Сексизм чистой воды. К Шараповой проявили откровенное неуважение на Australian Open — 2016

Официальный транслятор турнира отличился вопиющим непрофессионализмом. От него также пострадали Бушар, Гаврилова, Азаренко и Джокович.

Мария Шарапова и Эжени Бушар считались самыми красивыми теннисистками мира большую часть прошлого десятилетия. Шарапова и Бушар всего пять раз пересекались на корте – по личным встречам счёт 4-1 в пользу Марии. Противостояние Шараповой и Бушар всегда привлекало повышенное внимание в том числе из-за внешности теннисисток. Болельщики делали акцент именно на красоте россиянки и канадки, иногда переходя нормы приличия и скатываясь в сексизм.

Официальный транслятор удалил скандальный пост о Шараповой и Бушар, но не стёр его из истории

Как бы то ни было, простые фанаты могут позволить себе то, что непростительно видным экспертам или официальным организациям. Во время Autralian Open – 2016 в неловкую ситуацию попал транслятор турнира Channel 7, бесцеремонно сыграв на внешности Шараповой и Бушар.

В разгар турнира Channel 7 опубликовал фото Марии Шараповой и Эжени Бушар в «Твиттере» с двумя эмодзи и подписью: «Зацените самых сексуальных женщин Australian Open». В комментариях к посту сразу же начали массово появляться критические комментарии с обвинениями канала в сексизме.

Удалённая запись Channel 7 о Шараповой и Бушар

Channel 7 понял, что перешёл черту, и удалил запись буквально через несколько минут. С веб-сайта Channel Seven Sports тоже убрали аналогичный прикреплённый пост. Тема эксплуатации женской красоты очень тонкая, нужно соблюдать определённые рамки и не скатываться в инфантилизм.

Пост транслятора Australian Open был оскорбителен по отношению к теннисисткам, которых рассматривали только как красивых девушек, а не профессиональных спортсменок. Это удел различных светских изданий, но не компании, которой доверили право показывать ТБШ на огромную аудиторию.

Хорошо, что Шарапова и Бушар не стали реагировать на инцидент, что сделало скандальную ситуацию локальной и достаточно мелкой. Журналисты Daily Mail и других крупных изданий пытались взять комментарии у руководства Channel 7, но те сбрасывали звонки и отмалчивались. Обошлось без широкого резонанса, за исключением публикаций в ряде крупных англоязычных медиа.

Эжени Бушар и Мария Шарапова Фото: Clive Rose/Getty Images

Channel 7 хоть и быстро убрал резонансный пост о Марии и Эжени, но многие его всё равно успели увидеть. Транслятор получил заслуженную порцию критики в свой адрес от зрителей, которые писали о проявлении неуважения к Шараповой и Бушар, а также непрофессионализме Channel 7.

«Нельзя относиться к спортсменкам как к сексуальному объекту. Неудивительно, что вокруг так много агрессии», «Что, чёрт возьми, случилось с людьми в этих медиаорганизациях? Они бесконтрольно доверяют 15-летним подросткам публикацию новостей и записей в соцсетях? Какой взрослый человек может посчитать, что такой пост уместно публиковать?», «Сосредоточься на спортивном таланте Шараповой и Бушар», «Браво, Channel 7! Вы переплюнули всех остальных по глупости в этом посте», «Глупо и безвкусно. Как насчёт того, чтобы оценить игру теннисисток на корте?» — писали недовольные зрители.

От непрофессионализма Channel 7 также пострадали Гаврилова, Азаренко и Джокович

Акцентировали внимание и на повторяющихся случаях некомпетентности канала. Официальный транслятор Australian Open действительно неоднократно отличался вопиющей некомпетентностью, помимо публикации о Шараповой и Бушар.

В том же 2016-м Channel 7 зачем-то решил показать крупным планом в трансляции записки тренера австралийской теннисистки Дарьи Гавриловой, которая в матче четвёртого раунда проиграла испанке Карле Суарес-Наварро (6:0, 3:6, 2:6).

Записки тренера Дарьи Гавриловой, попавшие в кадр Channel 7 Фото: скрин трансляции

«Нельзя показывать заметки Гавриловой по телевизору, потому что их видят соперники», «Channel 7 спокойно показывает тренерские записи Гавриловой? Это дурной тон. Вмешательство в личные дела спортсменки!» — возмущались фанаты.

Ещё один конфуз произошёл с Channel 7 в 2013 году. Комментатор Хэмиш Маклахлан спросил выигравшую второй титул в Мельбурне Викторию Азаренко, потратит ли она свои призовые в размере $ 2,43 млн на «обувь и сумки».

Её послематчевое интервью прервал тогдашний бойфренд, вокалист LMFAO Redfoo, который посчитал вопрос журналиста слишком грубым. Маклахлан после этого начал расспрашивать Redfoo о том, как пара будет праздновать победу Азаренко.

«У нас будет вечеринка», — вмешалась Виктория.

«Да, мы уже идём за бутылками выпивки», — сказал Redfoo, одновременно включив свой сингл, намекая на отсутствие интереса дальше разговаривать с Маклахланом.

Виктория Азаренко и Redfoo на Australian Open — 2013 Фото: Lucas Dawson/Getty Images

Последний крупный инцидент произошёл в прошлом году на фоне депортации Новака Джоковича из-за проблем с вакцинацией от коронавируса.

В Сеть просочилось видео, на котором журналисты Ребекка Меддерн и Майк Амор из мельбурнского офиса сети оскорбляют серба.

«Как ни крути, Новак Джокович — лживый и подлый мерзавец», — сказала Меддерн.

«У Джоковича паршивые оправдания. Он по полной опозорился из-за своей собственной чёртовой лжи. Это очевиднейший факт», — ответил Амор.

Майк Амор и Ребекка Меддерн сделали скандальное заявление о Новаке Джоковиче Фото: из личного архива Ребекки Меддерн

Меддерн и Амор говорили сразу после записи выпуска новостей, забыв выключить микрофон. Такое бывает на телевидении, но непонятно, каким образом их диалог попал в Сеть. Channel 7 проводил расследование по поводу утечки, но так ничего и не выяснил.

Некоторые болельщики допускали, что это был специальный трюк канала. В Австралии преимущественно выступали против Новака, а слив подобного видео от сотрудников официального транслятора ТБШ позволил лишний раз подколоть серба и дополнительно пропиарить канал.

В общем, Channel 7 есть к чему стремиться в плане профессионализма и журналистской этики. Иногда сотрудники транслятора Australian Open переходят нормы приличия, как было в случае с Шараповой, Бушар и другими звёздами тенниса.