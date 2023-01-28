Две русские теннисистки обнялись и заплакали. Момент, который пробирает до мурашек

15-летние россиянки Алина Корнеева и Мирра Андреева подарили зрителям один из самых эмоциональных моментов нынешнего Открытого чемпионата Австралии. Спортсменки вышли в финал, так что уже до начала матча было известно, что титул уедет в Россию. Однако теннисистки вынуждены выступать в нейтральном статусе — может, именно поэтому реакция Алины и Мирры на исход оказалась настолько эмоциональной? Корнеева одержала волевую победу — 6:7, 6:4, 7:5.

Сразу по окончании матча Андреева расплакалась, а Корнеева также не смогла сдержать слёз. Алина подошла к Мирре, обняла её и стала ей что-то говорить. Проигравшая рыдала на плечах у победительницы, пока та её утешала. Какой же трогательный момент!

«Что я ей говорила? Что она очень хороший игрок. Надеюсь, знаю, что в будущем у нас с ней впереди много хороших матчей. Понимаю, что иногда будет побеждать она. Это нормально, это жизнь. Я сказала ей: не плачь, Мирра, это был очень хороший матч, напряжённая борьба, много хороших розыгрышей. Она показала свой лучший теннис. И я тоже. Поздравляю её, это была хорошая неделя для неё. Она очень сильна, да», — рассказала Корнеева на пресс-конференции.

Мирра Андреева и Алина Корнеева Фото: Andy Cheung/Getty Images

Мирра Андреева и Алина Корнеева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Андреева, посеянная на турнире под седьмым номером, по пути к финалу не отдала ни одного сета. Путь Корнеевой оказался чуть сложнее — может, именно это помогло ей переломить ход матча после проигранного тай-брейка? В четвертьфинале и в полуфинале Алине пришлось играть трёхсетовые матчи. А ещё девушки вместе выступали в юниорском парном разряде на этом AO. Увы, до титула россиянки, имевшие второй номер посева, не добрались. В полуфинале они проиграли японской паре Хаю Киносита/Сара Саито (4).

Это уже пятый титул российских девушек на юниорском Australian Open. В 2006 и 2007 годах побеждала Анастасия Павлюченкова, в 2009-м — Ксения Первак, в 2014-м — Елизавета Куличкова. И это первый серьёзный результат Корнеевой в карьере. Она выступает на турнирах ITF с 2020 года. И уже взяла 15-тысячник и 25-тысячник в паре, была в полуфиналах W-25 в 2022-м. Для Андреевой же это было третье участие на ТБШ. Ранее она доходила до четвертьфиналов на «Ролан Гаррос» и US Open в 2022-м. Её карьеру ведёт влиятельное агентство IMG, которое выбивает многим подопечным уайлд-кард на турниры, а также контракты. А Эрика, старшая сестра Мирры, уже играет во взрослом туре.