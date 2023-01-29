«Он легко доберётся до 28 «Шлемов». Бурная реакция на триумф Джоковича на AO-2023

Новак Джокович — настоящий спортивный герой. После проблем, свалившихся на него в Австралии в 2022 году, кто мог предположить, что через год он вернётся на турнир — и не просто вернётся, а возьмёт титул?! У Джоковича особенные отношения с Australian Open: теперь он уже 10 раз побеждал здесь. Более особенные только у Рафаэля Надаля с «Ролан Гаррос» — у испанца 14 титулов в Париже. Серб, к слову, догнал Рафу по общему числу титулов на ТБШ. Теперь у них по 22 победы на мэйджорах. Величайшие игроки — не только в истории тенниса, но и в истории спорта вообще.

В финале AO Джокович в трёх сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Как отреагировал теннисный мир на выдающийся успех серба? Президент ФТР Шамиль Тарпищев так объяснил победу серба. «Первый сет был фантастический. Как Джокович играет, так никто не может. Первый сет стал залогом успеха. Был сбой во втором сете на 3:3, когда были несколько интенсивных геймов, Джокович немного захлебнулся. Чуть позже спад настиг Циципаса, хотя он мог использовать то, что Новак предоставил. Думаю, что Циципас гораздо больше пробежал, потому что Новак играл веером. Всё закономерно. Джокович — величайший в истории. Всё доказал. 22 «Шлема», дольше всех был первым в рейтинге. Что ещё надо? У Новака 33 финала, у Надаля 31. То есть он даже здесь лучше. Как профессионал он этой победой вышел на первое место в их споре», — сказал Тарпищев в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников высказал мнение, что у Циципаса почти не было шансов. «Финальный матч получился. Хотя он шёл под диктовку Джоковича с самого первого розыгрыша. Конечно, были призрачные шансы у Циципаса зацепиться, но не получилось. Новак заслужил победу на Australian Open — как ещё иначе?» — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков подчеркнул, что Джокович не даёт расслабиться соперникам. «Новак играет сейчас вообще нереально здорово. Просто нереально! Что он творит в своём возрасте — это немыслимо. Ему в этом году исполнится 36 лет. Выигрывает тогда, когда захочет. Один брейк сделал Циципас в третьем сете и на своей подаче повёл 30-0. Казалось, дай подышать Циципасу. Нет, сделал обратный брейк. Джокович не даёт расслабиться своим соперникам», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина подробно разобрала матч. «В трёх сетах победы я не ожидала. Думала, что Циципас может хотя бы один сет выиграть. Тай-брейк второго сета имел психологическое значение, а Циципас его однозначно провалил. Джокович тоже сыграл его не лучшим образом. Но бывает такое, что именно во втором сете имя Джоковича победило Циципаса: он сам толком ничего не сделал, а Стефанос налепил нелепых ошибок, отдав второй сет, который был очень важен психологически и тактически. В финале турнира «Большого шлема» нельзя проигрывать первые два сета таким чемпионам.

Новак Джокович Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Закономерная победа. Джокович играл лучше других. Посмотришь матч его соперников, а потом посмотришь матч Новака — сразу видишь эту уверенность и класс. Понимаешь, что он уверенно шёл к этой победе. Он подтвердил статус, победив на Australian Open десятый раз, — фантастическое достижение», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Реакция соцсетей

В соцсетях также не могли пройти мимо рекордного титула Новака.

«Ха-ха, я же вам говорил. Мы создали монстра. Отличная работа, Новак. Он легко доберётся до 28 «Шлемов», — написал финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос.

«Сейчас в мужском теннисе два величайших. Но насколько долго?» — написал двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников.

«Что за чемпион! Идемо, Ноле!» — написал чемпион US Open 2009 года Хуан-Мартин дель Потро.

«На этой неделе Новак показывал теннис с другой планеты. Арена Рода Лэйвера, но корт Новака», — написал австралийский теннисист Джон Миллман.

«2022-й. Задержан. Депортирован. 2023-й. Полон решимости. Доминировал. До сих пор никто из родившихся после 1987 года не выиграл ни Australian Open, ни «Ролан Гаррос», ни Уимблдон», — написал журналист Бен Ротенберг.

Новак Джокович Фото: Quinn Rooney/Getty Images

«Поздравляю, Новак! Ты настоящее вдохновение», — написала вторая ракетка мира Онс Жабер.

«Это много значит для Новака! Самая эмоциональная победа на «Шлеме»? Ментальная твёрдость!» — написала бывшая российская, а ныне австралийская теннисистка Дарья Савилл.

«Буду говорить своим внукам, что видел двух игроков, которые не менее 10 раз брали какой-то конкретный «Шлем», — написал журналист Бастьен Фашан.

«Такое впечатление, что никто не в состоянии остановить Новака. 10-й титул AO, 22-й на ТБШ — и это не предел. Проиграл только два матча с Уимблдона и взял шесть титулов. Безоговорочно лучший игрок на планете. Начало сезона — 12-0!» — написал финалист US Open 1997 года Грег Руседски.

Новак Джокович Фото: Mark Kolbe/Getty Images

«Видел сотни матчей Джоковича. Но никогда не видел столько эмоций. Ментальная сила этого человека просто невероятна. Его способность оправиться от невзгод (сам ли он их причина или нет) является торговой маркой его наследия», — написал журналист Хуан Хосе.

«В прошлом году он прошёл через столько всего, и вернуться и победить так...» — написала французская теннисистка Кристина Младенович.

«Поздравляю, Новак! Думаю, дополнительные эмоции после депортации/невозможности играть в 2022-м, проблем с подколенным сухожилием и тем, что сравнялся с Надалем по «Шлемам»! Да, и круто, что стал первой ракеткой мира! Это многое значит! Счастье и облегчение!» — написала двукратная чемпионка ТБШ Трэйси Остин.