни одного гейма – 0:6. В итоге Вероника второй матч подряд в Аделаиде выиграла с «баранкой». Всего за поединок с канадкой она взяла 12 геймов подряд!

В четвертьфинале Кудерметова сыграет в пятницу с победительницей пары Остапенко – Бегу. Всего же в эту стадию в Аделаиде уже пробились три представителя России – с учётом Медведева и Хачанова. А в четверг за место в восьмёрке сильнейших поборется также Роман Сафиуллин с канадцем Денисом Шаповаловым.