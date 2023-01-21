«Турсунов говорит неудобные вещи». Россиянин вывел топовую швейцарку во 2-ю неделю АО

«Очень жёсткий тренер»

Белинда Бенчич и Арина Соболенко — вывеска четвёртого круга! Обе — ученицы россиянина Турсунова, правда, тренировавшиеся с ним в разное время. Также обе взяли по титулу впритык к АО — Арина оформила Аделаиду, Белинда — его тёзку — Аделаиду-2. То есть теннисистки подошли в двухнедельному ралли в запредельных кондициях, они считаются реальными фаворитками на титул. Правда, жаль, что жребий свёл их так рано.

Пятая и десятая сеяные с друг другом знакомы: пару раз играли очные матчи — 1-1. Арина брала хард Нью-Хэйвена в 2018-м, годом позже Белинда отомстила ей в Дубае. И роль Дмитрия для каждой переоценить невозможно. С ним белоруска впервые обыграла соперницу из топ-10, оформила Итоговый, добралась до второй строчки рейтинга. А швейцарка закрепилась в десятке и прервала бестрофейную засуху — магия Дмитрия работает безотказно. Суть, как признаётся Белинда, в методах и подходе.

«Он определённо очень жёсткий тренер, говорит то, что вам нужно услышать, и иногда это действительно неудобные вещи. Это то, что я ищу, то, что выводит меня из зоны комфорта. Нет мыслей: «О, я так хорошо играю, всё отлично». Это работает, так что я ему очень доверяю. Я просто чувствую, что нас ждёт отличный год», — сказала она на пресс-конференции после победы над Камилой Джорджи.

Дмитрий Турсунов и Белинда Бенчич Фото: Robert Prange/Getty Images

«Повезло, что могу работать с ним»

О том, что новая подопечная Турсунова — теннисистка из Швейцарии — стало известно в октябре. Пруф с первой тренировки ребят перед «Мастерсом» в Гвадалахаре слили в сеть, на видео они отрабатывают приём подачи. Тогда Дмитрий только попрощался с Эммой Радукану, которая после победы на USO-2021 всё перебирает коучей и вылетает в первых раундах ТБШ. Но винить совсем молодую британку в пик популярности — ни к чему: это и давление прессы, и тотальный контроль её отца, и по совместительству менеджера и тренера, — Яна.

Бенчич же более прагматичная теннисистка — профита от работы она не просит сразу — любой результат требует времени. И его она готова потратить на Турсунова. Ведь Белинда уже давно в про-туре — два юниорских титула на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» в 2013-м, самый большой трофей в Торонто, где в финале она обыграла Симону Халеп на отказе. После — победы в Истбурне и Чарльстоне, а ещё — золото Олимпиады. Но при всей её изобретательности и вариативности нет главного — «Шлема».

Белинда Бенчич Фото: Robert Prange/Getty Images

Так что вспомнить опыт 2020-го, когда Белинда впервые стала №4 в WTA, и стать реальной претенденткой на ТБШ поможет Дмитрий. Молодой и не искушённый до больших побед тренер уже работает над минусами швейцарки — движением на задней линии и первой.



«Это просто очень небольшие изменения в игре: мы пытаемся быть немного жёстче и более дисциплинированными. Я даже сказала ему, что чувствую себя так глупо, ведь раньше не делала этих вещей. Мне очень повезло, что я могу работать с ним. Хотел бы я, чтобы это произошло раньше. Конечно, Соболенко очень агрессивный игрок, она силовая теннисистка. Тем не менее я играла с ней дважды и всё помню».

В свои 25 у Белинды большое поле для экспериментов и огромное желание вернуться в топ-5 женского тура. Но на противоположной стороне корта такая же амбициозная Соболенко, желающая показать экс-тренеру и себе, чего она достигла за то время после расставания.