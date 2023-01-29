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Джокович обыграл Циципаса в финале Australian Open — 2023, что сказал Новак после победы, эмоции чемпиона, фото, видео

Джокович рыдал после рекордной победы на «Шлеме». Момент, который пробирает до дрожи
Сергей Емельянов
Джокович рыдал после рекордной победы на «Шлеме»
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Стефанос Циципас назвал Джоковича «величайшим, кто когда-либо брал ракетку в руки», а сербский чемпион не мог сдержать чувств после победы.

29 января в Мельбурне финальным матчем в мужском одиночном разряде завершился Открытый чемпионат Австралии 2023 года. В решающем матче никогда ранее не уступавший в финалах любимого «Шлема» и выигравший девять решающих матчей из девяти на австралийском мэйджоре 35-летний Новак Джокович продлил свою чемпионскую традицию, в трёх сетах обыграв 24-летнего грека Стефаноса Циципаса – 6:3, 7:6, 7:6.

Благодаря этой победе Джокович вторым после Рафаэля Надаля выиграл один турнир «Большого шлема» двузначное количество раз. Теперь у него 10 титулов на Australian Open, у Надаля – 14 на «Ролан Гаррос». Сербский теннисист также догнал испанца по количеству побед на ТБШ (по 22) и после этого успеха в понедельник вернётся на первое место в мировом рейтинге ATP.

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Сразу после выигрыша решающего розыгрыша в матче Новак не мог сдержать своих эмоций.

Видео доступно на YouTube-канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

После завершения матча он поднялся на трибуну к своей команде и расплакался прямо в боксе от нахлынувших на него чувств.

Джоковича поздравляют с победой на AO-2023

Джоковича поздравляют с победой на AO-2023

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Через несколько минут началась официальная церемония награждения. Проигравший второй раз в своей карьере Джоковичу в финале турнира «Большого шлема» Циципас первым получил слово.

«Всем привет. Новак, не знаю, что сказать. Ты всё сказал своими достижениями. Потрясающие цифры. Поздравляю. Не только тебя, но и твою семью. По-моему, у нас было похожее теннисное воспитание. Ты проделал невероятный путь, я тобою восхищаюсь, и ты делаешь меня лучше.

Мне посчастливилось провести много сложных и напряжённых матчей, но я ещё раз скажу, что Новак делает меня лучше. Он один из величайших в нашем спорте. Я считаю, что он величайший, кто когда-либо брал ракетку в руку. Спасибо за то, что ты так продвинул наш спорт. Ты заставляешь всех становиться лучше», – заметил Циципас.

Стефанос Циципас

Стефанос Циципас

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А затем уже сам Джокович выступил с очень эмоциональной чемпионской речью. В начале сербский чемпион по традиции обратился к обыгранному сопернику, произнеся несколько приятных слов в его адрес.

«Очень тронут словами Стефаноса. Очень ценю это. На корте мы соперники, но это не значит, что мы не должны уважать друг друга. Поздравляю с прекрасным турниром, с этой битвой. Это точно не последний финал ТБШ для тебя. Команда Циципаса, вы много времени тратите, чтобы сделать Стефаноса лучшим человеком и игроком. А ты такой — во многих смыслах».

Стефанос Циципас и Новак Джокович

Стефанос Циципас и Новак Джокович

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Затем Новак вспомнил о своей стране и выразил благодарность своей команде, которая поддерживает его в ходе карьеры.

«Несколько слов о Сербии. У нас не так много игроков, на которых можно ориентироваться. Так что это послание молодым игрокам: вы должны мечтать, несмотря ни на что. Неважно из какой вы страны, какое у вас было детство: чем больше сложностей и препятствий в детстве, тем больше шансов пробиться и оказаться на таком уровне. Не позволяйте никому отнимать ваши мечты. Если вы найдёте хотя бы одного такого человека, кто способен в вас поверить, то держитесь за него, несмотря ни на что».

Невероятное путешествие для команды, семьи. Я ничего не воспринимаю как должное. Многие любят подчёркивать негативные черты моего характера, но вы, ребята, всегда на моей стороне. Так что этот трофей в той же степени ваш, что и мой!»

Мать сербского теннисиста Новака Джоковича — Дияна

Мать сербского теннисиста Новака Джоковича — Дияна

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В конце речи сербский чемпион вспомнил, как его не пустили на турнир в прошлом сезоне, и назвал сегодняшнюю победу «самой важной в своей жизни».

«Это был самый сложный турнир в моей жизни. Много факторов: в том году я не играл. Есть причины, почему здесь я показываю лучший свой теннис — знаю, что на трибунах Род Лэйвер. Хочу наслаждаться каждым моментом. Только команда знает, через что я прошёл, учитывая обстоятельства – это самая большая и важная победа в моей карьере», – заявил Джокович.

Напомним, в ходе турнира серб стал автором самой длинной победной серии в основной сетке турнира в истории. По этому показателю он обошёл Андре Агасси, победная серия которого в период с 2000 по 2004 год насчитывала 26 матчей. После победы над Циципасом серия выигранных матчей Новаком на кортах Australian Open достигла невероятных 28 матчей. И кажется, что серб даже не думает останавливаться на достигнутом!

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