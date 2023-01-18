Без комплексов. 15-летняя теннисистка в вызывающем наряде потрясла публику на AO-1996

Мартина Хингис во всех смыслах зажигала в Мельбурне — радовала яркими образами на корте и стала самой молодой чемпионкой ТБШ в истории.

Мартина Хингис – одна из самых успешных теннисисток в новейшей истории. Швейцарка была первой ракеткой мира в течение 209 недель, пять раз побеждала на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и 13 – в парном, выиграла 107 турниров WTA (из них 43 одиночные), вошла в Международный зал теннисной славы в 2013 году.

По-настоящему ярким у Хингис получился стартовый отрезок карьеры. Тогда совсем юная теннисистка впечатляла на корте не только классной игрой, но и эффектными образами. Наиболее знаковым в этом плане турниром для Мартины стал Australian Open.

Хингис молниеносно ворвалась в теннис и с ранних лет эпатировала публику

Мартина Хингис с детства занималась теннисом. К этому приложили руку родители. Её отец Кароль входил в топ-20 лучших теннисистов Чехословакии. Мать Мелани Молитор тоже успешно выступала на профессиональном уровне, была 10-й ракеткой страны. Именно Мелани настаивала на том, чтобы дочь буквально с пелёнок посвящала свою жизнь игре на корте. Что уж говорить, если мать назвала её в честь легендарной теннисистки Мартины Навратиловой.

Хингис впервые взяла в руки ракетку, когда ей было два года. С пяти лет Мартина уже участвовала в теннисных турнирах под руководством своей матери, выступавшей в роли её тренера. Вскоре Хингис переехала в Швейцарию вместе с Мелани Молитор, которая развелась с Каролем Хингисом и вышла замуж за Андреаса Зогга. Соответственно, Мартина представляла эту страну на спортивном уровне.

Мартина Хингис с отчимом Андреасом Зоггом и матерью Мелани Молитор Фото: Illustre/Getty Images

Первый «Большой шлем» Хингис выиграла в 12 лет: юниорский «Ролан Гаррос» — 1993, на котором подавляющее большинство участниц были старшее неё на пять-шесть лет. Год спустя Мартина защитила титул во Франции и добавила к этому победу на Уимблдоне, вышла в финал US Open.

Мартина отличалась не только высоким качеством игры, но и обладала завидной уверенностью в себе. В совсем юном возрасте теннисистка без комплексов не стеснялась выходить на корт в смелых нарядах.

Мартина Хингис на юниорском Уимблдоне в 1993 году Фото: Gary M. Prior/Getty Images

Стало очевидно, что Хингис существенно превосходит своих сверстниц на юниорском уровне и вполне способна конкурировать со взрослыми. Мартину сравнивали с американкой Дженнифер Каприати, которая дебютировала в туре в 13 лет, но не справилась с так рано свалившейся славой и ещё до совершеннолетия угодила в реабилитационную клинику из-за повторяющихся случаев нарушения закона (магазинные кражи, хранение запрещённых веществ и т. д.). К счастью, Хингис не повторила судьбу Каприати.

В 1995 году Хингис выступила на всех турнирах «Большого шлема». Без крупных успехов, но в целом сезон получился достаточно удачным для молодой щвейцарки. Мартина вошла в первую двадцатку рейтинга, баланс побед и поражений за год – 22:13.

Australian Open — знаковый турнир для Хингис

По-настоящему громко Хингис заявила о себе на Australian Open – 1996. Мартина дошла до четвертьфинала, где уступила более опытной Аманде Кётцер из Южной Африки. Швейцарка показала отличный результат, но ещё больше запомнилась публике своим внешним видом.

Наряды от бренда Sergio Tacchini мгновенно стали хитом в Австралии. Мелкие принты и тонкие детали на одежде делали образ Хингис оригинальным и привлекающим внимание. Особенно впечатляла юбка, которая при резких движениях и во время более-менее сильного ветра поднималась вверх, обнажая ноги спортсменки. СМИ сходились во мнении, что от молодой девушки невозможно отвести взгляд.

Мартина Хингис на Australian Open — 1996 Фото: Phil Cole/Getty Images

«Мартина Хингис не смогла выиграть титул в 1996 году, но стала однозначным победителем в модной гонке», — отмечало издание The Guardian.

В Мельбурне стало очевидно, что Хингис врывается в большой теннис всерьёз и надолго. Мартина была прекрасна на корте и вне его. После Australian Open – 1996 она набирала обороты стремительными темпами. На Уимблдоне Хингис выиграла парный титул вместе с Хеленой Суковой и в 15 лет и 9 месяцев стала самой молодой чемпионкой взрослого ТБШ в истории. В одиночке дошла до полуфинала US Open, дав понять, что первый «Шлем» — вопрос ближайшего времени. Сезон Мартина закончила в топ-10 рейтинга. На Итоговом турнире остановилась в шаге от титула — в пятисетовом финале уступила легендарной Штеффи Граф, которую незадолго до этого обыгрывала на турнире WTA в Риме.

Главными недостатками молодой Хингис СМИ называли отсутствие физической мощи и стабильно крепкой подачи. Мартина прислушалась к критике и стала заметно лучше в данных компонентах. Это помогло ей провести триумфальный 1997 год: 75 побед в 80 матчах и 12 титулов, включая победу на Australian Open. В финале она за 59 минут легко обыграла именитую француженку Мари Пирс (6:2, 6:2) и стала самой молодой в истории чемпионкой турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. На тот момент ей было всего 16 лет 3 месяца и 26 дней.

«Для меня это просто ещё один рекорд. У меня их уже так много», – заявила Хингис.

Конечно, не обошлось и без ярких и эпатажных нарядов от Sergio Tacchini как на корте, так и за его пределами.

Мартина Хингис с кубком Australian Open — 1997 Фото: Clive Mason/Getty Images

В Мельбурне Хингис также победила в паре с Натальей Зверевой, укрепив свой всесторонний доминирующий статус. А в марте установила очередной впечатляющий рекорд – стала самой молодой первой ракеткой в истории после победы на турнире в Майами. Летом в финале «Ролан Гаррос» от Ивы Майоли она потерпела первое поражение в сезоне, но затем выиграла Уимблдон и US Open.

В дальнейшем Хингис в одиночном разряде сдала на всех «Шлемах», за исключением Australian Open. Мэйджор в Мельбурне самый успешный для неё – в финале она сыграла шесть лет подряд, взяв три титула в период 1997–1999. Символично, что именно в Мельбурне в 1999-м она в последний раз побеждала в одиночном разряде на ТБШ. Тогда Мартина запомнилась тем, что позировала с кубком в эффектном коротком красном платье.

Мартина Хингис после победы на Australian Open — 1999 Фото: Ross Setford/Getty Images

С 1998 года Хингис начала смещать акцент на пары. Она собрала сезонный «Шлем»: в Мельбурне победила с Мирьяной Лучич, а в Париже, Лондоне и Нью-Йорке – с Яной Новотной. Тогда же она начала играть с Анной Курниковой, с которой выиграла по два Australian Open и Итоговых турнира WTA. Дуэт привлекательных теннисисток быстро завоевал популярность и стал известен как «теннисные Spice Girls».

Хингис пользовалась большой популярностью поклонников за пределами корта. Иногда к ней проявляли нездоровый интерес. В апреле 2001 года австралийский архитектор Дубравко Райчевич был приговорён к двум годам тюремного заключения за то, что преследовал Мартину на турнирах, выслеживал возле дома, заваливал любовными письмами и цветами.

Но примерно тогда же в начале 2000-х в значительной степени начал улетучиваться эпатаж Хингис. Всё дело в разладе с брендом Sergio Tacchini. Мартина требовала компенсации в $ 40 млн у своего спонсора. Теннисистка утверждала, что неудобные кроссовки этой фирмы стали причиной травмы ноги, из-за которой ей пришлось отказаться от ряда крупных турниров.

В 1998 году на US Open у Хингис началось воспаление ступни. Врачи установили, что оно было вызвано неудобной обувью и стало хроническим. Из-за этого в октябре 1998 года теннисистка не смогла участвовать в турнирах в Цюрихе и Фильдерштадте. Она обратилась к ортопеду компании. Врач рекомендовал модифицировать кроссовки теннисистки, но это не было сделано. С октября 1998-го по июнь 1999-го болезнь прогрессировала. В 1999-м она была вынуждена отказаться от участия в выступлении в парном разряде на Уимблдоне. В том же году Мартина перестала носить форму спонсора, и бренд Sergio Tacchini разорвал с ней контракт.

«Фирме достаточно обратить внимание на то, что в кроссовках Sergio Tacchini Мартина Хингис стала бесспорным лидером мирового женского тенниса», — сказал представитель итальянской компании.



Суд Нью-Йорка отклонил иск Мартины. Не добилась она и успеха в Милане, где правосудие встало на сторону местного бренда. В 2003-м Хингис из-за боли в ногах впервые завершила карьеру. Она дважды возвращалась и окончательно ушла из тенниса только в 2017-м, но на былой уровень доминирования не возвращалась. Сложно сказать, виноват ли бренд Sergio Tacchini в медицинских проблемах Хингис. Можно лишь с сожалением констатировать, что блестящая карьера Мартины быстро пошла по нисходящей траектории после стремительного взлёта в раннем возрасте с крупными успехами и яркими образами на Australian Open.