«Это безумие»! Легендарный британец выиграл фантастический розыгрыш, взорвав соцсети

Начало третьего сета матча второго круга Открытого чемпионата Австралии 2023 года между британским теннисистом Энди Марреем и любимцем местной публики Танаси Коккинакисом получилось просто потрясающим. Выигравший ранее первые два сета Танаси быстро повёл с брейком 2:0 и мог забирать третий гейм подряд, но перед одним из розыгрышей получил предупреждение от арбитра на вышке за задержку времени игры.

Судейское замечание привело Коккинакиса в нервное состояние, и он упустил свою подачу, при счёте меньше проиграв поистине фантастический розыгрыш. Австралиец трижды подряд исполнял смэш у сетки, но Маррей сумел героически отбиться на задней линии, за что и был вознаграждён обратным брейком. Вне себя от ярости, Танаси даже вдребезги разломал ракетку о корт, а Энди в это время прижимал руку к уху, желая услышать реакцию трибун. Вся же спортивная общественность, и не только теннисная, наперебой начала делиться своими эмоциями относительно момента.

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«Энди Маррей только что выиграл самый удивительный розыгрыш, возможно, вообще за всё время. Чтобы отыграть гейм, он отразил несколько смэшей и дождался ошибки. Танаси Коккинакис в ярости разбивает свою ракетку, а затем ещё раз атакует судью из-за полученного предупреждения. Это безумие», – написал журналист Джеймс Грэй.

«Абсолютно безумный момент из этого матча. Смотрите и распространяйте дальше!» – было написано в одном из сообществ поклонников футбольного клуба «Ливерпуль».

«Возможно, что Маррей и не выиграет свой матч у Коккинакиса, но он, вероятно, уже выиграл лучший розыгрыш всего турнира!» – добавил Дилан Веерасами.

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Сумеет ли совершить камбэк сэр Энди, покажет дальнейший ход матча. Вдохновлённый выигранным потрясающим розыгрышем 35-летний ветеран смог ещё раз совершить обратный брейк в третьем сете, благодаря чему добрался до тай-брейка и перевёл матч в четвёртый сет – 4:6, 6:7, 7:6. И этот фантастический матч на данный момент ещё продолжается.

А ведь в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2023 всё ещё может состояться повтор легендарного противостояния четырёхлетней давности между Марреем и испанцем Роберто Баутиста-Агутом. 14 января 2019 года в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии пятикратный финалист первого в сезоне турнира «Большого шлема» Маррей на протяжении 4 часов 14 минут рубился с испанским теннисистом. Попавший в основную сетку по защищённому рейтингу британец отыгрался с 0-2 по партиям, героически выиграв два тай-брейка подряд, но на пятый сет Энди уже не хватило. Уйдя с одного матчбола, Маррей всё равно получил разгромные 2:6 и покинул стадион под овации австралийской публики, которая прощалась с ним как в последний раз.

Всё дело в том, что за несколько дней до выхода на корт на специально созванной пресс-конференции на тот момент 31-летний британец сообщил, что с высокой степенью вероятности приехал в Австралию в последний раз. Бесконечные боли в бедре не позволяли Маррею продолжать играть на прежнем уровне, и морально он уже был готов к тому, что ему придётся так рано завершить свою блистательную теннисную карьеру. Тогда – четыре года назад – мировые топы даже записали специальное обращение к британцу, уже провожая сэра Энди на пенсию.

Энди Маррей Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Но он вернулся после перенесённой операции и даже выиграл ещё один титул, в том же году победив на турнире в бельгийском Антверпене, но подобраться к былым позициям в мировом рейтинге у него уже не получалось. За три полных сезона, прошедшие с момента той самой пресс-конференции, Энди принял участие только в 7 из 12 ТБШ, ни разу при этом не сумев пройти барьер третьего раунда. Неудивительно, что с такими результатами Маррей не попал в посев Открытого чемпионата Австралии – 2023 и уже в первом раунде получил в соперники 13-го сеяного итальянца Маттео Берреттини.

26-летний итальянец считался очевидным фаворитом матча, но 35-летний Маррей по-прежнему не растерял фирменные бойцовские навыки и сумел сотворить одну из главных сенсаций первого круга, отправив более молодого оппонента домой. Затратив почти пять часов (4.49) на борьбу, отыграв матчбол в пятом сете и оставив за собой чемпионский тай-брейк (10:6), Энди пробился во второй раунд, где его соперником стал местный любимец Танаси Коккинакис.

Австралиец подавал огромные надежды на юниорском уровне, но долгое время не мог реализовать свой талант в полной мере. Только в прошлом году 26-летний Танаси завоевал первый титул во взрослом туре, выиграв домашнюю Аделаиду. Вот и на старте нового сезона Коккинакис продемонстрировал отличную готовность, добравшись до полуфинала Аделаиды-2 (где на пути к этой стадии он обыграл Андрея Рублёва), а в первом круге мэйджора учинил форменный погром заслуженному ветерану Тура Фабио Фоньини, отдав итальянцу за трёхсетовый матч всего пять геймов – 6:1, 6:2, 6:2.

Старт встречи прошёл под диктовку хозяина местных кортов. Если не считать самого первого гейма на подаче австралийца, когда у Маррея было три брейк-пойнта, но Коккинакис выстоял и избежал потери гейма, то в дальнейшем Танаси намного увереннее подавал в стартовой партии. Австралиец очень уверенно выигрывал свои геймы, в свою очередь также однажды забрав и подачу соперника, чего и хватило для победы в сете – 6:4.

Во втором сете соперники без потерь геймов добрались до счёта 4:4, после чего пошли самые интересные события в партии. Сначала молодой австралиец резко добавил, выиграл четыре розыгрыша кряду и совершил брейк под ноль. После перерыва Коккинакис имел роскошную возможность закрыть партию в свою пользу, но не справился с давлением местных трибун и собственным волнением. 26-летний теннисист упустил двойной сетбол, затем допустил двойную ошибку при счёте ровно и в конечном счёте впервые в матче проиграл гейм на подаче. Судьба сета решилась на тай-брейке, где Коккинакис всё-таки дожал британца – 7:6 (7:4). После чего начался тот самый третий сет, который уже вошёл в историю всего текущего турнира.

Парой часов ранее определился следующий соперник победителя встречи между британцем и австралийцем. Им стал не кто иной, как тот самый 34-летний Баутиста-Агут, поражением от которого четыре года назад Маррей и «прощался» с теннисным миром. Сегодня у 24-го сеяного возникли огромные сложности с практически никому не известным американским квалифаером Брендоном Холтом. Испанец довольно легко проиграл два сета кряду, но впоследствии сумел войти в игру и в итоге добыл волевую победу – 4:6, 2:6, 6:3, 6:2. 6:2. Теперь Баутиста-Агут вместе с рядовыми поклонниками тенниса ждёт, чем же завершится потрясающий матч Коккинакиса и Маррея, который продолжается уже больше 3,5 часа!