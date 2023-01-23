Соболенко выиграла битву с олимпийской чемпионкой! Две белоруски — в 1/4 финала АО

В понедельник, 23 января, на Открытом чемпионате Австралии определялись последние участники четвертьфинальных поединков. У женщин представительницы России до четвёртого раунда не дошли. Последними проиграли на круг раньше Варвара Грачёва и Екатерина Александрова. А вот от Беларуси в 1/8 финала пробились сразу две теннисистки – Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Азаренко победно завершила программу дня в воскресенье, а Арина в понедельник играла матч первого запуска на центральном корте.

К Australian Open Арина Соболенко подошла в потрясающей форме – в Аделаиде-1 она завоевала титул, не отдав никому ни сета, а переехав в Мельбурн, продолжила громить соперниц, отдавая в поединках трёх первых раундов не более пяти геймов. Отметим, что белоруске удалось сейчас решить давнюю проблему с огромным количеством двойных ошибок за матч. Нередко это было двухзначное число. В конце прошлого сезона Арина в шутку себя называла королевой двойных ошибок, но сейчас этот титул можно будет передать кому-то ещё. В первом круге Соболенко сделала три двойные, во втором – ни одной, в третьем – четыре.

На одной из пресс-конференций Соболенко так прокомментировала свою работу над подачей: «Я много работала над подачей. Очень много. Вы не представляете, как много. Я очень счастлива, что сейчас всё работает (смеётся и стучит по дереву). Господи, я всё перепробовала, чтобы избавиться от двойных ошибок. Весь год мы пробовали разное – психология, техника, дыхание. Я смотрела много видео своей подачи. К концу года мы нашли специалиста, который помог. На кого я смотрела, когда ставила подачу? Честно говоря, я ни на кого не смотрела. Я просто била по мячу так сильно, как только могла, и надеюсь, что однажды начну чётко попадать (смеётся). Я всегда была агрессивным игроком, и я всегда, особенно в детстве, хотела легко справляться со своей подачей. Наверное, поэтому это моё оружие. С возрастом я много работала над подачей. Отвечая на ваш вопрос, я скажу, что ни на кого не смотрела, но мне, конечно, нравилось, как Серена доминировала на своей подаче».

В соперницы Соболенко по четвёртому кругу досталась олимпийская чемпионка Белинда Бенчич из Швейцарии. Любопытно, что обе теннисистки перед АО-2023 выиграли турниры WTA-500 в Аделаиде – на первой неделе января Арина, на второй – Белинда. К четвёртому кругу Australian Open обе подошли с сериями побед из семи матчей, и чья-то серия должна была прерваться на центральном корте Мельбурн-парка в понедельник. Добавим также, что Белинду сейчас тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов, который несколько лет назад очень успешно работал с Соболенко. Ранее Бенчич и Соболенко встречались дважды и обменялись победами. В Нью-Хэйвене-2018 сильнее оказалась Арина, а в Дубае-2019 – Белинда.

Поединок сразу же пошёл в высоком темпе. Поначалу инициатива была на стороне Бенчич, которая в третьем гейме сделала брейк – 2:1. Но белоруска дождалась своего шанса и при счёте 3:4 вернула подачу – 4:4. Отметим, что Арина играла рискованнее, активнее и в конце партии она добилась ещё одного брейк-пойнта, а швейцарка допустила двойную – 7:5. Во второй партии преимущество Соболенко стало ещё более ощутимым – она свела к минимуму ошибки, но при этом не сбавила давления на соперницу, стараясь пробить навылет при любом удобном случае. Ну и, конечно же, ей помогала подача – за матч Арина сделала четыре двойные и четыре эйса. В четвёртом гейме второй партии она реализовала третий брейк-пойнт из трёх за матч – 3:1, а при счёте 5:2 вцепилась в гейм соперницы и добилась победы – 7:5, 6:2 – всего за полтора часа.

Так Арина Соболенко продлила свою серию побед в сезоне до восьми матчей. При этом по-прежнему белоруска не отдаёт соперницам ни сета. Арина впервые пробилась в 1/4 финала Australian Open, присоединившись к своей соотечественнице Виктории Азаренко. Дальше Соболенко играть с победительницей пары Векич — Фрухвиртова.