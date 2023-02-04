Показы мод и горные лыжи — роскошная жизнь Федерера «на пенсии»! Даже Джокович завидует

Роджер Федерер больше не профессиональный спортсмен. В прошлом году великий швейцарский теннисист решил, что 41 год — это всё-таки слишком много для того, чтобы соревноваться с более молодыми соперниками.

«Я определённо отдал своей карьере всё и даже больше, чем мог бы. Я получил удовольствие и узнал, что такое тяжёлая работа и самоотверженность. Не знаю, сколько ещё я мог бы дать, мог бы попытаться. Я чувствовал, что я уже достаточно взрослый, чтобы положить этому конец. И я чувствую себя очень хорошо из-за этого», — говорил он впоследствии в подкасте ATP Radio.

Свой прощальный матч Федерер провёл на Кубке Лэйвера, который прошёл в Лондоне в сентябре 2022 года. Тогда швейцарец решил выступить в парном разряде вместе со своим многолетним соперником и добрым другом Рафаэлем Надалем. Однако, покинув теннис, Роджер вовсе не пропал с радаров. Недавно соцсети взбудоражило видео, на котором 20-кратный чемпион мэйджоров, заработавший за карьеру более $ 1 млрд на корте и по коммерческим контрактам, катается на горных лыжах.

«Прошло 15 лет. Так здорово вернуться на склоны», — подписал он видео.

Незамысловатый видеоролик получил огромный резонанс. Под этим постом отметилось множество знаменитостей, включая олимпийскую чемпионку Ванкувера-2010 Линдси Вонн. Оценил этот сюжет даже Новак Джокович, другой многолетний соперник Федерера. Причём когда — прямо во время Australian Open, когда у него, по идее, вообще не должно быть времени на подобные вещи! Впрочем, Джокович наверняка лучше знает, как ему планировать своё свободное время. Давая интервью на корте после победы над Андреем Рублёвым в четвертьфинале, Новак заметил, что Роджер наслаждается жизнью. Завидует?

«Теннису не хватает Федерера. Я видел, как он одевается перед модным шоу. Он наслаждается жизнью. И через несколько лет я хочу бросить ему вызов в небольшой лыжной гонке», — сказал тогда Джокович.

Почему через несколько лет, а не сейчас? Понятное дело, что в данный момент никто не позволит Джоковичу рисковать здоровьем, развлекаясь на лыжах. Да он и сам это прекрасно понимает. А вот через несколько лет, когда и Новак закончит карьеру, лыжная дуэль Федерер — Джокович просто взорвёт спортивное и околоспортивное пространство, уж будьте уверены.

Чем ещё занимается Федерер?

Просто отдыхает. Символично, что в своём первом посте после эмоционального прощания на Кубке Лэйвера Роджер показал, как выглядит его «идеальное воскресенье». Завтрак в уютном кафе — и впрямь идеально!

Завтрак Федерера Фото: из личного архива Федерера

Помимо этого, Федерер принимает участие в различных спонсорских мероприятиях, которые проходят по всему миру. В ноябре он побывал в Токио…

Роджер Федерер в Японии Фото: из личного архива Федерера

Роджер Федерер в Японии Фото: из личного архива Федерера

…а в декабре посетил офис Rolex. Появление Роджера вызвало настоящий переполох!

Федерер в офисе Rolex Фото: из личного архива Федерера

Федерер в офисе Rolex Фото: из личного архива Федерера

Отдохнул же он с женой Миркой после всего этого в Париже.

Роджер и Мирка в Париже Фото: из личного архива Федерера

Федерер в Париже Фото: из личного архива Федерера

Ну а в новом году Федерер… вернулся на корт! Он сыграл в падел вместе со своим тренером Северином Люти. Падел — это гремучая смесь большого тенниса, пинг-понга и сквоша. От первого он взял корт с натянутой по центру сеткой и принцип подсчёта очков, от второго — «нижнюю» подачу и ракетки, а от третьего — стены.

Федерер и Северин Люти играют в падел Фото: из личного архива Федерера

Затем Федерер посетил Неделю моды в Париже…

Федерер на Неделе моды в Париже Фото: из личного архива Федерера

Роджер с Миркой на Неделе моды в Париже Фото: из личного архива Федерера

…и принялся готовиться к Met Gala – 2023, которое пройдёт в мае. Роджер будет одним из соведущих шоу вместе с голливудской звездой Пенелопой Крус. К выбору костюма он отнёсся весьма ответственно!

Роджер подбирает костюм на Met Gala – 2023 Фото: из личного архива Федерера

Интересно, кстати, что Федерер получил официальное предложение от организаторов Australian Open — 2023 посетить турнир. Но ответил отказом. Хотя, конечно, следил за турниром. И даже поздравил Джоковича с 10-м титулом. «Снова невероятное усилие! Многочисленные поздравления», — написал Роджер в соцсетях, комментируя успех Новака.

…Прощаясь со спортом, Роджер утверждал, что непременно вернётся в теннис в том или ином качестве — только не как игрок. И уже идут переговоры о том, что швейцарец может войти в команду комментаторов BBC на Уимблдоне-2023. Так что, ожидаем возвращения Роджера на Уимблдоне? Всё-таки это его любимый турнир.