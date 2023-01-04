Джокович поддержал Медведева из-за отстранения России. Но прислушаются ли боссы тенниса?

Теннис — едва ли не единственный вид спорта, в котором российские спортсмены ещё могут выступать в международных соревнованиях. Правда, это касается только личных турниров. В командных первенствах Россия не может участвовать ни в каком виде. В начале января в Австралии проходит United Cup — объединённый турнир, в котором соперничают как мужчины, так и женщины. Он пришёл на смену мужскому ATP Cup. В United Cup принимают участие 18 сборных. Но России, у которой по два теннисиста входит сейчас в топ-10 рейтингов ATP и WTA, там нет.

Нет сомнений, что седьмая ракетка мира Даниил Медведев попал бы в сборную России, если бы не отстранение. Что же он думает по поводу невозможности играть на командных турнирах?

«Это точно не мне решать. Пока что я ничего не слышал, и я прекрасно понимаю, почему мы не играем командные турниры. Надеюсь, смогу играть индивидуальные. Как я уже много-много раз говорил в прошлом году, я играю там, где могу играть. Сейчас я буду играть Аделаиду, и я очень этому рад, хочу показать свой максимум», — говорил Медведев на пресс-конференции.

Слова Медведева тут же нашли отклик в душе Новака Джоковича. 21-кратный чемпион ТБШ не раз тепло отзывался о Данииле и вообще о России. Не изменил он себе и теперь.

«Хотел бы я, чтобы все игроки могли играть на каждом турнире? Конечно, однозначно. Я надеюсь, что и Медведев, и другие россияне, и белорусы смогут играть повсюду», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Новак Джокович и Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Новак не понаслышке знает, что такое отстранение. В его случае причины были совсем иные, но результат-то один и тот же: невозможность играть на турнирах. В январе 2022 года Джокович, упорно не желающий прививаться от коронавируса, всеми силами пытался получить допуск на Открытый чемпионат Австралии, но потерпел неудачу — да так, что его депортировали из страны. На американских турнирах, в том числе на US Open, он также не сыграл, так как непривитым иностранцам запрещён въезд в США.

Да и Медведев уже тоже знает, каково это — быть отстранённым. Российских и белорусских теннисистов отстранили от Уимблдона 2022 года. И слабым утешением служит тот факт, что ATP и WTA, недовольные политикой организаторов, лишили турнир рейтинговых очков. Кроме того, мужская и женская сборные России отстранены от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. К сожалению, в этом плане никаких подвижек нет и пока не предвидится. Остаётся лишь надеяться, что теннисные власти прислушаются к такой влиятельной персоне, как Джокович.

Любезности любезностями, но уже на этой неделе Медведев и Джокович могут встретиться на корте — в полуфинале в Аделаиде. И там уже расшаркиваться они друг перед другом не будут. Для этого Даниилу нужно выиграть четвертьфинал у Карена Хачанова, ну а Новак ещё не сыграл свой матч второго круга. После этого — небольшой отдых и Australian Open.